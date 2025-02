Samsung ma nowy pomysł na bezprzewodowe słuchawki. Bluetooth to nie wszystko

Samsung może szykować prawdziwą rewolucję w podejściu do bezprzewodowych słuchawek Galaxy Buds. We wniosku patentowym, który ujrzał światło dzienne, firma opisała zastosowanie technologii UWB w swoich przyszłych modelach słuchawek. W czym UWB ma przewagę nad Bluetooth?

Wyższa jakość dźwięku i lepsze śledzenie lokalizacji. Co jeszcze?

Ultra-Wide Band to technologia, którą Samsung dotychczas stosował głównie we flagowych smartfonach Galaxy, ale wniosek patentowy z listopada 2023 roku, który teraz ujrzał światło dzienne sugeruje, że firma chce rozszerzyć jej zastosowanie na słuchawki bezprzewodowe. Jaką przewagę ma ta technologia?

UWB oferuje wyższą przepustowość niż Bluetooth, co oznacza możliwość przesyłania dźwięku w lepszej jakości. Dodatkowo, dzięki tej technologii, opóźnienia w transmisji sygnału mogą zostać zredukowane do minimum.

Drugą istotną zaletą UWB jest precyzyjne śledzenie lokalizacji urządzenia. Smartfony Samsunga już teraz korzystają z Ultra-Wide Band w funkcji SmartThings Find, umożliwiając dokładne namierzanie zagubionych urządzeń. Wprowadzenie tej technologii do Galaxy Buds oznaczałoby znacznie lepsze możliwości odnajdywania słuchawek.

Co ważne, wprowadzenie UWB nie musi oznaczać całkowitej rezygnacji z Bluetooth. Samsung może zdecydować się na połączenie obu technologii, co dałoby użytkownikom większą elastyczność w korzystaniu ze słuchawek w różnych warunkach.

Czy UWB trafi Samsung Galaxy Buds?

Choć sama koncepcja brzmi obiecująco, na razie mówimy jedynie o wniosku patentowym. Jak wiadomo, nie wszystkie patenty trafiają do finalnych produktów, ale jeśli Samsung zdecyduje się na wdrożenie UWB w Galaxy Buds, to – według ekspertów – najprawdopodobniej pojawi się ona najpierw w modelach z dopiskiem Pro. Słuchawki z wyższej półki mogłyby otrzymać nową technologię, podczas gdy tańsze modele wciąż korzystałyby wyłącznie z Bluetooth, co pozwoliłoby utrzymać ich niższą cenę.

Z drugiej strony, zastosowanie UWB w słuchawkach może wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Wyższy pobór energii oraz potencjalnie wyższa cena produkcji mogą sprawić, że technologia ta trafi jedynie do flagowych modeli, a nie do całej linii Galaxy Buds.

Na razie pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie tych informacji. Samsung nie ogłosił jeszcze daty premiery nowych modeli Galaxy Buds, ale jeśli firma zdecyduje się na zastosowanie UWB, może to być jedna z najważniejszych zmian w bezprzewodowych słuchawkach od lat.