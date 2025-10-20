iPhone 17 Pro zaskoczył użytkowników. Tego się nie spodziewali

Właściciele najnowszych smartfonów Apple – iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max – odkryli niespodziewaną cechę tych modeli. Nie jest to dobra wiadomość.

iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max zaskakują użytkowników. Niestety negatywnie

12 września 2025 roku ruszyła przedsprzedaż najnowszej serii smartfonów Apple – modeli iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Od razu wspomnę, że iPhone’y 17 z dopiskiem Pro w nazwie otrzymały zupełnie nowy wygląd oraz wyróżniają się konstrukcją unibody, wykonaną z jednego kawałka aluminium kutego na gorąco.

iPhone 17 Pro (źródło: Apple)

W tej serii smartfonów najwięcej uwagi może przyciągać nowy, pomarańczowy iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max – szczególnie po ostatnich zgłoszeniach posiadaczy tych modeli. Okazuje się, że smartfon w ciągu kilku tygodni użytkowania może stracić ten piękny, dyniowy, wyróżniający go kolor, określany przez producenta jako Cosmic Orange.

Jeden z użytkowników Reddita – DakAttack316 – poskarżył się, że jego nowy iPhone 17 Pro Max jest niczym kameleon i zmienia swoją barwę z pomarańczowej na różową. Posiadacz twierdził, że proces jest spontaniczny, a odbarwienia obserwowane są wyłącznie w miejscach wykonanych z aluminium. Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że to fake, a zdjęcia zostały spreparowane przez autora.

Później jednak DakAttack316 opublikował kolejny post i pokazał, że z czasem różowy odcień stał się jeszcze bardziej wyrazisty. Jednocześnie okazało się, że nie tylko jego smartfon został kameleonem – o podobnej sytuacji poinformował na X niejaki TheGalox, korzystający z modelu iPhone 17 Pro.

More iPhone 17 Pro models are turning Pink pic.twitter.com/CwZ9OezQkB — Anthony (@TheGalox_) October 15, 2025

Warto jednak wspomnieć, że niektórzy producenci, np. Realme, celowo stosują technologię, która pozwala zmieniać kolor niektórym smartfonom. Tak jest m.in. w przypadku modeli Realme 14 Pro i Realme 14 Pro+, gdzie barwa obudowy zależna jest od temperatury i jest odwracalna. Podobnie jest w Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition.

@tabletowo.pl Nie mam bladego pojęcia kim jest Daenerys Targaryen i dlaczego ten zestaw nawiązuje do jej odrodzenia. I być może właśnie plotę jakieś głupoty, ale – serio – jakoś nigdy nie było mi po drodze z Grą o Tron. Przyznaję jednakowoż, że Realme 15 Pro w edycji specjalnej Game of Thrones wygląda ZACNIE 😎 ♬ dźwięk oryginalny – Tabletowo

Dlaczego iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max zmieniają kolor?

Użytkownicy Reddita mają kilka teorii odnośnie tego, dlaczego nowe iPhone’y zmieniają barwę. Jedną z nich jest narażanie smartfonów na reakcje chemiczne, np. poprzez długotrwałą ekspozycję na promieniowanie UV. Wśród powodów wspominają też o problemach podczas barwienia lub anodowania.

iPhone 17 Pro (źródło: Apple)

Portal NotebookCheck twierdzi, że zmiany koloru prawdopodobnie wynikają z kombinacji kilku czynników – zarówno błędu podczas anodowania, jak i czynników środowiskowych, np. temperatury.

Warto wspomnieć, że nie są to jedyne problemy serii iPhone 17. Niedawno pojawiły się też skargi na zarysowania widoczne na metalowych elementach smartfona.

Zainwestowałeś w iPhone 17 Pro albo iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange? Daj znać, czy Twój pomarańczowy nadal jest pomarańczowy 😉