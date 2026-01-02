Dała już wolny czas. Teraz chce dać szybki internet

Firma Dreame kontynuuje podążanie szlakiem Xiaomi i podejmuje kolejne próby wchodzenia do kategorii sprzętowych, w których jej dotąd nie było. W najnowszym odcinku: pierwszy router i to zdecydowanie nie byle jaki. Po tym, jak uwolnił nas od odkurzania i mopowania, producent chce teraz zadbać też o nasz komfort podczas oddawaniu się relaksu w czasie wolnym.

W minionym roku firma Dreame co kilka tygodni zaskakiwała kolejną premierą. Jej katalog urządzeń do sprzątania rozszerzał się wyjątkowo dynamicznie, ale producent wcale nie zamykał się w tej kategorii.

Zobaczyliśmy także:

W drodze jest też, ponoć, pierwszy smartfon Dreame, a nawet samochód, tymczasem teraz…

Dreame prezentuje swój pierwszy router: Lingxiao D70

Pierwszy router w katalogu firmy Dreame nazywa się Lingxiao D70 i działa w oparciu o technologię Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be). Dzięki temu powinien być w stanie zapewnić stabilną pracę przy dużym obciążeniu oraz szybkie transfery, dochodzące do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz nawet 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz.

Dzięki funkcji Multi-Link router Dreame Lingxiao D70 może równocześnie emitować sygnał w obu pasmach, a modulacja 4K QAM powinna bezpośrednio przełożyć się na wyższą wydajność (pozwala bowiem na przesłanie większej ilości danych w ramach jednego sygnału). Warto też wspomnieć o obsłudze technologii EasyMesh, umożliwiającej utworzenie przewodowej lub bezprzewodowej sieci mesh złożonej nawet z 12 urządzeń.

W kontekście szybkości nie bez znaczenia jest również obecność portu Ethernet WAN o przepustowości 2,5 Gbit/s. Cztery porty Ethernet LAN cechują się natomiast przepustowością 1 Gbit/s. Z kolei za transmisję sygnału bezprzewodowego odpowiadają cztery zewnętrzne anteny dookólne i cztery wzmacniacze sygnału.

Dreame Lingxiao D70 (źródło: Dreame/Gizmochina, Notebookcheck)

Producent zmieścił wewnątrz urządzenia jeszcze czterordzeniowy procesor Cortex-A53 o taktowaniu 1,1 GHz oraz 512 MB pamięci DDR4, a do tego zadbał o obsługę zabezpieczeń WPA3, inteligentne tryby QoS i kontrolę rodzicielską. Całość wieńczy pionowa konstrukcja z zaawansowanym systemem odprowadzania ciepła. Wymiary to 274,4×201×55 mm.

Ile kosztuje pierwszy router Dreame?

Jak na razie router Dreame Lingxiao D70 jest dostępny wyłącznie w Chinach, gdzie jego sugerowana cena wynosi 399 juanów. Po obecnym kursie przekłada się to na ~205 złotych, ale póki co nie otrzymaliśmy żadnej informacji na temat ewentualnej dostępności urządzenia na naszym rynku.