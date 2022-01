Circle K wprowadzi nowy sposób płacenia za paliwo

Płacenie za paliwo bez konieczności wizyty przy kasie powoli staje się standardem. Circle K zamierza wprowadzić nowe rozwiązanie w Polsce i może ono okazać się jednym z wygodniejszych.

Reklama

Bez stania w kolejkach

Jeśli ktoś tankował na popularnej stacji benzynowej na autostradzie, szczególnie w godzinach największego ruchu, to z pewnością musiał spędzić trochę czasu aż do momentu zwolnienia jednego z dystrybutorów, a następnie kilkanaście minut w oczekiwaniu na możliwość zapłacenia. Momentami potrafi być to irytujące, zwłaszcza gdy inna osoba przed nami zastanawia się przez 5 minut, jaki sos będzie najlepszy do hot doga.

Na szczęście rośnie liczba stacji, na których możemy zatankować i zapłacić bez wizyty w kasie. Całość realizowana jest zazwyczaj za pomocą specjalnie przygotowanej mobilnej aplikacji. Dobrym przykładem jest Orlen. Oczywiście taką metodę płatności znajdziemy również na stacjach nie położonych przy autostradzie i tutaj także możemy zaoszczędzić sporo czasu.

Reklama

Niebawem nowe rozwiązanie w Polsce wprowadzi też sieć Circle K. Całość ma odbywać się w sposób wysoce zautomatyzowany.

Prawie jak płacenie za przejazd autostradą

Circle K posiada w Polsce 370 stacji paliw, a więc jakiekolwiek większe nowości mogą zmienić sposób tankowania naprawdę wielu kierowców. Warto tutaj dodać, że firma oferuje już płacenie za paliwo i myjnię z poziomu aplikacji, ale nowa metoda zapowiada się na jeszcze bardziej komfortową.

(fot. Circle K)

Nowy sposób płacenia nazywa się Pay by plate i jest już dostępny w Szwecji i Danii. Sprowadza się on do rozpoznawania klienta po odczytanych tablicach rejestracyjnych samochodu, podobnie jak chociażby ma to miejsce w przypadku pobierania opłat na wybranych autostradach.

Klient musi wcześniej pobrać aplikację Easy Fuel, zarejestrować swój samochód, a także podpiąć kartę płatniczą. Jeśli wykona te czynności, wówczas może korzystać z nowej metody płatności. Po zatankowaniu będzie mógł po prostu odjechać, a pobraniem opłaty zajmie się automatyczny system.

Circle K prowadzi już prace wdrożeniowe w Polsce, ale nie poznaliśmy jeszcze terminu udostępnienia opisanego sposobu płacenia za paliwo. Niewykluczone jednak, że nie będziemy musieli długo na to czekać.