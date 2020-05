Palit GeForce RTX 2080 Super White Game Rock Premium 8GB GDDR6. Recenzja białej królowej

Długo myślałem, jak podejść do tematu tej karty Palit GeForce RTX 2080 Super White Game Rock Premium 8GB GDDR6. Sztuka ta była już nie raz testowana na naszym portalu, ale czegoś mi jednak brakowało – testu na mojej platformie, gdzie będę miał idealny wyznacznik tego, na co stać białą piękność od Palita. W końcu na tytuł królowej trzeba zasłużyć!

Platforma testowa:

płyta główna – Gigabyte Z390 AORUS MASTER,

procesor – Intel Core i7-8700K (podkręcony na wszystkich rdzeniach do 5 GHz) – jednostka delidowana,

chłodzenie – ADATA XPG Levante 240 ARGB,

pamięć RAM – HyperX 16GB 3200MHz Fury RGB CL16 (2x8GB),

dyski SSD – Patriot Viper VPN100 o pojemności 1 TB oraz WD Blue SN500 M.2 PCIe NVMe o pojemności 500 GB,

zasilacz – NZXT E850 80 Plus Gold.

A więcej na temat samej platformy można przeczytać tutaj.

Specyfikacja Palit GeForce RTX 2080 SUPER White Game Rock Premium 8GB GDDR6:

układ graficzny GeForce RTX 2080,

rodzaj złącza PCI-E x16 3.0,

pamięć 8 GB,

rodzaj pamięci GDDR6,

szyna pamięci 256-bit,

taktowanie pamięci 15500 MHz,

taktowanie rdzenia 1650 MHz (1860 MHz w trybie Boost),

rdzenie CUDA 3072,

typ chłodzenia Aktywne,

wyjścia: HDMI, trzy DisplayPort, USB-C (VirtualLink),

obsługiwane biblioteki: DirectX 12 i OpenGL 4.5,

pobór mocy (TDP) 250 W,

wymiary: 292 x 130 x 60 mm.

Cena: około 3700 zł

Wykonanie

Trzeba to śmiało powiedzieć: biała ślicznotka od Palita nie należy do najtańszych (ale też i nie najdroższych 2080 Super) – klasyfikuje się na poziomie cenowym średnio-wysokim.

W takiej cenie istotne jest to, co dostajemy w zamian. Ta karta może na pewno pochwalić się wysoką wydajnością (ale o tym za chwilę). Wcześniej omówmy to, co jest najbardziej widoczne na pierwszy rzut oka – niereferencyjny układ chłodzenia oraz PCB karty.

Palit RTX 2080 Super WGRP wygląda identycznie, jak wersja Palit GeForce RTX 2080 SUPER, tylko cała skąpana jest w białym kolorze. Na uwagę w tej konstrukcji zasługuje całkiem przyjemny aktywny system chłodzenia, składający się z dwóch potężnych wentylatorów (również białych) oraz grubych potężnych radiatorów – a wszystko skąpane jest w gustownie ukrytych paskach LED ARGB (oczywiście w pełni programowalnych).

Ogromny plus dla producenta za zastosowanie metalowego PCB karty – oprócz tego, że oczywiście cała skąpana jest w bieli, to skutecznie pomaga odprowadzać ciepło z karty graficznej. Najlepszym dowodem będą zdjęcia termiczne wykonane podczas pełnego obciążenia karty.

Wyjścia karty są standardowe jak dla serii 2080 Super – trzy standardowe złącza DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b i złącze VirtualLink, które jest w zasadzie USB-C z routingiem DisplayPort i USB-PD, dzięki czemu pojedynczy kabel może zasilać, wyświetlać i pobierać dane wejściowe z VR HMD.

Jednym zdaniem, karta jest piękna. Jeżeli ktoś poszukuje białego GPU, to na pewno warto rozważyć to konkretne, lecz – z tego, co mi aktualnie wiadomo, jest praktycznie niedostępna. Czy świadczy to o jej wydajności? O tym dowiemy się za chwilę – po testach w grach oraz możliwości podkręcania. Ale wpierw kultura pracy.

Głośność podczas użytkowania

Kultura pracy naszych podzespołów jest niezwykle ważna w droższych konstrukcjach. Wszystko wpływa na komfort użytkowania, dlatego zobaczmy, jak głośna jest ta karta przy różnych prędkościach chłodzenia.

Jak to można podsumować? Karta jest słyszalna od poziomu 75% wykorzystania wentylatorów w chłodzeniu. Przy 100% układ generuje ponad 50 dB, co staje się już delikatnie uciążliwe przy dłuższym użytkowaniu. Ale umówmy się, taki wynik w codziennym użytkowaniu jest raczej nieosiągalny.

Wydajność w grach

Całość była testowana w rozdzielczości 2560×1440 pikseli przy maksymalnych ustawieniach w grach. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na temperaturę GPU oraz ile jest w stanie wygenerować klatek na sekundę. Testy na platformie wyposażonej w i7-8700k:

(jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda wydajność tej karty na nowych procesorach – Core i5-10600k oraz Core i9-10900k, zapraszam was do tego tekstu).

Assassin’s Creed Odyssey

AC na nastawach ultra przy rozdzielczości Quad HD pokazuje pazury – FPS na poziomie od 56 do 59, przy bardzo dobrych temperaturach na poziomie od 62 do 67 stopni.

Grand Theft Auto V

GTA 5 już co prawda ma kilka lat na karku, ale wciąż potrafi spalić niejeden komputer na nastawach Ultra. Na tej karcie oraz przy takiej platformie możemy spokojnie liczyć na klatki od 70 do prawie 100 – wynik jak najbardziej zadowalający, gdzie temperatura karty po około 15 minutach ciągłej rozgrywki na poziomie 60 stopni.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

PUBG wykorzystuje potencjał RTX-a w prawie 100%. Klatki stałe na poziomie mniej więcej 108 FPS przy ustawieniach Ultra – a widać, że chłodzenie karty dawało z siebie wszystko, bo temperatury widzimy ciągle powyżej 70 stopni Celsjusza.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Hit ostatnich lat, jeżeli chodzi o rozgrywki e-sportowe również musiał trafić pod moje testy. FPS? Stale na poziomie od 210 do 240 na sekundę, co przy rozdzielczości Quad HD i nastawach Ultra jest wynikiem bardzo zadowalającym. Temperatura? Stale na poziomie 68 stopni.

Umówmy się – kupując taką kartę, jak Palit GeForce RTX 2080 SUPER White Game Rock Premium 8GB GDDR6, liczymy na coś więcej niż tylko dobra wydajność w grach. Liczymy na śledzenie promieni światła – technologię, która nie jest nowa, ale dzięki kartom z serii RTX 20** jest już w pełni osiągalna. Niestety, Ray Tracing wymaga ogromnej mocy obliczeniowej, której dotychczasowe GPU nie były w stanie osiągnąć, ponieważ sceny są renderowane w czasie rzeczywistym – zobaczmy, jak poradzi sobie z tym nasza karta.

Warto dodać, że testy odbędą się również z włączoną, jak i wyłączoną funkcją DLSS. Deep Learning Super Sampling to technologia platformy NVIDIA RTX, która wykorzystuje głębokie uczenie oraz SI, aby zwiększać wydajność w grze, utrzymując jednocześnie jakość graficzną.

Na pierwszy ogień Battlefield V

RTX OFF

RTX ON (Ultra) DLSS ON

RTX ON (Ultra) DLSS OFF

Warto w tym momencie zwrócić uwagę na wydajność – bez RT na nastawach ultra jesteśmy w stanie bez problemu uzyskać od 120 do 140 fps na sekundę, gdzie nasza karta grzeje się do około 65 stopni Celsjusza. Sytuacja zmienia się przy odpaleniu RT na Ultra (wpierw z DLSS), gdzie tracimy trochę klatek, ale wciąż mamy ich około 90 na sekundę przy takich samych temperaturach.

Największy spadek możemy zaobserwować podczas działania samego Ray Tracingu (Ultra) bez pomocy DLSS, gdzie uzyskamy od 65 do 85 klatek obrazowych na sekundę.

Karta zdała test w tym tytule perfekcyjnie. Zobaczmy jak wypadnie w kolejnej konkurencji.

Metro Exodus

RTX OFF

RTX ON (Ultra) DLSS ON

RTX ON (Ultra) DLSS OFF

Metro Exodus postawiło poprzeczkę trochę wyżej. Z wyłączonym RT możemy spokojnie uzyskać od 100 do 115 FPS przy temperaturach na poziomie około 60 stopni.

Przy włączonej technologii śledzenie promieni światła (Ultra) z włączonym DLSS uzyskujemy od 75 do 85 klatek na sekundę, ale również wzrastają nam temperatury do około 65.

Metro pokazuje pazur podczas włączonej funkcji Ray Tracingu z wyłączonym DLSS – klatki nam spadają do poziomu poniżej oczekiwanego – od około 50 do 61 – z przewagą na poziomie 55-57. Dodajmy do tego, że temperatury nam spokojnie wzrastają do prawie 70 stopni Celsjusza – pamiętajcie Metro = DLSS ON 😊.

Możliwości OC

Do sprawdzenia możliwości, jaką dysponuje ta karta, użyłem jednego z najpiękniejszych benchmarków, jaki znam – Unigine Valley.

Benchmark jest dziełem rosyjskiego studia Unigine LLC (znanego m.in. z benchmarku Heaven) i służy do sprawdzania wydajności komputerów stacjonarnych i laptopów. Do jego uruchomienia wymagana jest karta graficzna ATI/AMD Radeon HD 4000, Nvidia GeForce 8000 lub Intel HD 3000 z minimum 512 MB pamięci wideo oraz system operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10, Linux lub Mac OS X (od wersji 10.8 Mountain Lion).

Zacznijmy od tego, że rdzeń karty jest już od momentu zakupu ustawiony na 1650 MHz (1860 MHz w trybie Boost).

Powiedzmy to sobie szczerze – karta jest oporna na OC. Po kilku godzinach testów, prób i kombinowania udało mi się delikatnie podnieść taktowanie rdzenia o 60 MHz oraz taktowanie kości pamięci o 30 MHz.

Co nam dało takie OC?

Stosunkowo niewiele, jeżeli popatrzymy na przyrost średniej liczby FPS – bo tylko o 2 klatki obrazowe na sekundę. Ale wiele, jeżeli przyjrzymy się minimalnej liczbie FPS – bo tutaj przyrost jest znaczny (zaczynaliśmy od 30,4 FPS, a po OC uzyskaliśmy 39,4) oraz delikatnie wzrósł nam FPS maksymalny (z 164,8 do 174,1).

Dodajmy, że nasze delikatne OC nie spowodowało zmian w temperaturze pracy naszej karty. Same plusy. Małe – ale jednak plusy.

Podsumowanie

Palit GeForce RTX 2080 SUPER White Game Rock Premium 8GB GDDR6 nie jest kartą dla każdego. W tej cenie znajdziemy wiele innych propozycji. To raczej produkt dla tych, którzy chcą mieć wydajny komputer skąpany w bieli – pod customowe budowle czy po prostu tematyczny PC (tak jak to zrobiłem z “Królewną Śnieżką”). Chcesz wyróżnić swój komputer? Ta karta jest ciekawą propozycją – o ile znajdziesz ją w sklepie.

Dużym plusem jest wydajność – karta poradziła sobie z praktycznie każdą grą na poziomie bardzo wysokim – wliczając to tytuły, które obsługują Ray Tracing.

Największym minusem jest brak możliwości dobrego OC – żeby uzyskać to, co uzyskałem podczas testów, było efektem pracy prawie dwóch godzin. Plus powiem to jeszcze raz – cena. 3700 złotych to dużo, ale za jakość się płaci.

8 Ocena (1-10) Plusy biel!

wykonanie GPU

ARGB

wydajność w grach

wydajność chłodzenia

Ray Tracing Minusy cena

kiepskie możliwości OC

rozmiar (jest ogromna!)

brak dostępności w sklepach Dodaj swoją recenzję