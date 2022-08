Duża wyprzedaż na GOG.com! Odbierz przygodówkę STASIS za darmo

Z okazji kolejnej wyprzedaży, właściciel sklepu GOG.com ponownie oferuje bezpłatną grę. Tym razem zagracie w nietypową przygodówkę prosto z Republiki Południowej Afryki. Trzeba się spieszyć, bo STASIS nie będzie czekać na graczy wiecznie!

Nieskończona moc promocji

Sklep należący do polskiego CD Projekt szczyci się pozyskiwaniem praw do najbardziej zapomnianych klasyków z komputerów PC. Czasami zajmuje się też dużymi wydawnictwami, choć najczęściej to tam kupicie gry niezależne bez zbędnych zabezpieczeń antypirackich. Dlaczego więc warto zajrzeć na nową wyprzedaż, nawet pomijając prezent w postaci darmowej gry?

Tylko w obecnej wyprzedaży, GOG.com oferuje aż 2636 różnych pozycji. Ja też nie wierzyłem, dopóki nie odfiltrowałem wszystkich DLC z panelu dostępnych promocji. Bez cienia ironii: jesteście w stanie wyrwać gry za mniej niż dwa złote. O ile tylko interesują Was legendy w stylu Mashed (2004) lub Pizza Connection 2 (2001), która kosztuje rekordowe 89 groszy! Jeśli nie lubicie darmowych gier z Epic Games Store, dostępne tam DOOM 64 kosztuje zaledwie 5,29 złotych.

To ponownie sprawia, że zaczynam się zastanawiać nad sensem kupowania tytułów za więcej niż 50 złotych. Powiedzmy sobie szczerze – w dobie cyfrowej dystrybucji, zawsze trafimy na jakąś wyprzedaż gier. GOG.com robi ich rekordowo wiele, choć takie PlayStation Store czy Epic Games Store także potrafią zachęcić okazjami. Oczywiście, to się wiąże z długofalową dewaluacją gry. Dlaczego mam ją kupić w dniu premiery za 239 złotych, skoro poczekam rok i zapłacę połowę mniej?

Wystarczy wydać nieco ponad 3 złote, by zdobyć naprawdę kultowe gry (źródło: GOG.com)

Jak odebrać darmowe STASIS?

Nawet jeśli gry kosztują mniej niż złotówkę, nas interesuje to, co bezpłatne. STASIS (2015) to przygodówka point ’n’ click, która łączy w sobie elementy horroru oraz science-fiction. Pozycję cechuje klasyczne podejście do gatunku – intrygujące zagadki i nietypowe kombinacje przedmiotów, doprowadzające gracza do zawrotu głowy.

Trudno też myśleć o zagadkach, gdy po wybudzeniu z hibernacji okazuje się, że córki i żony nie da się nigdzie znaleźć. Taki los spotkał Johna – głównego bohatera STASIS, którego pokierujemy, celem zbadania tajemnicy opuszczonego statku kosmicznego.

Jeżeli ten opis Was zaintrygował, wystarczy wejść na stronę główną GOG.com i zalogować się lub utworzyć nowe konto użytkownika. Po prawidłowym logowaniu, wystarczy zjechać kursorem myszki na dół, by znaleźć panel odbioru darmowej gry. Klikając przycisk, STASIS znajdzie się w bibliotece gracza, a na adres e-mail otrzymamy stosowne potwierdzenie przyznania bonusu. Tytuł możecie odebrać bezpłatnie maksymalnie do 25 sierpnia, godziny 14:59.