Play wprowadza nowe pakiety w roamingu. Skorzysta wiele osób

Operator sieci Play wprowadza nowe, atrakcyjne pakiety internetowe dla osób podróżujących do Wielkiej Brytanii. Zmiany te są szczególnie ważne w kontekście rozpoczętych już wakacji i wzmożonych wyjazdów za granicę, a także cen roamingu wprowadzonych niedawno przez konkurencję. Jak na jej tle wypada fioletowy operator?

Ostatnio przecieraliśmy oczy ze zdumienia

W ostatnich miesiącach wielu operatorów komórkowych wprowadziło korzystne zmiany w swoich ofertach roamingowych, szczególnie poza Unią Europejską. Na przykład Nju Mobile, należący do Orange, zaoferował pakiet 1 GB za 15 złotych na 24 godziny oraz pakiet 10 GB za 79 złotych na 15 dni. Z kolei T-Mobile oferuje 1 GB danych za 49 złotych w strefach 1B i 2, co jest bardzo kuszącą ofertą dla osób podróżujących do krajów spoza UE.

W kontrze do tych korzystnych ofert Virgin Mobile zdecydowało się na drastyczne podwyżki stawek za roaming w Wielkiej Brytanii i na Gibraltarze. Od 1 sierpnia 2024 roku użytkownicy za 1 GB transmisji danych muszą zapłacić aż 59 złotych. To ogromny wzrost w porównaniu do wcześniejszej stawki wynoszącej 29 złotych za 1 GB. Wiele osób obawiało się, że taki sam los czeka klientów Play, bo przecież w końcu Virgin Mobile należy do właśnie tego operatora. Mamy jednak dobre wieści. Nie jest aż tak drogo.

Roaming Play w Wielkiej Brytanii – nowe pakiety

Play na swoim blogu chwali się, że wprowadził nowe, atrakcyjne pakiety internetowe dla klientów podróżujących do Wielkiej Brytanii. Koszt 1 GB w najwyższym pakiecie wynosi jedynie 15 złotych, co jest bardzo konkurencyjną ofertą. Operator oferuje swoim klientom od teraz trzy główne pakiety: 10 GB za 150 złotych, 5 GB za 100 złotych i 1 GB za 50 złotych. Każdy z tych pakietów jest ważny przez 14 dni i może być aktywowany dowolną ilość razy.

Sam proces aktywacji pakietów jest niezwykle prosty. Wystarczy wysłać SMS pod odpowiedni numer lub wpisać na klawiaturze kod numeryczny. Szczegóły znajdziecie w tabeli poniżej:

źródło: Play

Ważne jest również, aby przed aktywacją pakietu upewnić się, że usługa roamingu międzynarodowego jest włączona. Warto dodać, że po wykorzystaniu danych z pakietu transmisja danych zostaje zablokowana, co chroni użytkowników przed niespodziewanymi kosztami. Można jednak aktywować kolejny pakiet lub korzystać z internetu zgodnie ze stawkami cennikowymi dla posiadanej oferty.

8.2 Ocena

Jeśli w najbliższym czasie wybieracie się za granicę i chcecie dowiedzieć się więcej na temat aktualnych stawek roamingowych, porównać oferty różnych operatorów, a także poznać kilka praktycznych wskazówek na to, by wakacji nie przypłacić wielkim rachunkiem za internet, to odsyłam Was do artykułu Jedziesz za granicę? Powinieneś to wiedzieć o roamingu na Tabletowo.pl.