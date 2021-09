Xiaomi może być królem opłacalności, ale Samsung pokaże, jak powinno się robić smartfony

Smartfony Samsunga nie mają łatwego życia – muszą konkurować ze świetnie wyposażonymi i bardzo atrakcyjnymi cenowo modelami Xiaomi. Koreańczycy postanowili jednak wyciągnąć mocne działa i uzbroić nową serię Galaxy A 2022 w coś, czego większość urządzeń wspomnianej marki z Chin nie ma.

Seria Galaxy A to najważniejsze smartfony w ofercie Samsunga

Smartfony Xiaomi nie bez powodu cieszą się ogromną popularnością wśród klientów na całym świecie – brakłoby nam palców u rąk i nóg, żeby wymienić bestsellerowe modele chińskiej marki. Jednocześnie to jednak Samsung niezmiennie sprzedaje najwięcej smart-telefonów w ujęciu globalnym, nawet jeśli Xiaomi przoduje pod względem wolumenu ich dostaw.

Naturalnie to flagowce są oczkiem w głowie Samsunga, lecz w rzeczywistości to smartfony z serii Galaxy A odpowiadają za znakomite wyniki sprzedażowe giganta z Korei Południowej. Z generacji na generację stają się one coraz atrakcyjniejsze, a modele Galaxy A52 i Galaxy A52 5G oraz Galaxy A72 wraz z zaprezentowanym niedawno Galaxy A52s 5G można określić niemal idealnymi.

Nowa seria Galaxy A 2022 wysoko uniesie poprzeczkę

Czy może być jeszcze lepiej? Okazuje się, że tak. Jak bowiem donosi południowokoreański serwis The Elec, Samsung planuje wyposażyć wszystkie smartfony z serii Galaxy A 2022 w aparaty z optyczną stabilizacją obrazu. To funkcja, która w większości była zarezerwowana dla modeli klasy premium, choć – ku naszemu zaskoczeniu – trafiła też do przystępnego cenowo Galaxy A22 4G, którego aktualnie można kupić za 849 złotych.

Jeżeli rzeczywiście tak się stanie, seria Galaxy A 2022 będzie wyróżniała się na tle bezpośredniej konkurencji, ponieważ inni producenci, w tym wspomniane już w tym artykule Xiaomi, unikają tego kosztu, woląc „podkręcić” inne elementy specyfikacji, aby działała ona na wyobraźnię klientów i przekonała ich do zakupu.

Według informacji, przekazywanych przez serwis The Elec, optyczna stabilizacja obrazu jest droższa od powszechnie stosowanego autofokusu o ponad 15%, więc szacuje się, że ceny smartfonów z serii Galaxy A 2022 mogą wzrosnąć o ~3%. Nie jest to zatem znacząca podwyżka, patrząc przez pryzmat tego, jak dużą przewagę będą miały nowe modele z linii Galaxy A 2022 nad bezpośrednią konkurencją.