Nowe słuchawki Huawei. Wreszcie sprawdzą się na dworze

Słuchawki Huawei FreeBuds SE 4 ANC doczekały się oficjalnej prezentacji. Najnowszy model z serii tanich, ale nieźle grających urządzeń zyskał coś, czego bardzo brakowało jego poprzedniczkom. Dzięki temu pozwoli na komfortowe słuchanie muzyki, niezależnie od tego, co dzieje się dookoła.

Jakie są słuchawki Huawei FreeBuds SE 4 ANC? (specyfikacja, funkcje)

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds SE 4 ANC ujrzały światło dzienne zaledwie kilka miesięcy po swoich poprzedniczkach – Huawei FreeBuds SE 3 są dostępne w Polsce od stycznia 2025 roku, a w Chinach zadebiutowały niespełna miesiąc wcześniej).

Producent obiecuje nawet 10 godzin działania na jednym ładowaniu, a z etui – aż 50 godzin. Dotyczy to scenariusza, w którym użytkownik nie korzysta z aktywnej redukcji szumów. Po włączeniu ANC czasy skracają się do, odpowiednio, 7 i 35 godzin. W razie czego wystarczy 10 minut ładowania, by znów móc słuchać muzyki przez jakieś 4 godzinki. Dla porównania: poprzedniczki wytrzymywały maksymalnie 42 godziny, a 10-minutowe ładowanie przekładało się na 3 godziny odtwarzania muzyki.

Huawei FreeBuds SE 4 ANC (fot. Huawei)

Skoro już o tym wspomniałem, słuchawki FreeBuds SE 4 ANC oferują aktywną redukcję hałasu do 24 dB. Poprzedniczki nie zapewniały jej wcale. Do wyboru są trzy tryby – o różnym poziomie wygłuszenia. Na eliminację zakłóceń można liczyć także podczas rozmów telefonicznych – odpowiadają za to trzy mikrofony kierunkowe.

Jeśli chodzi o sam dźwięk, to mamy tu do czynienia z dynamicznymi przetwornikami o średnicy 10 mm. Obsługują pasmo przenoszenia od 20 do 20000 Hz i współpracują z kodekami AAC, SBC i mSBC. Łączność ze źródłem dźwięku odbywa się zaś za pośrednictwem technologii Bluetooth 5.4. Equalizer w aplikacji pozwala natomiast na dopasowanie dźwięku do własnych preferencji.

Huawei FreeBuds SE 4 ANC (fot. Huawei)

Firma Huawei chwali się także lekką konstrukcją (każda ze słuchawek waży tylko 4,3 grama), która równocześnie ma być wytrzymała. Upadki, pył, jak i zachlapania mają nie stanowić większego kłopotu. Całość spełnia kryteria klasy IP54. Wygodne sterowanie dotykowe stanowi dopełnienie całości.

Już tylko cena Huawei FreeBuds SE 4 ANC pozostaje tajemnicą

Choć znamy już pełną specyfikację, producent nie ujawnił na razie ceny nowych słuchawek. Ich poprzedniczki, czyli Huawei FreeBuds SE 3, startowały z poziomu 199 złotych, a dziś da się je kupić taniej o dwie dyszki. Nowość zaś – ze względu na ANC – prawdopodobnie będzie odrobinę droższa.

Na horyzoncie majaczy też model Huawei FreeBuds 7i

Równocześnie w sieci pojawiły się zdjęcia prezentujące słuchawki Huawei FreeBuds 7i, które nie doczekały się jeszcze oficjalnej zapowiedzi. Fotografie zdradzają nowe, okrąglejsze etui oraz trzy warianty kolorystyczne: biały, czarny i różowy. Niestety nie znamy na razie żadnych szczegółów technicznych.

Huawei FreeBuds 7i (źródło: Weibo/Huawei Central)

Jest wysoce prawdopodobne, że słuchawki FreeBuds 7i zostaną zaprezentowane już w przyszłym miesiącu, wraz z serią zegarków Watch GT 6 i smartfonem Nova Flip 2.