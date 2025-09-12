Bat na deweloperów. Ta ustawa wszystko zmienia. Nie ma przeproś

Osoby, poszukujące mieszkania lub domu, nie miały łatwego życia. Teraz będzie im jednak zdecydowanie łatwiej znaleźć wymarzone cztery kąty. Przełomowa ustawa skończy bowiem z uciążliwą patologią w branży deweloperskiej.

Koniec z tajemnicami. Deweloperzy muszą wykładać kawę na ławę bez dyskusji

Każdy, kto kiedykolwiek przeglądał oferty mieszkań i domów, doskonale wie, że jest to ogromnie męczące. Szczególnie dużo zachodu wymagało do tej pory pozyskiwanie informacji o lokalach w inwestycjach deweloperskich, ponieważ często przy ofertach nie widniały ceny. Zainteresowani musieli dzwonić pod wskazany numer lub udać się do biura sprzedaży, aby dowiedzieć się, ile będą musieli zapłacić.

To znacząco utrudniało nie tylko poszukiwanie nowego mieszkania czy domu, ale też porównanie ofert – trzeba było poświęcić na to bardzo dużo czasu. Ponadto mogło to wiązać się z dodatkowymi kosztami – połączeń telefonicznych, paliwa albo podróży środkami komunikacji miejskiej (do biura sprzedaży).

Już od 11 lipca 2025 roku deweloperzy mieli obowiązek publikowania informacji na temat cen mieszkań i domów, których sprzedaż rozpoczęła się od ww. daty. Od teraz natomiast obowiązek ten dotyczy wszystkich ofert sprzedaży nieruchomości, bez względu na to, kiedy się pojawiły.

Dzięki temu osoby zainteresowane kupnem mieszkania czy domu dowiedzą się, ile będą musiały zapłacić. Co więcej, deweloperzy muszą podawać również ceny komórek lokatorskich i miejsc postojowych, a także wszystkich innych dodatkowych kosztów, jakie będzie musiał ponieść klient.

Zaktualizowane przepisy zobowiązują również deweloperów do informowania, jak zmieniała się cena danego mieszkania lub domu. Co ważne, informacje te muszą być łatwo dostępne i jednoznacznie powiązane z konkretną inwestycją oraz znajdować się na stronie dewelopera.

Ponadto deweloperzy muszą przekazywać informacje na temat cen do bazy dane.gov.pl, aby mieli do nich swobodny dostęp klienci i serwisy analizujące ceny nieruchomości. Mają one być dostępne w dedykowanej sekcji „deweloperzy”.

Co deweloperzy sądzą o nowych przepisach?

Polski Związek Firm Deweloperskich uważa, że zmiana zwiększy transparentność rynku, wzmocni konkurencję i ułatwi klientom podejmowanie decyzji zakupowych. Przypomina też, że od początku popierał jawność cen, ponieważ transparentność to fundament uczciwej konkurencji i realna korzyść dla klientów.

PZFD zwrócił również uwagę, że wielu deweloperów podawało ceny oferowanych mieszkań i domów jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego PZFD, nie uważa, żeby wpłynęły one na realne ceny mieszkań, natomiast może dojść do korekty cenników, gdyż do tej pory klienci często byli kuszeni rabatami.