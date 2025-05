Spotify testuje przycisk, którego dotychczas naprawdę brakowało

Spotify ogłosiło szereg nowości, które powoli udostępniane są użytkownikom. Uwagę zwraca m.in. testowany przycisk drzemki.

Nowy przycisk w Spotify pozwoli aktywować tryb „drzemki” dla utworu

Przyznam się Wam, że wielokrotniem miałem już taką sytuację, że mocno spodobał mi się konkretny utwór. Zamiast dawkować go rozsądnie, to wybierałem metodę słuchania niemal tylko tej jednej piosenki przez kilka dni. Po takim muzycznym doznaniu utwór chwilo przestawał mi smakować i niekoniecznie chciałem go dalej słuchać, ale też nie miałem zamiaru usuwać go z playlisty czy wyrzucać z rekomendacji na stałe.

Jeśli doświadczyliście czegoś podobnego, to prawdopodobnie – tak samo jak ja – docenicie nowość ogłoszoną przez Spotify. Otóż serwis streamingowy rozpoczął testy przycisku, który pozwoli aktywować „drzemkę” dla wskazanego utworu. Taki utwór nie zostanie całkowicie zablokowany i zamiast tego zniknie z rekomendacji na 30 dni, aby następnie powrócić.

Wspomniana funkcja jest obecnie testowana u wybranych użytkowników Premium, ale w najbliższym czasie ma trafić do większej grupy słuchaczy. Powiązana jest ona z już obecną opcją ukrywania utworów, która właśnie doczekała się odświeżenia. Po naciśnięciu przycisku „Ukryj” wskazany utwór zniknie z playlist na wszystkich urządzeniach, a nie tylko na tym, na którym użyliśmy przycisku.

Odświeżona kolejka i inne zmiany w Spotify

Użytkownicy Spotify Premium otrzymali odświeżony wygląd kolejki. W założeniach nowy projekt ma być wygodniejszy. Składa się on z czterech przycisków: Odtwarzanie losowe, Inteligentne odtwarzanie losowe, Powtarzanie i Wyłącznik czasowy. Dodatkowo użytkownicy Premium zobaczą, które utwory Spotify poleci im po zakończeniu odtwarzania muzyki w kolejce.

Usprawnienia zobaczymy również w przypadku zarządzania listami odtwarzania w mobilnych aplikacjach. Teraz na górze każdej listy mamy wygodny dostęp do trzech często używanych opcji – Dodaj, Sortuj i Edytuj. Z kolei po dotknięciu przycisku „+” (utwórz) w prawym dolnym rogu aplikacji mobilnej, możemy łatwo stworzyć własną playlistę lub wspólną ze znajomymi i dołączyć do Spotify Blend.

Ponadto pojawiła się możliwość wykorzystania listy ulubionych utworów do generowania playlist, które w założeniach mają być idealnie dopasowane do gustu użytkownika. Niestety, rozwiązanie obecnie dostępne jest tylko w wybranych krajach – Australia, Kanada, Irlandia, Nowa Zelandia, RPA, Wielka Brytania i USA.

Warto dodać, że niedawno mogliśmy przeczytać rewelacje o możliwych wyższych cenach Spotify w Europie. Pozostaje trzymać kciuki, że akurat te plany nie zostaną zrealizowane.