Microsoft uśmierci kolejną usługę już w tym miesiącu

Microsoft kontynuuje porządki w swoich usługach i tym razem na celowniku znalazła się jedna z funkcji wbudowanych w Microsoft Defender. Jednocześnie firma rozwija swoje inne usługi – Copilot w Microsoft 365 zyskał kilka nowych funkcji, które mają usprawnić pracę użytkowników.

Microsoft Defender traci VPN

Microsoft poinformował, że 28 lutego 2025 roku zakończy działanie funkcji VPN zintegrowanej z Microsoft Defender. Usługa ta, dostępna dla użytkowników pakietów Microsoft 365 Personal i Family, pozwalała na zabezpieczone przeglądanie internetu poprzez przekierowywanie ruchu przez serwery Microsoftu. Wprowadzone ograniczenie wynosiło 50 GB miesięcznie, co nie czyniło tej funkcji pełnoprawnym zamiennikiem dla standardowych usług VPN, ale nadal było przydatnym rozwiązaniem dla osób poszukujących dodatkowej warstwy ochrony.

Na stronie wsparcia Microsoft podał powód likwidacji funkcji – firma regularnie analizuje skuteczność i popularność swoich rozwiązań, a w tym przypadku zdecydowano się na usunięcie narzędzia, by skupić się na rozwijaniu innych obszarów. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych zamknięć usług, Microsoft nie zapowiedział żadnej alternatywy ani nowej funkcji, która zastąpiłaby Defender VPN.

Użytkownicy systemów Windows, iOS i macOS nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań. Usługa po prostu przestanie działać. W przypadku Androida profil VPN może nadal widnieć w ustawieniach urządzenia, ale użytkownicy będą mogli go usunąć ręcznie.

Microsoft 365 dostaje nowe funkcje

Podczas gdy Microsoft zamyka jedną usługę, rozwija inne. W tym przypadku AI w ramach Microsoft 365 Copilot. W styczniowej aktualizacji firma wprowadziła dziewięć nowych funkcji, które mają usprawnić korzystanie z narzędzia.

Jedną z nowości jest Copilot Prompt Gallery, czyli zestaw gotowych podpowiedzi, które ułatwią użytkownikom efektywne korzystanie z AI w pakiecie Office. W programie Excel Copilot zaoferuje bardziej inteligentne sugestie dotyczące formuł, formatowania i wizualizacji danych, co ma pomóc w szybszej analizie arkuszy kalkulacyjnych. W Outlooku dla macOS Copilot zyskał osobny moduł czatu, a użytkownicy PowerPointa mogą teraz skorzystać z Narrative Builder, który generuje podsumowania prezentacji i tekstów.

Copilot w PowerPoint w Microsoft 365 (źródło: Microsoft)

Ważne zmiany dotyczą także Copilot w Wordzie. Użytkownicy mogą zaznaczać fragmenty tekstu i bezpośrednio wchodzić w interakcję z AI, a także wykorzystywać wcześniejsze dokumenty do automatycznego generowania nowych treści. Dodatkowo Microsoft zwiększył limit podsumowywanych treści w PowerPoint. Zamiast 15000 słów można teraz analizować do 40000 słów lub 150 slajdów.

Administratorzy Microsoft 365 również dostali kilka nowości. Wprowadzono Copilot Recap, czyli funkcję podsumowującą aktywność w aplikacjach Microsoft 365, a także Copilot Analytics, które pozwalają śledzić wykorzystanie AI w organizacji. Dodatkowo administratorzy mogą teraz personalizować Copilot Academy, co ułatwia wdrażanie użytkowników w możliwości sztucznej inteligencji.