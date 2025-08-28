Producent smartfonów przyłapany na oszustwie? Przeprosił, ale niesmak pozostał

Jeden z producentów smartfonów o dość charakterystycznym wzornictwie został przyłapany na pokazywaniu nieprawdy. Choć przeprosił i wytłumaczył sytuację, trzeba przyznać, że niesmak pozostał.

Nothing nie może powiedzieć, że nic się nie stało

Nothing Phone (3) został zaprezentowany na początku lipca 2025 roku. Jest to flagowy smartfon ze sztandarowym dla tej marki wzornictwem. Jak wspominaliśmy w momencie premiery, na uwagę zasługuje tylny panel, na którym ulokowano nietypowo ułożone aparaty – jeden znajduje się w lewym górnym rogu plecków, drugi pod nim, a trzeci niemalże na środku. I to właśnie częściowo na tych aparatach się skupimy.

Zgodnie z udostępnioną przez producenta specyfikacją, Nothing Phone (3) został wyposażony w:

50 Mpix obiektyw główny z przysłoną f/1.68 i optyczną stabilizacją obrazu,

50 Mpix obiektyw ultraszerokokątny z f/2.2 o kącie widzenia 114° z trybem makro,

teleobiektyw peryskopowy o rozdzielczości 50 Mpix z OIS, z 3-krotnym zbliżeniem optycznym i maksymalnie 60-krotnym cyfrowym.

Nothing Phone (3) (źródło: Nothing)

Taki zestaw aparatów powinien pozwolić użytkownikowi wykonanie całkiem dobrych zdjęć. I zapewne wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że anonimowy informator, odwiedzając jeden ze sklepów w Oceanii, zauważył coś niepokojącego. Aplikacja demonstracyjna w Nothing Phone (3) prezentowała pięć zdjęć… stockowych – dostępnych na licencji platformy Stills – choć z powiadomienia na ekranie wynikało, iż ujęcia te wykonano za pomocą Nothing Phone (3).

Warto wspomnieć, że portal The Verge dotarł do fotografa, który wykonał jedno ze zdjęć prezentujących kobietę patrzącą w obiektyw. Autorem jest nigeryjski artysta wizualny Abdullahi Santuraki, który zrobił to zdjęcie w 2023 roku, a więc na długo przed premierą Nothing Phone (3). Z kolei autorem zdjęcia z reflektorem samochodowym jest Roman Fox – również to ujęcie wykonano w 2023 roku, co potwierdził serwis Android Authority.

Zdjęcia podpisane jako zrobione aparatami Nothing Phone (3) | (źródło: Android Authority)

Nadmienię, że w przeszłości technologicznego świata zdarzały się podobne sytuacje. Prawie 10 lat temu Huawei pokazał zdjęcia z lustrzanki jako wykonane przez model Huawei P9. Dwa lata później na podobnym działaniu przyłapano też Samsunga.

Producent smartfona twierdzi, że stockowe zdjęcia to „niefortunne niedopatrzenie”

Trudno stwierdzić, czy w rzeczywistości Nothing zrobił to celowo, bo w sprawie wypowiedział się już współzałożyciel marki – Akis Evangelidis. Przedstawiciel w poście na X wyjaśnił, że wstępne, demonstracyjne modele smartfonów zostały przesłane do sklepów około 4 miesiące przed oficjalną premierą wraz ze zdjęciami zastępczymi.

Evangelidis tłumaczy, że część smartfonów po premierze nie została zaktualizowana do najnowszej wersji, w której znajdują się prawdziwe zdjęcia, a ponadto wspomniał, iż trwają aktywne prace nad rozwiązaniem tego problemu. Według współzałożyciela Nothing sytuacja ta jest „niefortunnym niedopatrzeniem”, a firma nie miała złych intencji.

Re the Phone (3) live demo units (LDU) in some stores using stock imagery – let me explain. An initial version of the LDU needs to be submitted with placeholders around 4 months before launch, to be implemented and tested as we ramp up towards mass production. Once we enter mass… — Akis Evangelidis 🦞 (@AkisEvangelidis) August 27, 2025

Jednocześnie prowadzone jest wewnętrzne dochodzenie, aby upewnić się, że podobne sytuacje nie będą miały miejsca w przyszłości.