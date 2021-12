Smartfony z procesorami MediaTeka robią gorsze zdjęcia niż ze Snapdragonem? To zależy

Duża część klientów, jeśli nie większość, gdy kupuje nowy smartfon, oczekuje, że będzie on robił bardzo dobre zdjęcia (a przy okazji też pracował długo na baterii – to drugie, najpopularniejsze kryterium; trzecim prawdopodobnie jest kolor obudowy). Czy urządzenia z procesorem MediaTek robią gorsze zdjęcia niż te z układami Qualcomm Snapdragon? Okazuje się, że… to zależy. Dlaczego?

Za procesorami MediaTek wciąż ciągnie się zła sława – wiele osób nadal patrzy na nie przez pryzmat starych układów, które faktycznie mocno odstawały od chipsetów Qualcomma. Prawda jest jednak taka, że dziś nie mają się one czego wstydzić – ba, czasami pod względem wydajności nawet prześcigają urządzenia ze Snapdragonami na pokładzie.

vivo x60 Pro (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Kiedy jednak spojrzeć na segment flagowych smartfonów z Androidem, większość z nich wyposażona jest w platformę mobilną Qualcomm Snapdragon. Czy oznacza to, że urządzenia z układami MediaTek nie zdołają zrobić dobrych zdjęć, bo właśnie możliwości fotograficzne często stanowią tzw. selling point flagowców?

Głos w tej sprawie zabrał Han Boxiao, Produkt Manager marki vivo. Według niego urządzenia z procesorami MediaTek wcale nie robią gorszych zdjęć niż te z platformami mobilnymi Snapdragon na pokładzie. Uważa on, że czasy, gdy układy MediaTeka pozostawały daleko w tyle pod względem przetwarzania obrazu, już dawno minęły – skończyły się w momencie premiery Helio P70 w październiku 2018 roku.

vivo wykorzystało ten układ w modelu vivo S1, który był pozycjonowany jako smartfon z wyższej średniej półki. Gdyby zatem producent uważał, że procesory MediaTeka nie są w stanie przetworzyć wysokiej jakości zdjęć, z pewnością by się na to nie zdecydował, ponieważ mobilna fotografia jest dla niego bardzo ważnym aspektem.

vivo Y72 5G (fot. Mateusz Chronowski / Tabletowo.pl)

Han Boxiao uważa, że zła sława urządzeń z układami MediaTeka może wynikać z faktu, że czasami ich producenci nie poświęcają wystarczająco dużo środków na badania i rozwój, a ponadto wiele modeli nie jest wyposażonych w optyczną stabilizację obrazu, która pomaga uzyskać lepszej jakości zdjęcia.

Należy zatem pamiętać, że nie można zganiać całej winy za słabe zdjęcia na MediaTeka. Owszem, ma on swój udział przy przetwarzaniu obrazu, ale nie jest jedynym ogniwem – łańcuch, przez który przechodzi każda fotografia, jest długi i bardzo złożony. Wiele zależy od producentów urządzeń i ich decyzji podczas projektowania urządzenia.