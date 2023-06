Nowy Paint wprowadzi długo wyczekiwane opcje

Microsoft aktywnie pracuje nad ulepszaniem Windowsa 11 oraz aplikacji w nim zaszytych. Paint otrzymał aktualizację, która zmienia sporo rzeczy i na razie została oddana w ręce testerów z Windows Insiders. Jakie zajdą zmiany?

Nowy Paint w Windows 11

Microsoft ma swój dedykowany program Windows Insiders, w ramach którego dostarcza testerom wcześniej aktualizacje oprogramowania. Dzięki temu ci mogą przetestować nowe funkcje, wyrazić opinię, a także ewentualnie znaleźć błędy.

Tak też się stało tym razem, gdy udostępniono nowego Painta. Posiadacze Windows 11 będą mogli przetestować ten kultowy wręcz program w odświeżonej wersji, z nowym motywem i funkcjami. Co się dokładnie zmieniło?

Wraz z tą aktualizacją Microsoft wprowadził obsługę ciemnego trybu (wreszcie, ile można było na to czekać). Mi już od kilku lat brakowało w tym programie właśnie ciemnego motywu – przyzwyczaiłem się do niego np. w przeglądarce. Teraz wprowadzono go do Painta, ale domyślnie jednak program ma się dostosowywać do preferencji motywu ustawionych w systemie. Można tę opcję będzie zmienić na nowej stronie ustawień.

To jednak nie koniec zmian, ponieważ przeprojektowano także elementy sterujące!

Tak wygląda ciemny motyw w Paincie (źródło: windows.com)

Nowy design Painta

Elementy sterujące powiększeniem także doczekały się nowej wersji. Od teraz, oprócz klasycznych ustawień, na suwaku powiększenia będzie można powiększać lub pomniejszać z większą dokładnością oraz dopasować ekran. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można szybciej zoptymalizować powiększenie.

Suwak w nowym paincie(źródło: windows.com)

Co więcej, zaktualizowano także okna dialogowe „Właściwości obrazu”. Dzięki temu mają pasować do nowego wyglądu Windows 11 oraz tła aplikacji. Te ulepszenia nie wpływają na jej samą funkcjonalność, ale na pewno zapewniają lepszy odbiór przez ludzi.

Microsoft zapewnia także, że poprawił kilka innych kwestii, jak:

ulepszenia dostępności,

użyteczność okien dialogowych,

klawiszę dostępu

skróty klawiaturowe.

Nie są to tak duże zmiany, jak chociażby ciemny motyw czy ulepszone powiększanie i pomniejszanie, ale składa się to na jedną całość. Paint od dawna potrzebował takiego odświeżenia, więc miejmy nadzieję, że aktualizacja szybko trafi do wszystkich użytkowników Windows 11 i obejdzie się bez błędów!