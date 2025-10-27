Ewidentnie chcą być jak Xiaomi. I robią to dobrze

Choć nadal znana jest przede wszystkim z robotów sprzątających i odkurzaczy, firma Dreame wcale nie zamierza zamykać swojej oferty w ramach kategorii sprzętu AGD do sprzątania. Całkiem śmiało wchodzi w kolejne sektory technologicznej branży, co doskonale potwierdza jej najnowsza premiera. Doczekaliśmy się telewizorów z jej logo.

Pierwszy telewizor Dreame – kolejny rozdział w historii marki

Marka Dreame kontynuuje swój dynamiczny rozwój i stawia kolejne kroki na drodze do celu, by jej logo widniało na jak najszerszej gamie produktów, niczym Xiaomi. Dopiero co pisaliśmy o premierze lodówki Dreame 501L Time Island z funkcją głębokiego mrożenia, nieco wcześniej – o robocie do mycia okien. Poza tym wiadomo też, że Dreame tworzy własny samochód, a do tego już wkrótce zobaczyć mamy pierwszy smartfon Dreame. Na tym wciąż nie koniec.

W ostatni weekend października oficjalnej prezentacji doczekał się pierwszy telewizor Dreame, a właściwie cała seria: V3000 Aura 4K Mini LED TV. Tym samym chiński producent na poważnie wykracza poza ramy szeroko rozumianego sektora AGD.

Taka jest seria Dreame V3000 Aura 4K Mini LED TV

Na serię Dreame V3000 Aura składa się pięć modeli – o przekątnych 55, 65, 75, 85 i 100 cali. W każdym przypadku mamy do czynienia z panelami LCD, wykonanymi w technologii QLED, z podświetleniem Mini LED, cechującymi się rozdzielczością 4K i częstotliwością odświeżania 144/150 Hz. Producent postarał się również o powłokę redukującą odbicia światła, a do tego deklaruje czas reakcji na poziomie 5,3 ms.

Dreame V3000 Aura 4K Mini LED TV (źródło: Dreame/Gizmochina)

Co jeszcze wiemy? Ano to, że maksymalna jasność sięga 2800 nitów w największym wariancie oraz 2200 nitów w pozostałych, a liczba stref lokalnego ściemniania wynosi od 520 (w modelu 55″) do 1248 (w modelu 100″). W kontekście łączności zaś użytkownicy mają do dyspozycji porty HDMI 2.1, USB 3.0, LAN, S/PDIF i wejście koaksjalne oraz moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4.

Za audio odpowiada 2.1.2-kanałowy układ głośników z wbudowanym subwooferem i obsługą Dolby Atmos. Moc – w zależności od rozmiaru – wynosi od 49 W do 91 W. Całość uzupełnia autorski system Smart TV, dla którego bazę stanowi Android, a domyka metalowa konstrukcja z ramką o profilu zaledwie 8 mm.

Dreame V3000 Aura 4K Mini LED TV (źródło: Dreame/Gizmochina)

Ile kosztują telewizory Dreame V3000 Aura?

Telewizory trafiły, póki co, na rynek chiński. Poszczególne modele zostały wycenione w następujący sposób:

55 cali – 3999 juanów (równowartość ~2050 złotych),

65 cali – 5499 juanów (~2820 złotych),

75 cali – 7399 juanów (~3795 złotych),

85 cali – 9999 juanów (~5130 złotych),

100 cali – 14499 juanów (~7435 złotych).

Na razie nic nie wiadomo na temat premiery tych urządzeń w naszej części świata. W przypadku Dreame akurat niczego takiego nie należy wykluczać.