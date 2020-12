Discord pozwoli Ci udostępnić ekran również na smartfonie

Discord, czyli projekt, który był alternatywą dla Slacka, dzięki swojemu gamingowemu DNA nie przestaje zyskiwać na popularności, co zmusza twórców do ciągłego rozwijania swojej platformy. Nadchodząca nowa funkcja była od bardzo dawna wyczekiwana przez użytkowników aplikacji mobilnej.

Gracze wiedzą, czego chcą, a Discord słucha ich próśb

Choć usługa ma dopiero 5 lat, zyskała ogromny rozgłos i obecnie mało kto nie słyszał jeszcze o tej platformie dla graczy. Wielka popularność wiąże się jednak z jeszcze większą odpowiedzialnością, ponieważ twórcy muszą ciągle słuchać użytkowników i dodawać nowe funkcje, zarówno do swojej aplikacji desktopowej, jak i apek mobilnych.

Trzeba przyznać, że sprawują się w tej kwestii znakomicie, a przy okazji wszystko serwują w przyjemnej graficznie formie i zostawiają po drodze zabawne Easter Eggi. Dzięki drobnym żartom z przyjemnością oglądam filmiki prezentujące nowe, nawet najbardziej banalne funkcje.

Jedną z takich funkcji było dodane ponad trzy lata temu udostępnianie ekranu komputera oraz czat wideo. Ta druga chwilę później zawitała również do aplikacji na smartfony z Androidem i iOS, lecz tam użytkownicy mogli do tej pory jedynie oglądać, co dzieje się na ekranach komputerów ich znajomych.

To ma się jednak zmienić, ponieważ twórcy Discorda zapowiedzieli wprowadzenie tej funkcji również w wersji mobilnej. Tradycyjnie, zrobili to poprzez humorystyczny filmik, który najpewniej pojawi się w opisie zmian kolejnej aktualizacji.

Dzięki temu będziemy mogli wygodnie streamować swoim znajomym rozgrywki na smartfonie czy razem oglądać zabawne TikToki. Należy jednak pamiętać, że inne osoby będą w stanie zobaczyć dokładnie to samo, co Wy, więc dla prywatności lepiej włączyć tryb „Nie Przeszkadzać” i nie zaglądać do galerii zdjęć czy konwersacji, które wolelibyście zachować dla siebie.

Kiedy nowa funkcja zawita na smartfony?

Ja nie widzę jeszcze stosownej aktualizacji w App Store, ani nie mogę z niej skorzystać na obecnej wersji. Mimo to, w opcjach nagrywania ekranu jestem w stanie wybrać Discorda jako aplikację do przechwytywania, więc jest szansa, że łatka pojawi się w sklepach z aplikacjami w ciągu najbliższych dni.

Aplikację Discorda pobierzecie ze Sklepu Google Play oraz App Store.