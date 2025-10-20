Wróciły rabaty na paliwo. Znowu możesz zaoszczędzić

Popularna w Polsce firma ponownie udostępnia rabaty na paliwo na wybranych stacjach. Jeśli spełniasz kilka warunków, możesz sporo zaoszczędzić – i to nie tylko na paliwie, ale też kupując posiłek lub kawę.

Znowu możesz zatankować taniej, ale jest kilka warunków

Rabaty na paliwo kojarzą nam się przede wszystkim z wakacyjnymi akcjami, ale coraz więcej stacji pozwala oszczędzać kierowcom na tankowaniu nie tylko latem. Wiele koncernów paliwowych proponuje swoje promocje w ramach programów lojalnościowych. Przykładowo pod koniec września 2025 roku Circle K odświeżyło swoją aplikację i warunki programu lojalnościowego. Dzięki nowym zasadom klienci mogą sukcesywnie zwiększać poziom rabatów na paliwo wraz z kolejnymi wizytami na stacjach Circle K, a po każdej piątej wizycie odebrać nagrodę.

Teraz w rabaty na paliwo ponownie zaangażował się popularny w Polsce operator telekomunikacyjny. Klienci programu Magenta Moments mogą odbierać rabaty w wysokości 40 groszy na każdy litr paliwa na stacjach BP. Rabat naliczany jest od aktualnej ceny na dystrybutorze.

Promocja obejmuje maksymalnie 30 litrów paliwa z technologią Active i obowiązuje do 21 grudnia 2025 roku. Co ważne, akcja nie uwzględnia LPG, a paliwa Diesel Ultimate w czwartki i niedziele. Warto zaznaczyć, że płatności nie można dokonać za pomocą karty paliwowej.

Rabaty na paliwo na stacjach BP dzięki kodom Magenta Moments (źródło: T-Mobile)

Rabaty na paliwo dla klientów T-Mobile. Jak aktywować kod rabatowy?

Aby skorzystać z benefitu, najpierw należy otworzyć aplikację Mój T-Mobile, a następnie przejść do zakładki Magenta Moments, odnaleźć właściwą pozycję i aktywować kod rabatowy za 100 Serc. Po zatankowaniu pojazdu na stacji trzeba zaś okazać aktywowany już kod przy kasie przed dokonaniem płatności. Z niniejszej oferty może skorzystać każdy uczestnik programu Magenta Moments raz w tygodniu, o ile posiada odpowiednią liczbę Serc.

Poza rabatem na paliwo można także zaoszczędzić na posiłkach, sprzedawanych na stacjach BP. W ofercie Magenta Moments znajdziesz kod do odebrania za 50 Serc na drugiego hot doga lub drugą kawę za 1 grosz z Wild Bean Café.