World of Warcraft: Shadowlands za darmo! Jak zgarnąć dodatek do gry?

Blizzard chce uczcić premierę World of Warcraft: Dragonflight w niecodzienny sposób. Firma zdecydowała się na to, żeby rozdać graczom poprzedni dodatek do tego kultowego MMORPG, czyli Shadowlands. Jak zdobyć ten darmowy produkt? Przede wszystkim, musicie być nim choć odrobinę zainteresowani.

Reklama

Nie dla nowicjuszy

O zainteresowaniu World of Warcraft nie napisałem bez powodu. Jednym z warunków zdobycia bezpłatnego Shadowlands jest wcześniejsze zakupienie jednego z siedmiu rozszerzeń do gry z 2004 roku. Ta oferta pozostaje jednak nieprzyjazna dla nowicjuszy z jeszcze jednego względu.

Razem z dodatkiem Shadowlands, gracze otrzymują automatyczny awans postaci do poziomu 50. Darmowa zabawa bez abonamentu obejmuje maksymalnie 20 poziom, więc Blizzard automatycznie pozbawia graczy możliwości wypróbowania gry bezpłatnie. Owszem, dodatek jest za darmo, lecz najpierw trzeba wykupić miesięczną subskrypcję, by w ogóle móc z niego skorzystać.

Nie zmienia to faktu, iż promocja Blizzarda pozostaje ciekawym pretekstem do powrotu, jeśli porzuciliście World of Warcraft nawet lata temu. Sam mam znajomych, którzy z rozrzewnieniem wspominają noce zarwane przy tej produkcji. Mnie ten fenomen ominął, choć trudno zignorować tak wielki sukces – to właśnie dzięki tej grze, Blizzard ma jeszcze wiele do powiedzenia w naszej branży.

Jak odebrać darmowy dodatek do World of Warcraft?

Gdy już upewnicie się, że posiadacie WoW na własnym koncie Battle.net, wystarczy zalogować się do platformy Blizzarda. W prawym górnym roku okna aplikacji, powinniście móc znaleźć ikonę prezentu, zaraz obok panelu powiadomień. Odnajdując czekający dodatek Shadowlands, wystarczy odebrać prezent prostym kliknięciem.

6.5 Ocena

Być może w taktyce kalifornijskiej korporacji jest jakaś metoda? Łatwiej przyciągnąć do nowego dodatku graczy, którzy są już wciągnięci w realia produkcji i przy okazji nadrobili poprzedni pakiet zawartości. Warto się zastanowić, ponieważ oferta jest ważna do 5 września 2022 roku.

Jeżeli jesteście zwolennikami klasycznego World of Warcraft, to Blizzard także nie zapomniał o Was. Już 26 września ukaże się Wrath of the Lich King Classic, czyli drugie rozszerzenie do legendarnej gry, wydane oryginalnie w 2008 roku. A tymczasem, Dragonflight jeszcze nie ma własnej daty premiery. Wiemy tylko, że dodatek pojawi się jeszcze w tym roku!