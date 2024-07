Nowy cennik Aero2. Coś takiego rzadko się zdarza

Na co dzień o Aero2 jest raczej dość cicho – nieczęsto pojawia się na tapecie. Gdy jednak w końcu się to stanie, zwykle mamy do czynienia z dobrymi wiadomościami. Tak też jest w tym przypadku.

Nowy cennik Aero2 – pakiety internetu

Polkomtel, operator sieci Plus, który w grudniu 2021 roku „wchłonął” Aero2, poinformował o wprowadzeniu nowego cennika. Okazuje się, że zdecydował się na coś, co bardzo rzadko zdarza się na rynku telekomunikacyjnym. Otóż klienci dostaną większe paczki internetu, nie musząc wcale płacić za nie więcej. Standardową praktyką jest „więcej za więcej”, a w tym przypadku mamy „więcej za tyle samo”.

Od dziś klienci sieci mają do wyboru cztery pakiety:

3 GB za 5 złotych na 30 dni,

10 GB za 10 złotych na 30 dni,

50 GB za 30 złotych na 30 dni,

150 GB za 50 złotych na 30 dni.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Do tej pory operator również oferował cztery pakiety. Liczba gigabajtów w najtańszym pozostała taka sama (podobnie jak cena), natomiast względem oferty, obowiązującej od kwietnia 2021 roku zwiększyła się liczba GB w pozostałych trzech pakietach:

z 7 do 10 GB,

z 30 do 50 GB,

z 70 do 150 GB.

Ceny, jak już zostało wspomniane, pozostały natomiast na takim samym poziomie, mimo że liczba gigabajtów została zwiększona o nawet ponad 100%. Taka oferta zdecydowanie może przyciągnąć też nowych klientów.

8.2 Ocena

Zasięg Aero2

Warto również przypomnieć, że zasięg Aero2 gwarantuje operator sieci Plus – mapa zasięgu jest dostępna na tej stronie. Klienci, korzystający z pakietów, mogą korzystać z wszystkich dostępnych technologii – 2G, 3G, 4G LTE, 5G i 5G Ultra (na częstotliwościach 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz).

Klienci Aero2 powinni również wiedzieć, że mogą włączyć subskrypcję pakietów internetowych – wystarczy dodać metodę płatności i ewentualnie ręcznie ustawić wysokość miesięcznego limitu kwotowego (domyślnie jest to 60 złotych).

Cennik promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi Pakiety Aero (PDF)