Discord Nitro właśnie stał się tańszy. Wchodzą zmiany w polskich cenach subskrypcji

W ostatnim czasie Discord zasypuje nas promocjami i nowymi udogodnieniami. Mogliśmy już odebrać trzymiesięczną subskrypcję Nitro całkowicie za darmo, a aktualnie posiadacze płatnego pakietu mogą dostać cztery miesiące YouTube Premium bez dodatkowych opłat (oferta jest ważna do 1 listopada 2021 roku). Teraz Discord wprowadził zmiany w cenniku subskrypcji w naszym kraju, które mogą bardzo uatrakcyjnić ofertę.

Co daje subskrypcja Discord Nitro?

Subskrypcja Nitro jest zdecydowanie ciekawym dodatkiem, który pozwala urozmaicić czas spędzony na serwerze ze znajomymi. Discord Nitro oferuje wiele mniej i bardziej przydatnych dodatków – przede wszystkim możliwość pełnej personalizacji swojego profilu użytkownika. Dzięki niej zdjęcie może być GIF-em, a ponadto na banerze wyróżniającym można ustawić swoją ulubioną postać z gry, jak również krótki animowany GIF, na przykład ze sceną z filmu. Co więcej, subskrypcja umożliwia zmianę nazwy na dowolny, czterocyfrowy tag.

Dodatkowo wśród bardziej przydatnych funkcji jest dostępna możliwość streamowania ekranu w dowolnej rozdzielczości w 60 klatkach na sekundę, a także wysyłania plików do 100 MB. Pomocne mogą okazać się również wiadomości do 4000 znaków czy dołączenie do maksymalnie 200 serwerów. Nitro to też większa ilość emotikonów na serwerze w – tym tych animowanych.

Nowe ceny Discord Nitro w Polsce. Jest dużo taniej i bardziej opłacalnie

Discord Nitro do tej pory kosztował 40 złotych na miesiąc i zdecydowanie nie było to najlepszą ofertą. Zarząd platformy właśnie jednak ogłosił, że niektóre kraje, w tym Polska, otrzyma dostosowane ceny za miesięczną oraz roczną subskrypcję.

Dotyczy to zarówno abonamentu Nitro Classic, jak i Nitro (różnice między ofertami są praktycznie marginalne). Za miesiąc Nitro Classic zapłacimy 9,99 złotych (99,99 złotych za rok), natomiast miesięczna subskrypcja Nitro kosztuje 19,99 złotych (199,99 złotych za rok). Wzmacnianie serwera (server boost) także otrzymało swoją lokalną cenę – 19,29 złotych zamiast 4,99 dolarów (co przy obecnym kursie jest równowartością ~19,10 złotych), zatem zmiana jest w tym przypadku już nikła.

Co ważne, lokalne ceny Discord Nitro jak na razie dostępne są tylko w wersji komputerowej. Platforma w tej chwili nie udostępnia niższych cen dla użytkowników subskrybujących przez Google Play czy iOS – warto mieć to na uwadze.