Plamy są bez szans. Nowy odkurzacz już dostępny w Polsce

Na polskim rynku wylądował zaprezentowany we wrześniu 2025 roku odkurzacz Roborock F25 Ultra, w którym upatruje się pogromcy plam. Walczy z nimi na dwa sposoby, obiecując nieprzeciętną skuteczność.

Roborock F25 Ultra – gorąca woda i para wodna to jego oręż

Roborock F25 Ultra został zaprezentowany podczas targów IFA 2025 we wrześniu 2025 roku. Teraz ten pionowy odkurzacz z funkcją mycia oficjalnie zadebiutował na polskim rynku.

Ma sobie radzić nawet z najbardziej uporczywymi plamami i skutecznie dezynfekować podłogi. Wykorzystywane są w tym celu dwa środki: gorąca woda o temperaturze 86 stopni Celsjusza oraz para wodna o temperaturze 150 stopni Celsjusza. Nawet tłuste plamy powinny zniknąć w mig, a całość może być jeszcze odświeżana przy użyciu (automatycznie dozowanego) detergentu.

Roborock F25 Ultra (fot. Roborock)

Para jest uwalniana przez 6 wylotów ustawionych pod kątem 48 stopni, z wydajnością sięgającą 2000 mg na minutę. Jest w stanie rozpuszczać tłuszcz, eliminować zabrudzenia i usuwać ponad 99,99% bakterii i alergenów. Producent przekonuje przy tym, że urządzenie jest bezpieczne nawet dla naturalnego drewna.

Na sucho też nie ma czego się wstydzić

Roborock F25 Ultra jest jednak urządzeniem wielofunkcyjnym i z powodzeniem można go wykorzystać także do sprzątania na sucho. Oferuje moc ssania sięgającą aż 22000 Pa, a do tego ma szczotkę JawScrappers, która zapobiega plątaniu się włosów i sierści, jak również pozwala na czyszczenie od krawędzi do krawędzi (margines wynosi mniej niż 1 mm).

Roborock F25 Ultra (fot. Roborock)

Pozytywnie na komfort codziennego użytkowania powinny wpłynąć także koła wspomagane przez AI, niebieskie podświetlenie LED-owe oraz konstrukcja umożliwiająca rozłożenie na płasko (odchył 180 stopni). Razem pozwala to na dokładne i efektywne sprzątanie także pod meblami, szczególnie że całość ma jedynie 12,5 cm wysokości.

A po sprzątaniu rolka jest automatycznie czyszczona i suszona, co pozwala zadbać o wysoki poziom higieny. Dopełnieniem całości jest zaś długi czas działania, dochodzący do 60 minut na jednym ładowaniu.

Ile kosztuje pionowy odkurzacz Roborock F25 Ultra? Możesz skorzystać z promocji

Odkurzacz Roborock F25 Ultra jest już oficjalnie dostępny w sprzedaży w naszym kraju. Jego sugerowana cena wynosi 3499 złotych, ale w pierwszych dniach można skorzystać z promocji i zapłacić 2999 złotych, a więc mówimy o całkiem sporej oszczędności. Urządzenie dostępne jest wyłącznie w sklepie producenta, z bezpłatną dostawą.