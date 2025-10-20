Jednym z największych graczy w kategorii lodówek niewątpliwie jest Samsung. Mimo to chiński producent postanowił się z nim zmierzyć. Firma pokazała kilka technologii, które mogą stać się dla Samsunga ciekawą konkurencją.

Ta lodówka zmienia zasady gry

Niedawno Dreame zaprezentowało nowego robota do mycia okien Dreame C1. Od dłuższego czasu jednak wspominamy o tym, że marka ta stawia na prężny rozwój. Chiński producent, znany przede wszystkim z inteligentnych odkurzaczy i robotów sprzątających, rozwija skrzydła w wielu kategoriach produktowych, a nawet w motoryzacji, gdzie chce konkurować z Bugatti.

Zgodnie z zapowiedzią, Dreame uzupełnia swoje portfolio o kolejną kategorię produktów. Niestety, nie jest to sportowy samochód elektryczny, ale coś bardziej przyziemnego, co każdy z nas ma w swoim domu. Mowa tutaj o lodówce Dreame 501L Time Island o pojemności całkowitej 501 litrów.

Lodówka została podzielona na trzy części:

komorę chłodniczą – 310 litrów,

zamrażalnik – 168 litrów,

szufladę o zmiennej temperaturze – 23 litry.

Ostatnia z listy część oferuje trzy tryby regulacji temperatury, przeznaczone do przechowywania mięsa, napojów lub jedzenia dla niemowląt. Dzięki temu użytkownik może dopasować parametry w szufladzie do aktualnych potrzeb rodziny. Producent deklaruje, że hałas generowany przez Dreame 501L Time Island wynosi 36 decybeli.

Dreame 501L Time Island (źródło: Gizmochina)

Nietypowe rozwiązania Dreame, które mogą stać się konkurencją dla Samsunga

Dreame zdecydowało się na kilka nietypowych rozwiązań. Jednym z nich niewątpliwie jest system głębokiego mrożenia, dzięki któremu produkty mogą być przechowywane nawet w -32ºC – w lodówkach Samsunga zazwyczaj temperatura ta wynosi około -19ºC. Chiński producent twierdzi, że takie rozwiązanie pozwala na szybsze przejście do tzw. fazy mikrokrystalicznej, co sprawia, iż jedzenie, takie jak mięso i owoce morza, zachowują swoją teksturę i nie tracą wielu składników odżywczych.

Ponadto Dreame 501L Time Island oferuje pełnopowierzchniowy system dynamicznej sterylizacji oparty na czujnikach działających w czasie rzeczywistym. Użytkownik ma do wyboru pięć poziomów technologii oczyszczania, w tym sterylizację ultrafioletową, dezynfekcję aktywnym tlenem, oczyszczanie jonami ujemnymi, neutralizację wolnych rodników oraz katalityczny rozkład zapachów. Producent w swojej smart-lodówce zastosował też technologię VITA Fresh-Lock, której zadaniem jest utrzymywanie wilgotności wewnątrz lodówki na poziomie do 91%.

Z racji, że sprzęt ten ma stać się częścią kompleksowego systemu, tworzonego przez Dreame, lodówka łączy się z aplikacją mobilną. Za jej pośrednictwem domownicy mogą monitorować temperaturę, otrzymywać alerty czy sterować sposobem przechowywania żywności. Sprzęt jest dość minimalistyczny – wykonano go w kolorze Bright Moon White z delikatnymi wykończeniami o fakturze drewna.

Dreame 501L Time Island zadebiutowała już na chińskim rynku za 6248 juanów (~ 3190 złotych).