Honor 400 Lite debiutuje w Polsce. To klon iPhone’a za ułamek ceny

Marka Honor oficjalnie wprowadza smartfon Honor 400 Lite na polski rynek. Urządzenie jest wyraźnie inspirowane iPhone’em 16 Pro Max, choć można dopatrzeć się też podobieństwa do flagowca Huawei.

Smartfon Honor 400 Lite trafi do sprzedaży już 8 kwietnia. Cena w Polsce będzie przystępna

Choć smartfon Honor 400 Lite pojawił się na globalnej stronie producenta już w ubiegłym tygodniu, to nie podano wtedy jego sugerowanej ceny. Dziś polski oddział marki oficjalnie zaanonsował ten model w Polsce i ujawnił, że trzeba będzie za niego zapłacić 1299 złotych.

Smartfon Honor 400 Lite w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Plusie – już jutro, tj. 8 kwietnia 2025 roku. Dwa dni później, 10 kwietnia 2025 roku, rozpocznie się jego sprzedaż w sklepie producenta oraz sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik i Simply Buy.

Osoby, które kupią smartfon Honor 400 Lite w ww. sklepach w okresie od 10 do 25 kwietnia 2025 roku, otrzymają voucher na kwotę 200 złotych. Ponadto urządzenie będzie dostępne w sieci Play – od 17 kwietnia 2025 roku. W każdym kanale sprzedaży sugerowana cena wyniesie 1299 złotych.

Smartfon Honor 400 Lite to kopia iPhone 16 Pro Max

Patrząc na smartfon Honor 400 Lite, widać wyraźnie, że iPhone 16 Pro Max był dla niego inspiracją, choć wyspa z aparatami na tyle wygląda też podobnie do wyspy w Huawei Pura 70 Pro. Im dokładniej jednak człowiek się przygląda temu urządzeniu, tym więcej elementów z iPhone’a znajduje.

Są to nie tylko ułożone w charakterystyczny sposób aparaty na tyle. Na przodzie jest podłużne wycięcie w kształcie pastylki w ekranie – przypomina Dynamic Island. Ponadto smartfon Honor 400 Lite ma przycisk o takiej samej funkcjonalności jak Camera Button w iPhone’ach – wciśnięcie go powoduje uruchomienie aparatu, a ponowne zrobienie zdjęcia. Przytrzymanie zaś nagrywanie wideo. Gest przesunięcia palcem po klawiszu służy z kolei do przybliżania i oddalania. Ponadto przycisk można wykorzystać do ustawienia ostrości.

Honor 400 Lite (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Funkcjonalność tego klawisza nie ogranicza się jednak do sterowania aparatem. Po jego dłuższym wciśnięciu użytkownik uzyskuje też dostęp do Obiektywu Google, dzięki czemu może szybko rozpoznać jakiś obiekt czy przetłumaczyć tekst na inny język za pomocą aparatu.

Specyfikacja techniczna Honor 400 Lite

6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli (394 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, szczytową jasnością na poziomie 3500 nitów i ekranowym czytnikiem linii papilarnych,

procesor MediaTek Dimensity 7025-Ultra,

8 GB RAM,

256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej,

akumulator o pojemności 5230 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 35 W (brak ładowarki w zestawie),

aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45) na przodzie z diodą doświetlającą,

podwójny aparat na tyle 108 Mpix (f/1.75) + 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym (służy także do pomiaru głębi ostrości),

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz, NFC,

dual SIM (2x nano SIM),

USB-C (USB 2.0) z obsługą USB OTG,

system operacyjny Android 15 z nakładką MagicOS 9.0,

wymiary: 161×74,55×7,29 mm,

waga: 171 gramów,

odporność IP64.

Na Tabletowo.pl znajdziecie już pierwsze wrażenia z korzystania ze smartfona Honor 400 Lite, a wkrótce możecie spodziewać się pełnej recenzji tego urządzenia.