Circle K startuje z grą mobilną. Możesz wygrać bak paliwa i inne nagrody

W aplikacji Circle K pojawiła się prosta gra mobilna, która pozwala zdobyć cenne nagrody. Użytkownik może wygrać bak paliwa, różne rabaty i wiele więcej.

Wakacyjna gra mobilna w Circle K

Pod koniec poprzedniego miesiąca informowaliśmy Was, że Circle K wystartował z wakacyjną promocją na paliwo. Następnie własne promocje przygotowały również inne stacje – m.in. Orlen, Moya czy MOL. Jeśli planujecie wakacyjny wyjazd samochodem albo po prostu musicie zatankować auto, to warto zainteresować się omawianymi promocjami. Owszem, nie będzie to ogromna oszczędność, ale zawsze kilka czy kilkanaście złotych zostanie w kieszeni.

Natomiast teraz Circle K ogłosił start akcji z licznymi nagrodami, które można zdobyć w aplikacji mobilnej. Otóż w aplikacji pojawiła się prosta gra z wirtualnymi zdrapkami, pod którymi kryją się różne nagrody i rabaty.

W ramach promocji „Summer Games”, klienci stacji zapisani do programu lojalnościowego EXTRA, mogą zdobyć jedną z łącznie 130000 nagród, wśród których mamy wspomniany już bak paliwa, darmową kawę czy hot dogi. Ponadto w aplikacji będą się codziennie pojawiać rabaty ze zdrapkami nawet do -30% na wybrane produkty ze sklepu. Akcja potrwa do 13 września 2023 roku i będzie obowiązywać na wszystkich stacjach sieci Circle K z ofertą sklepową.

Wypada tutaj wyjaśnić, co dokładnie oznacza „bak paliwa” w ramach omawianej promocji. Otóż raz w tygodniu, gracz z najwyższym wynikiem, na maila podanego przy rejestracji otrzyma voucher o wartości 300 złotych na paliwo. Ponadto codzienne użytkownik zdrapuje gwarantowany rabat, a także może zgarnąć darmowego hot doga, słodycze, napoje i wiele innych. Wszystkie rabaty i nagrody wpadają do Portfela w aplikacji.

Jak wziąć udział w akcji?

Jeśli chcecie dołączyć do zabawy i powalczyć o bak paliwa, a także inne nagrody, to należy pobrać aplikację Circle K, która dostępna jest zarówno w wersji na Androida, jak i iOS. Następnie, jeśli jeszcze nie posiadacie konta, to musicie się zarejestrować. Na szczęście, sam proces zakładania nowego konta jest banalnie prosty. Do programu lojalnościowego EXTRA można dołączyć z poziomu aplikacji, gdy już posiadamy konto.