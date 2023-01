Qualcomm uruchamia Snapdragon Insiders Access Program. Kto może dołączyć?

Snapdragon ma ogromną rzeszę zagorzałych fanów, mimo że procesory tej marki nie są idealne i również miewają (czasami poważne) problemy. Qualcomm postanowił docenić społeczność fanów – uruchomił nowy program dla insiderów, lecz nie dostaną się do niego wszyscy zainteresowani. Jakie warunki trzeba spełnić?

Qualcomm uruchamia Snapdragon Insiders Access Program. Jak się do niego dostać?

Pierwszym warunkiem, aby w ogóle móc ubiegać się o przyjęcie do nowego programu, jest bycie członkiem społeczności Snapragon Insiders (aktualnie jest ich już ponad 7,5 mln). Ponadto obecnie Qualcomm przyjmuje wyłącznie aplikacje od osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, które mają minimum 18 lat. Niewykluczone jednak, że w przyszłości będą mogli zgłaszać się też chętni z innych krajów.

Qualcomm informuje, że nie ma limitu miejsc w programie, ale nie każdy się do niego dostanie, nawet jeśli spełnia wszystkie ww. warunki. Snapdragon Insiders Access Program został bowiem stworzony przede wszystkim dla „utalentowanych twórców” z branży technologicznej. Członkostwo jest całkowicie dobrowolne i można w dowolnej chwili z niego zrezygnować, aczkolwiek trudno uwierzyć, że ktokolwiek mógłby się na to zdecydować, patrząc na listę benefitów, na jakie mogą liczyć członkowie tego elitarnego grona.

Jakie korzyści daje bycie członkiem Snapdragon Insiders Access Program?

Członkowie programu mają być jednymi z pierwszych osób na świecie, które będą mogły przetestować nowe urządzenia z procesorami Snapdragon, a do tego dostaną priorytetowy dostęp do wydarzeń Snapdragon Insiders. Ponadto mogą liczyć na szkolenia prowadzone przez uznanych influencerów na temat tworzenia angażujących treści i zwiększenia liczby odbiorców. Do tego Qualcomm informuje, że stworzony przez nich kontent może znaleźć się na oficjalnych kanałach Snapdragona lub zostać wykorzystany w inny sposób, oczywiście za opłatą.

Nie oznacza to jednak, że wszyscy mogą liczyć na dokładnie to samo. Qualcomm zastrzega sobie, że sam będzie kontaktował się z członkami programu, jeśli pojawi się możliwość udostępnienia nowego sprzętu lub okazja do uczestnictwa w ekskluzywnym wydarzeniu.

Qualcomm informuje, że członkowie Snapdragon Insiders Access Program będą mogli otrzymać urządzenia znanych marek i w niektórych przypadkach zostawić je sobie później na własność. Naturalnie nie muszą się za każdym razem zgadzać się, gdy dostaną propozycję – dotyczy to też uczestnictwa w wydarzeniach.