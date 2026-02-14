Apple odkrywa karty. Sytuacja iOS 26 nie jest tragiczna

Sytuacja iOS 26 nie jest aż tak zła, jak wskazywały wcześniejsze informacje. Nie jest też rewelacyjna.

Na ilu iPhone’ach zainstalowany jest iOS 26?

Użytkownicy smartfonów z Cupertino od prawie pięciu miesięcy mogą pobrać stabilną wersję iOS 26. Co więcej, niedawno Apple wydało aktualizację oznaczoną jako 26.3, która może nie przyniosła rewolucji, ale nie zabrakło w niej zestawu przydatnych ulepszeń.

Jak jednak wygląda kwestia adopcji omawianej wersji systemu operacyjnego? Nieoficjalne informacje wskazywały na kryzys zaufania w przypadku iOS 26. Wielu właścicieli iPhone’ów miało bowiem pozostać przy wcześniejszej wersji – iOS 18 był wymieniany jako nadal najpopularniejszy. Okazuje się, że sytuacja wygląda inaczej, aczkolwiek Apple niekoniecznie ma powody do wielkiego świętowania.

Z oficjalnych danych udostępnionych przez Apple dowiemy się, że:

74% iPhone’ów wprowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat działa pod kontrolą iOS 26, 20% stanowi iOS 18, a tylko 6% smartfonów ma jeszcze starszą wersję,

iOS 26 trafił na 66% wszystkich aktywnych iPhone’ów, iOS 18 ma 24%, a starsze wersje mają przy tym założeniu 10% udziałów.

Dla porównania iOS 18 na początku 2025 roku miał:

76% iPhone’ów wprowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat,

68% wszystkich aktywnych wówczas smartfonów Apple.

Różnica nie jest więc duża. Warto jednak odnotować, że Apple statystykami dotyczącymi iOS 26 podzieliło się w połowie lutego, a informacje na temat iOS 18 pojawiły się pod koniec stycznia 2025 roku. Można więc stwierdzić, że różnica wynosi około trzech tygodni i mogło to pomóc w zmniejszeniu różnicy.

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Jak wypada iPadOS 26?

Dane udostępnione przez Apple przedstawiają również sytuację iPadOS 26. Zobaczmy więc, jak radzi sobie system operacyjny zaprojektowany z myślą o ekranach iPadów:

66% iPadów wprowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat działa pod kontrolą iPadOS 26, iPadOS 18 zainstalowany jest na 28% urządzeń, a starsze wersje mają 6% udziałów,

iPadOS 26 trafił na 57% wszystkich aktywnych iPadów, iPadOS 18 na 26%, a starsze wersje zainstalowane są na 17% tabletów.

Natomiast iPadOS 18 na początku 2025 roku miał: