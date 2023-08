Ten smartfon to dla mnie wielkie zaskoczenie. Czegoś takiego raczej się nie widuje

W swoim życiu widziałem i opisałem dla Czytelników Tabletowo już tak dużo smartfonów, że kolejnym nowościom naprawdę niełatwo zrobić na mnie wrażenie. Temu modelowi się to jednak udało, choć nie jest to ani flagowa propozycja, ani urządzenie bardzo znanej marki.

Takich smartfonów często się nie widuje

Smartfony mniej znanych globalnie marek, takich jak Blackview, raczej nie wywołują „efektu wow”, ponieważ w większości to budżetowe propozycje, które z natury nie są spektakularne. Wspomniana przed chwilą firma ogłosiła jednak właśnie wprowadzenie na rynek modelu, który zdecydowanie wyróżnia się na tle innych „tanich chińczyków”.

Blackview A200 Pro (źródło: AliExpress)

Blackview A200 Pro wygląda bowiem jak smartfony globalnie znanych marek, a do tego oferuje wcale nie gorszą od nich specyfikację techniczną. Po pierwsze, na jego pokładzie znajduje się obustronnie zakrzywiony (!) wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (400 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z szybkością 240 Hz.

Ekran pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji, a współczynnik screen-to-body ratio wynosi aż 92,3%. Producent podaje też, że maksymalna jasnosć wyświetlacza to 1300 nitów. Ponadto zintegrowano z nim optyczny czytnik linii papilarnych.

Blackview A200 Pro może się też pochwalić zaskakującym – w pozytywnym znaczeniu tego słowa – zapleczem fotograficznym. Na jego tyle znalazł się bowiem aparat z matrycą Samsung ISOCELL HM6 o rozdzielczości 108 Mpix, a także 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 117° i jeszcze 2 Mpix do zdjęć makro. Na przodzie, w okrągłym otworze w ekranie, umieszczono natomiast 16 Mpix aparat.

Blackview A200 Pro (źródło: AliExpress)

Motorem napędowym smartfona jest procesor MediaTek Helio G99 2,2 GHz (6 nm) bez modemu 5G, któremu towarzyszy 12 GB RAM LPDDR4X. Kolejne 12 GB pamięci operacyjnej można zyskać dzięki funkcji „RAM Expansion”. Pamięć wbudowana ma z kolei pojemność 256 GB (UFS 2.2) i istnieje możliwość rozbudowania ją o kartę microSD o pojemności do 1 TB, aczkolwiek Blackview A200 Pro ma hybrydowy dual SIM, zatem nie da się jednocześnie korzystać z dwóch kart SIM i microSD. Na pokładzie tego urządzenia znajduje się też system chłodzenia o powierzchni 14883 mm2 (grafit o powierzchni 13133 mm2 i folia miedziana o powierzchni 1750 mm2).

Smartfon Blackview A200 Pro odda swoim właścicielom do dyspozycji również moduł NFC, a całość fabrycznie będzie pracowała pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką DokeOS 4.0, podczas gdy jej zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 5050 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy aż 66 W – w tanich smartfonach z Chin taka moc to prawdziwy ewenement. Wymiary tego urządzenia to 162,23×73,6×8,55, a waga – 196 gramów.

Ile będzie kosztował Blackview A200 Pro?

Od 21 do 27 sierpnia 2023 roku pierwsze 1000 osób kupi ten smartfon w oficjalnym sklepie Blackview na platformie AliExpress za 199 dolarów (równowartość ~800 złotych), a do tego do pierwszych 200 zamówień producent dorzuci słuchawki Blackview AirBuds 4 za darmo. Następnie cena wzrośnie do 219,99 dolarów (~890 złotych). Regularną ustalono natomiast na 399 dolarów (~1620 złotych).