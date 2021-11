Beep-boop. Discord buduje własną armię botów

Jak się okazuje, boty stanowią ogromną część funkcjonalności, za jakie ludzie cenią sobie korzystanie z aplikacji Discord. Firma odpowiedzialna za oprogramowanie wie o tym doskonale i wkrótce pozwoli użytkownikom na wyszukiwanie botów. Po co?

Reklama

Wszystkie boty nasze są

Jak czytamy na łamach The Verge, ponad 30% serwerów na platformie Discord korzysta już z botów. Aż 430 tysięcy z nich jest używane przez 150 mln użytkowników platformy miesięcznie. Wiedząc, że boty są tak ważną częścią serwisu, firma przygotowała coś specjalnego. Już wiosną 2022 roku każdy użytkownik będzie mógł sobie takiego bota wyszukać, aby zaaplikować go na swoim serwerze.

Kit-Robit to jeden z wielu botów do Discorda. Wysyła on automatyczne powiadomienia o nowych materiałach twórcy na zewnętrznych stronach (źródło: Kit-Robit)

No dobrze, ale ktoś zapyta – co te boty właściwie robią? Praktycznie to… wszystko. Boty mogą pomagać w moderacji treści umieszczanych przez użytkowników na serwerze, zabawiać ich mini-grami, wysyłać powiadomienia push, kolejkować automatycznie muzykę dla wszystkich uczestników kanału czy robić tak kuriozalne rzeczy, jak dostarczanie codziennego spamu śmiesznych obrazków z różnych zakątków sieci. Krótko mówiąc – ich możliwości są nieograniczone.

Reklama

Google zauważa boty Discorda

Jakiś czas temu dwa najpopularniejsze boty muzyczne do Discorda – Rythm oraz Groovy – zostały całkowicie zlikwidowane przez Google. Wszystko przez to, iż uruchamiały one muzykę za pośrednictwem serwisu YouTube, na który boty sprytnie się dostawały. To tylko pokazuje, jak bardzo boty stały się popularne, jeżeli nawet taki gigant jak Google zauważa ich ruch w sieci.

Dlatego też bardzo dobrze, iż sam Discord zadba o łatwy dostęp do botów. Deweloperzy aplikacji nieustannie pracują nad usprawnieniami, które pozwolą łatwiej uczyć się korzystania z cyfrowych pomocników. Mając to na uwadze, taka wyszukiwarka z pewnością przyda się każdej społeczności, która gromadzi setki – jeśli nie tysiące – użytkowników miesięcznie. Automatyzacja pewnych procesów zawsze pozwala na zajęcie się ważniejszymi sprawami. W momencie, gdy aplikacja może być podstawowym narzędziem pracy, boty mogą być śmiertelnie istotnym detalem.