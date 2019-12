Znamy datę uruchomienia sieci 5G w Play!

Branża telekomunikacyjna dosłownie wściekła się, gdy Play zaczął reklamować swoją sieć jako „5G Ready” (najwięcej batów zbierał od Orange i T-Mobile), ponieważ pod względem formalnym i technologicznym ma ona z 5G wspólną tylko nazwę. Operator jednak jako pierwszy w Polsce uruchomi prawdziwą sieć 5G i wiemy, kiedy się to stanie.

5G w Play

Pierwsze, nieoficjalne informacje na temat „odpalenia” przez Play sieci 5G w Polsce pojawiły się już miesiąc temu. Fioletowy dość szybko je potwierdził – 12 grudnia 2019 roku ogłosił, że uruchamia ją w Trójmieście, aczkolwiek nie było to równoznaczne z jej faktycznym wdrożeniem. To dopiero przed nami, lecz nie będziemy musieli na to długo czekać. Jak bowiem zadeklarował operator, sieć 5G na tym obszarze zacznie działać już od 7 stycznia 2020 roku.

Play wszystkich zaskoczył, deklarując uruchomienie sieci 5G w najbliższym czasie, ponieważ aukcja częstotliwości stricte dla niej zakończy się dopiero mniej więcej w połowie 2020 roku (i według wstępnych szacunków, budżet Polski sporo na tym zarobi). Operator znalazł jednak sposób, aby przyspieszyć wdrożenie 5G w Polsce – na terenie Trójmiasta zmodernizuje ponad 100 stacji bazowych, pracujących w paśmie 2100 MHz i do tej pory przeznaczonych do świadczenia usług z wykorzystaniem technologii 4G LTE. Fioletowy podjął współpracę z Miastem Gdynia, aby udostępnić sieć piątej generacji mieszkańcom ww. obszaru.

Na razie nie wiadomo, czy 7 stycznia 2020 roku Play przedstawi plany taryfowe, stworzone specjalnie z myślą o sieci 5G. Powinny się jednak one pojawić, ponieważ podobna praktyka stosowana jest też w innych krajach (na przykład w Chinach). Zainteresowani, jeśli zechcą zacząć korzystać z nowej technologii przesyłu danych, będą musieli zaopatrzyć się w sprzęt ją obsługujący. Aktualnie Fioletowy sprzedaje Huawei Mate 20 X 5G, ale w jego ofercie ma się również pojawić router Huawei 5G CPE Pro 2 z modemem 5G Balong 5000, który znaleźć możemy m.in. na pokładzie ww. smartfona oraz Huawei Nova 6 5G i Honor V30.

Uruchomienie 5G na częstotliwości 2100 MHz na szerszą skalę jest prawdopodobnie tylko kwestią czasu, ponieważ nadajniki „5G Ready” (czyli takie, które można zmodernizować do obsługi prawdziwego 5G) obejmują swoim zasięgiem już 47% populacji Polski.

Źródło: Play via Telepolis