Chińczyk zawstydził Apple. Amerykanie nigdy go nie pobiją

Świat odlicza (ostatnie) dni do wrześniowej konferencji Apple, na której zobaczymy m.in. najsmuklejszy smartfon w historii producenta. Inny „cienias” już teraz może jednak pochwalić się rekordem smukłości, zapisanym w Księdze rekordów Guinnessa.

Chiński smartfon z rekordem Guinnessa, którego Apple nigdy nie pobije

iPhone 17 Air bez dwóch zdań będzie największą gwiazdą konferencji Apple, która odbędzie się 9 września 2025 roku (początek o godzinie 19:00 czasu polskiego). Jeszcze przed oficjalną premierą wpłynął jednak na rynek, ponieważ konkurencja już kopiuje jego (oczekiwany) design, a nawet nazwę.

iPhone 17 Air nie będzie najsmuklejszym smartfonem w historii, bowiem to miano należy do Vivo X5 Max, który miał zaledwie 4,75 mm grubości, i to w… 2014 roku! Może jednak być najcieńszym telefonem, zaprezentowanym w 2025 roku, gdyż Samsung Galaxy S25 Edge, którego czas pracy także pozostawia wiele do życzenia, ma 5,8 mm grubości.

Mimo to Apple nie zdoła pobić rekordu, który pobił smartfon Infinix Hot 60 Pro+, zaprezentowany w lipcu 2025 roku. Producent pochwalił się bowiem, że właśnie ten model został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa jako „najsmuklejszy smartfon z zakrzywionym ekranem 3D”.

Infinix Hot 60 Pro+ (źródło: Infinix)

Infinix Hot 60 Pro+ może pochwalić się takim rekordem, pomimo że jego grubość (w najcieńszym miejscu) to 5,95 mm (w najgrubszym 6,09 mm). Jest on zatem grubszy zarówno od Samsunga Galaxy S25 Edge, jak i nadchodzącego iPhone’a 17 Air, który może mieć nawet zaledwie 5,5 mm.

Ani w jednym, ani w drugim nie znajdziemy jednak obustronnie zakrzywionego wyświetlacza, w który wyposażony jest smartfon Infinix Hot 60 Pro+. O ile w przypadku Samsunga jego zastosowanie jest potencjalnie możliwe, jako że Koreańczycy mają duże doświadczenie na tym polu, o tyle Apple prawdopodobnie nigdy nie umieści zakrzywionego ekranu w iPhonie.

Smartfon Infinix Hot 60 Pro+ jest smukły, ale nie cienki

Pomimo swojej smukłości smartfon Infinix Hot 60 Pro+ jest wydajną maszyną, ponieważ wyposażono go w procesor MediaTek Helio G200 wraz z 8 GB RAM LPDDR4X i 128/256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2. Producent zdołał też zmieścić w nim akumulator o pojemności 5160 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W, podczas gdy w przypadku Samsunga Galaxy S25 Edge jest to odpowiednio 3900 mAh i 25 W.

Ponadto smartfon Infinix Hot 60 Pro+ oferuje 50 Mpix (f/1.79) aparat na tyle i 13 Mpix (f/2.0) na przodzie oraz 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i ściemnianiem PWM 2304 Hz. Oddaje on też do dyspozycji ekranowy czytnik linii papilarnych, emiter podczerwieni, NFC i dual SIM.

Jego obudowa spełnia kryteria klasy odporności IP65 i ma wymiary 164×75,8×5,95 mm, a całość waży 155 gramów.