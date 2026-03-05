Chińczyk we włoskich szatach. Wyjątkowy smartfon Infinix

Smartfon Infinix Note 60 Ultra to wyjątkowy średniak. Ma niezły zestaw aparatów i potężny akumulator, do tego dodatkowy wyświetlacz z tyłu i konstrukcję zaprojektowaną przez włoskich mistrzów designu.
Infinix Note 60 Ultra dołącza do rodziny. To średniopółkowy smartfon wyższej klasy
W lutym 2026 roku zaprezentowane zostały smartfony Infinix Note 60 i Infinix Note 60 Pro. W obu przypadkach można mówić o interesujących reprezentantach średniej półki, a drugi z wymienionych modeli wyróżnia się dodatkowym wyświetlaczem pikselowym z tyłu. Ma go także bohater tego newsa – Infinix Note 60 Ultra, który lada moment dołączy do rodziny.
Infinix Note 60 Ultra jest najmocniejszym z trójki braci. Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 8400, oferujący częstotliwość taktowania sięgającą 3,25 GHz. Towarzyszy mu 12 GB RAM, a do tego w środku znalazło się miejsce na akumulator o pojemności 7000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 100 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W. Setkę osiąga w 48 minut.
Nowy model ma też bardziej wypasiony zestaw aparatów. Pierwsze skrzypce gra sensor Samsung Isocell HPE o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Kolejny na liście jest czujnik Samsung Isocell JN5 o rozdzielczości 50 Mpix połączony z peryskopowym teleobiektywem oferującym 3,5-krotny zoom optyczny. Całość domyka zaś ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix i kącie widzenia 112 stopni.
Z przodu zainstalowana została kamerka o rozdzielczości 32 Mpix. Zabiera dla siebie kawałek ekranu, cechującego się dokładnie takimi samymi parametrami jak u braci – mówimy zatem o 6,78-calowym panelu AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 4500 nitów. Do tego dochodzą głośniki stereo dostrojone przez JBL, a całość wieńczy konstrukcja odporna na pył i wodę (w klasie IP64).
Przy konstrukcji warto się na moment zatrzymać, ponieważ aluminiowa obudowa smartfona Infinix Note 60 Ultra została zaprojektowana we współpracy z cenionym włoskim studiem Pininfarina. Efektem są stylowe, wyróżniające się plecy, nawiązujące trochę do legend włoskiej motoryzacji. Przygotowano cztery wersje kolorystyczne: czarną (Torino Black), czerwoną (Monza Red), niebieską (Amalfi Blue) i srebrną (Roma Silver).
Czas na podsumowanie i porównanie z braćmi…
Specyfikacja Infinix Note 60 Ultra vs Infinix Note 60 Pro vs Infinix Note 60 – porównanie:
|Infinix Note 60 Ultra
|Infinix Note 60 Pro
|Infinix Note 60
|Wyświetlacz
|6,78 cala,
AMOLED,
144 Hz,
do 4500 nitów
|6,78 cala,
AMOLED,
144 Hz,
do 4500 nitów
|6,78 cala,
AMOLED,
144 Hz,
do 4500 nitów
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8400 (4 nm; do 3,25 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm; do 2,7 GHz)
|MediaTek Dimensity 7400 (4 nm; do 2,6 GHz)
|RAM
|12 GB
|8 lub 12 GB
|8 GB
|Pamięć masowa
|256 lub 512 GB
|256 GB
|128 lub 256 GB
|Aparaty z tyłu
|– 200 Mpix (f/1.7) z OIS – główny,
– 50 Mpix (f/2.9) z OIS – teleobiektyw 3,5x,
– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|– 50 Mpix (f/1.6) z OIS – główny,
– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|– 50 Mpix (f/1.6) z OIS – główny,
– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|Aparat z przodu
|32 Mpix (f/2.2)
|13 Mpix (f/2.2)
|13 Mpix (f/2.2)
|Akumulator
|7000 mAh,
ładowanie do 100 W
(bezprzewodowo: 50 W)
|6500 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 30 W)
|6500 mAh,
ładowanie do 45 W
(bezprzewodowo: 30 W)
|Wymiary i waga
|162,3 x 77,2 x 7,9 mm;
220 g
|162,4 x 77,2 x 7,4 mm;
202 g
|162,4 x 77,2 x 7,5 mm;
199 g
|Odporność
|IP64
|IP64
|IP64
Smartfon Infinix Note 60 Ultra zadebiutuje w Malezji, gdzie jego ceny rozpoczną się od 3000 ringgitów (równowartość ~2800 złotych). Z czasem trafi też do innych krajów, ale trudno powiedzieć, czy na liście znajdzie się również Polska.