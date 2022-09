Co to jest DLSS 3 i jak mocno poprawia wydajność w grach?

Obok najnowszych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, producent zaprezentował najnowszą technikę upscalingu, trzecią już „dużą” wersję DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling). Jak się okazuje, ma być zdecydowanie potężniejsza niż poprzednie wydania. Nie będzie jednak dostępna dla każdego.

Jeszcze więcej darmowych FPS, ale tylko dla wybrańców

Poprzednia wersja supersamplingu Zielonych bezproblemowo trafiła na karty graficzne ubiegłej już generacji (RTX 3000, architektura Ampere), a także na pierwszą generację RTX-ów (RTX 2000, architektura Turing). Nie było mowy o tym, że karty wydawane od 2018 roku mogą nie otrzymać wsparcia, jednak w tym roku się to zmienia.

Najnowsza wersja DLSS 3 będzie dostępna tylko i wyłącznie dla posiadaczy kart GeForce RTX 4000 Ada Lovelace. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że ci, którzy mają RTX-y 3000 i 2000 wciąż będą zdani na „dwójkę”.

Czym różni się DLSS 3 od wersji 2.0?

Jak można oczekiwać DLSS 3 będzie działało bardzo podobnie do DLSS 2, ale oczywiściej lepiej i wydajniej. Wciąż dostępnych będzie kilka presetów, dla których przypisanych będą niższe rozdzielczości, a te oczywiście przy pomocy sztucznej inteligencji mają zostać podwyższane do natywnej (w takiej, w której gramy).

W DLSS 2 poprawiono wydajność i jakość za sprawą uogólnionej sieci neuronowej, jednak technika działała tylko i wyłącznie w oparciu o wektory ruchu silnika gry, a więc to, co widzieliśmy na ekranie było połączeniem poprzedniej wyświetlonej klatki i obecnej. Mówiąc jednym zdaniem, generowane były tylko i wyłącznie dodatkowe, potrzebne piksele.

W DLSS 3 jednak się to zmienia, z racji na nowy sprzęt – m.in. w postaci rdzeni Tensor 4. generacji. Wektory ruchu wciąż pozostają, ale po drodze technika renderuje dwie sekwencyjne dodatkowe klatki w rozdzielczości 4K, a następnie specjalny akcelerator przepływu optycznego (optical flow accelerator) wykorzystuje je do utworzenia pola optycznego przepływu. To ma za zadanie zarejestrować kierunek i prędkość, z jakimi piksele przemieszczają się z klatki 1 do 2.

Co więcej, akcelerator ten jest w stanie przechwycić takie informacje zawarte w pikselach – jak cząsteczki, odbicia, cienie i oświetlenie, których wektor ruchu silnika nie może. Jednak wektory ruchu gry mają swoje zadanie – śledzenie ruchu geometrii w przetwarzanej scenie.

A więc sieć DLSS Frame Generation AI decyduje, dla jakiego obiektu wykorzystać informacje z sekwencyjnych ramek, wektorów ruchu i pola przepływu optycznego. Dzięki temu obraz okazuje się jeszcze bardziej szczegółowy i precyzyjny.

Nawet 4 razy więcej FPS w grach

Co więcej, obok precyzyjnych technik tworzenia obrazu DLSS 3 zawiera również technologię NVIDIA Reflex, która ma zadanie zsynchronizować kartę graficzną i procesor, zapewniając jak najmniejsze opóźnienia.

Dzięki temu w praktyce użytkownik ma zobaczyć nawet 4 razy więcej FPS-ów i zdecydowanie niższe opóźnienie – co potwierdza ten materiał z Cyberpunk 2077, czyli tytułu, który jako jeden z pierwszych będzie wspierał nową technikę.

W Microsoft Flight Simulator różnica w klatkach na sekundę może nie jest już taka duża – bo „tylko” dwukrotna, jednak pamiętajmy, że mowa tu o grze w rozdzielczości 4K i maksymalnych detalach graficznych.

Technika DLSS 3 trafi już do pierwszych gier w październiku, prawdopodobnie wraz ze sklepową premierą GeForce RTX 4090, która ma nastąpić 12 października.