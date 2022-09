Kłótnia w Samsungu! Galaxy S23 jednak z Exynosem?

Na temat nadchodzącej serii Samsung Galaxy S23 pojawiały się już rozmaite doniesienia. Jedne mówiły, że producent może zrezygnować z użycia procesorów Exynos w dużej części najnowszej serii swoich flagowców, a zamiast tego wykorzystywać Snapdragony. Teraz jednak okazuje się, że może być zupełnie inaczej, a procesor w Galaxy S23 stał się kością niezgody wewnątrz firmy.

Jak to jest z procesorami w linii Galaxy S?

Dla przykładu, w serii Galaxy S22 około 75% produkowanych urządzeń jest napędzanych przez Snapdragon 8 Gen 1, a tylko 25% Exynos 2200. Na nasze nieszczęście, do Europy trafiają smartfony z autorskim procesorem Samsunga, który radzi sobie gorzej w porównaniu z chpisetem Qualcomma. Snapdragona można spotkać między innymi na rynkach w Ameryce Północnej i Południowej, Korei Południowej, Chinach, Japonii, czy Indiach.

(źródło: Technizo Concept)

W lipcu CEO Qualcomma powiedział, że w Galaxy S23 proporcje zastosowanych procesorów zmienią się na korzyść Snapdragona. Z kolei Samsung mówił wówczas, że ani myśli zrezygnować z rozwoju Exynosa. Pojawiały się również plotki mówiące o tym, że firma może w swoich flagowych modelach używać tylko procesorów Qualcomm. Czy jednak autorski chipset Samsunga pojawi się w Galaxy S23? Najnowsze doniesienia mogą sugerować, że tak.

Walka w Samsungu – Exynos vs. Snapdragon

Informator Ice Universe na chińskiej platformie społecznościowej weibo opublikował wpis, z którego wynika, że dział Mobile eXperience Samsunga jest rozczarowany wydajnością chipsetu Exynos w smartfonach z serii Galaxy S22. Z drugiej strony, kadra kierownicza firmy naciska, by przyszłoroczne flagowce miały pod maską Exynosa 2300.

Exynos 2200 (fot. producent)

Dużo wskazuje na to, że jeśli w serii Galaxy S23 zostanie użyty Exynos, to podobnie jak w poprzednich generacjach właśnie ta wersja trafi na Europejskie rynki, w tym do Polski. Wygląda na to, że póki co nadal będziemy skazani na mniej wydajny energetycznie układ.

Z nadzieją można czekać jednak na 2025 rok. To właśnie wtedy, według doniesień, mają zadebiutować pierwsze modele z całkowicie nowym procesorem Samsunga, stworzonym specjalnie z myślą o serii Galaxy.