Tani 11-calowiec z Dual SIM. Oto Cubot Tab 70

Cubot Tab 70 to tani tablet z blisko 11-calowym wyświetlaczem i obsługą dwóch kart SIM. Może stanowić ciekawą propozycję dla osób, które nie wymagają zbyt wiele, lecz oczekują wszechstronności. Spójrzmy na specyfikację.

Premiera Cubot Tab 70 – specyfikacja z gatunku wystarczających

Tablet Cubot Tab 70 nie powstał po to, by zachwycać. Zamiast tego ma być po prostu wystarczający do większości typowych zastosowań, takich jak przeglądanie internetu, utrzymywanie kontaktu z bliskimi, oglądanie filmów i seriali czy też granie w prostsze gry mobilne.

Cubot Tab 70 (fot. Cubot)

Jego sercem jest – popularny wśród tanich tabletów – procesor Unisoc T616 o częstotliwości taktowania sięgającej jedynie 2 GHz. Wespół z nim działa 6 GB RAM, a na pliki użytkownika czeka wewnętrzny magazyn o pojemności 128 GB. W razie czego można go rozszerzyć za pomocą karty microSD, ale wówczas pozbywamy się możliwości zainstalowania drugiej karty SIM, ponieważ – tak – jest to urządzenie obsługujące Dual SIM.

Tablet obsługuje łączność 4G / LTE, a także dwuzakresowe Wi-Fi. Nie zabrakło również modułów Bluetooth 5.0 oraz GPS. Producent zastosował też akumulator o pojemności 8200 mAh, który – według niego – wystarczać ma na 8 godzin grania albo 13 godzin surfowania po sieci.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to Tab 70 został wyposażony w 10,95-calowy panel IPS o rozdzielczości 1280×800 pikseli. Producent nie podzielił się, niestety, żadnymi innymi parametrami tego elementu. Na froncie da się również zauważyć aparat o rozdzielczości 8 Mpix, a z tyłu oczka są dwa: główne o rozdzielczości 16 Mpix oraz dodatkowe 2 Mpix do fotografii makro. Dopełnieniem całości jest natomiast system Android 14.

Cubot Tab 70 (fot. Cubot)

Wszystko to zamknięte zostało w obudowie o grubości 8,1 mm, a waga wynosi 555 gramów. Mówimy tu zatem o całkiem lekkim i poręcznym modelu, jak na blisko 11-calowy tablet.

Ile kosztuje tablet Cubot Tab 70? Cena

Aktualnie tablet Cubot Tab 70 znajduje się w ofercie platformy Joom, gdzie jego cena wynosi 615 złotych. Może i nie jest bezkonkurencyjny, ale za takie pieniądze jak najbardziej wydaje się sprzętem wartym wzięcia pod uwagę.