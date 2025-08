iPhone 17 Air już wyznacza trendy, mimo że go jeszcze nie ma

Chociaż iPhone 17 Air jeszcze nie zadebiutował, producenci smartfonów z Androidem już się nim inspirują. Grono to sukcesywnie rośnie. Właśnie dowiedzieliśmy się, że dołączyła do niego również marka Nubia.

iPhone 17 Air inspiracją dla kolejnego smartfona

Dzięki licznym przeciekom wiadomo już, jak – przynajmniej mniej więcej – będzie wyglądał iPhone 17 Air, czyli najsmuklejszy smartfon Apple w historii. Aktualnie miano to należy do iPhone’a 6, który miał imponujące 6,9 mm grubości (i przy okazji też bardzo giętką obudowę, co doprowadziło do afery bendgate).

Już w lutym 2025 roku, przy okazji targów MWC 2025 w Barcelonie, firma Tecno zaprezentowała smartfon Tecno Spark Slim, dla którego iPhone 17 Air był niewątpliwą inspiracją. Tak samo jak on cechował się bardzo smukłą obudową (o grubości 5,75 mm) i obecnością podłużnej „pastylki” na panelu tylnym.

Okazuje się, że inspirację postanowiła zaczerpnąć też marka Nubia. Renomowany informator, Evan Blass, ujawnił, że planuje ona wprowadzić na rynek model Nubia Air. Na podobnej nazwie jednak się nie skończy, ponieważ tak samo jak Apple umieści na tyle urządzenia podłużną, „pastylkowatą” wyspę.

Nubia Air (źródło: Evan Blass)

Podobieństwo, przynajmniej na pierwszy rzut oka, będzie zatem uderzające i zwykle właśnie o to chodzi producentom, którzy czerpią inspirację z produktów Apple. Nubia Air nie będzie jednak kopią 1:1 iPhone’a 17 Air. Udostępnione przez Evana Blassa grafiki wskazują bowiem, że w obrębie wyświetlacza znajdzie się okrągły otwór oraz czytnik linii papilarnych.

Na schemacie tyłu natomiast, na wyspie, widać z kolei aż pięć okręgów i na tę chwilę trudno ze 100% pewnością wskazać liczbę aparatów. Prawdopodobna wydaje się jednak obecność trzech, jeżeli uznać, że prostokąt otacza właśnie (wszystkie) aparaty (ewentualnie dwa wraz z diodą doświetlającą). Pozostałe dwa okręgi mogą być zaś mikrofonem i diodą doświetlającą lub czujnikiem, wspierającym pracę aparatu.

Na tyle widać również szary obszar, który z dużym prawdopodobieństwem jest miejscem, gdzie ma znajdować się moduł NFC.

Kiedy premiera Nubia Air?

Udostępnione przez Evana Blassa materiały nie wskazują na choćby przybliżony termin premiery, ale można spodziewać się, że smartfon Nubia Air zadebiutuje w podobnym czasie, co iPhone 17 Air, aby „ogrzać się w jego blasku”, tj. zwrócić uwagę klientów i zachęcić ich do zakupu – zapewne – tańszej alternatywy (i być może też lepiej wyposażonej).