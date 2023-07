Teufel prezentuje nowe słuchawki dla wymagających melomanów

Teufel to niemiecki producent wysokiej jakości sprzętu audio – od zestawów kina domowego, amplitunerów, soundbarów, aż do słuchawek dla fanów dobrego brzmienia. Firma zaprezentowała właśnie swój najnowszy produkt z kategorii słuchawek nausznych. Teufel Real Blue Pro, bo o nich tutaj mowa zapowiadają się naprawdę interesująco. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Specyfikacja i funkcje Teufel Real Blue Pro

Jeśli mówimy o słuchawkach, to bez wątpienia jednym z najbardziej istotnych elementów, który bierzemy pod uwagę, jest oczywiście jakość dźwięku i to od niej tu zaczniemy. Brzmienie Real Blue Pro reprodukowane jest przez przetworniki dynamiczne o średnicy 44 milimetrów. Mają one wytwarzać zrównoważony dźwięk ze szczegółowymi wysokimi tonami i głębokim basem.

Brzmienie słuchawek możemy dopasować do naszych preferencji za pomocą equalizera w dedykowanej aplikacji, a funkcja Dynamore Headphones pozwala poszerzyć scenę dźwiękową. Oprócz tego, podobnie jak w słuchawkach innych producentów, Teufel zastosował rozwiązanie personalizacji dźwięku przy pomocy testu słuchu Mimi Hearing.

Kolejną kluczową cechą typu słuchawek jest aktywna redukcja szumów. Teufel Real Blue Pro zostały wyposażone w trzystopniowe ANC, dzięki czemu możemy dopasować poziom wygłuszenia do aktualnie panującego w otoczeniu hałasu. Jeśli zaś musimy usłyszeć co dzieje się wokół nas, nie zabrakło trybu transparentnego, który przekazuje dźwięki z otoczenia do naszych uszu.

Teufel Real Blue Pro (fot. materiały prasowe)

Za łączność odpowiada interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.1 z obsługą dla kodeków AAC oraz aptX Adaptive. Ten ostatni pozwala na odtwarzanie dźwięku w wysokiej jakości, a konkretniej do 24-bit/96 kHz.

Słuchawkami możemy sterować przy pomocy przycisków oraz paneli dotykowych umieszczonych na muszlach. Za ich pośrednictwem da się zmienić chociażby głośność, przewinąć utwór lub wstrzymać odtwarzanie. W wygodnym miejscu umieszczono też dedykowany przycisk odpowiadający za zarządzanie trybami ANC.

Całość zasilana jest przez akumulator pozwalający na ponad 56 godzin odtwarzania muzyki, jeśli nie korzystamy z aktywnej redukcji hałasów. Jeśli zaś używamy włączonego ANC, czas ten spada do 44 godzin, co i tak jest niezłym wynikiem. Słuchawek możemy używać również przewodowo przy pomocy dołączonego kabla ze złączem audio jack 3,5 mm.

Cena i dostępność

Słuchawki Real Blue Pro są już dostępne w sprzedaży na oficjalnej, polskiej stronie producenta. Do wyboru przygotowano dwie wersje kolorystyczne: klasyczną czarną oraz nieco ciekawszą tytanowo-szarą.

Niestety, chcąc kupić te słuchawki należy liczyć się z wysoką ceną. Producent na naszym rynku wycenił je na 1649 złotych, co czyni je dość drogim sprzętem. I choć sądząc po możliwościach może być ona uzasadniona, to najgroźniejszym rywalem dla Real Blue Pro mogą być podobnie wycenione Sony WH-1000XM5.