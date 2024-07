Smartfon Cubot Max 5 jest wydajną maszynką do grania

Wystarczy rzut oka na smartfon Cubot Max 5, żeby zorientować się, że to kopia modeli z oferty marki Redmagic urządzenie stworzone dla graczy. Potwierdza to jego specyfikacja techniczna, która powinna usatysfakcjonować gamerów.

Smartfon Cubot Max 5 – specyfikacja

Muszę powiedzieć, że szczerze rozbawił mnie design tego urządzenia, ponieważ zwykle mniej znane marki z Chin kopiują Apple i Samsunga, a nie swoich rodzimych rywali. W tym przypadku mamy jednak do czynienia właśnie z taką sytuacją, gdyż smartfon Cubot Max 5 ewidentnie jest inspirowany wyglądem gamingowych modeli z oferty Redmagic.

Skupmy się jednak na tym, co oferuje ta nowość (oprócz wtórnego designu – przepraszam, musiałem). Specyfikacja techniczna urządzenia wyraźnie wskazuje, że zostało stworzone po to, aby na nim grać. Producent wyposażył bowiem ten sprzęt w wydajny procesor MediaTek Dimensity 8200, który – jak podaje Cubot – „wykręca” w AnTuTu ponad 910 tysięcy punktów.

Chipset sparowano z 12 GB fizycznej pamięci operacyjnej typu DDR5, którą można rozszerzyć o kolejne 12 GB kosztem pamięci wbudowanej – a tej jest na pokładzie 256 GB. Z kolei o to, aby nie doszło do spadku wydajności przez wysokie temperatury, zadba wielowarstwowy system rozpraszania ciepła, wykorzystujący m.in. ciecz.

Wysokiej jakości wrażenia podczas rozgrywki ma zapewnić również wyświetlacz IPS z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością nawet 144 Hz. Ponadto ekran cechuje się przekątną aż 6,95 cala, więc jest naprawdę duży. Jego rozdzielczość to zaś 2460×1080 pikseli. Troszkę miejsca w nim zajmuje otwór na aparat z matrycą 32 Mpix.

Na tyle urządzenia umieszczono natomiast dwa aparaty – główny o rozdzielczości 100 Mpix i dodatkowy z sensorem 5 Mpix do zdjęć makro. To ostatnie to pozytywne zaskoczenie, gdyż najczęściej aparaty do zdjęć z bliska mają tylko 2 Mpix, zatem można oczekiwać minimalnie lepszej jakości.

Graczy z pewnością zainteresuje również fakt, że sprzęt ma na pokładzie też Wi-Fi 6 i akumulator o pojemności 5100 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 33 W. Nie zabrakło także NFC, dual SIM i czytnika linii papilarnych. Całość fabrycznie ma wgrany system operacyjny Android 14.

Cubot Max 5 (źródło: Cubot)

Smartfon Cubot Max 5 – cena, dostępność

Producent jeszcze nie podał, ile trzeba będzie zapłacić za ten model. Zapowiedział natomiast, że jego sprzedaż rozpocznie się 22 lipca 2024 roku (w oficjalnym sklepie marki na platformie AliExpress).