Chińczyk we włoskich szatach. Wyjątkowy smartfon Infinix

Smartfon Infinix Note 60 Ultra to wyjątkowy średniak. Ma niezły zestaw aparatów i potężny akumulator, do tego dodatkowy wyświetlacz z tyłu i konstrukcję zaprojektowaną przez włoskich mistrzów designu.

Infinix Note 60 Ultra dołącza do rodziny. To średniopółkowy smartfon wyższej klasy

W lutym 2026 roku zaprezentowane zostały smartfony Infinix Note 60 i Infinix Note 60 Pro. W obu przypadkach można mówić o interesujących reprezentantach średniej półki, a drugi z wymienionych modeli wyróżnia się dodatkowym wyświetlaczem pikselowym z tyłu. Ma go także bohater tego newsa – Infinix Note 60 Ultra, który lada moment dołączy do rodziny.

Infinix Note 60 Ultra jest najmocniejszym z trójki braci. Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 8400, oferujący częstotliwość taktowania sięgającą 3,25 GHz. Towarzyszy mu 12 GB RAM, a do tego w środku znalazło się miejsce na akumulator o pojemności 7000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 100 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W. Setkę osiąga w 48 minut.

Infinix Note 60 Ultra (źródło: Infinix/FoneArena)

Nowy model ma też bardziej wypasiony zestaw aparatów. Pierwsze skrzypce gra sensor Samsung Isocell HPE o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Kolejny na liście jest czujnik Samsung Isocell JN5 o rozdzielczości 50 Mpix połączony z peryskopowym teleobiektywem oferującym 3,5-krotny zoom optyczny. Całość domyka zaś ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix i kącie widzenia 112 stopni.

Z przodu zainstalowana została kamerka o rozdzielczości 32 Mpix. Zabiera dla siebie kawałek ekranu, cechującego się dokładnie takimi samymi parametrami jak u braci – mówimy zatem o 6,78-calowym panelu AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 4500 nitów. Do tego dochodzą głośniki stereo dostrojone przez JBL, a całość wieńczy konstrukcja odporna na pył i wodę (w klasie IP64).

Infinix Note 60 Ultra (źródło: Infinix/GSMArena)

Przy konstrukcji warto się na moment zatrzymać, ponieważ aluminiowa obudowa smartfona Infinix Note 60 Ultra została zaprojektowana we współpracy z cenionym włoskim studiem Pininfarina. Efektem są stylowe, wyróżniające się plecy, nawiązujące trochę do legend włoskiej motoryzacji. Przygotowano cztery wersje kolorystyczne: czarną (Torino Black), czerwoną (Monza Red), niebieską (Amalfi Blue) i srebrną (Roma Silver).

Czas na podsumowanie i porównanie z braćmi…

Specyfikacja Infinix Note 60 Ultra vs Infinix Note 60 Pro vs Infinix Note 60 – porównanie:

Infinix Note 60 Ultra Infinix Note 60 Pro Infinix Note 60 Wyświetlacz 6,78 cala,

AMOLED,

144 Hz,

do 4500 nitów 6,78 cala,

AMOLED,

144 Hz,

do 4500 nitów 6,78 cala,

AMOLED,

144 Hz,

do 4500 nitów Procesor MediaTek Dimensity 8400 (4 nm; do 3,25 GHz) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm; do 2,7 GHz) MediaTek Dimensity 7400 (4 nm; do 2,6 GHz) RAM 12 GB 8 lub 12 GB 8 GB Pamięć masowa 256 lub 512 GB 256 GB 128 lub 256 GB Aparaty z tyłu – 200 Mpix (f/1.7) z OIS – główny,

– 50 Mpix (f/2.9) z OIS – teleobiektyw 3,5x,

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny – 50 Mpix (f/1.6) z OIS – główny,

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny – 50 Mpix (f/1.6) z OIS – główny,

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.2) 13 Mpix (f/2.2) 13 Mpix (f/2.2) Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 100 W

(bezprzewodowo: 50 W) 6500 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowo: 30 W) 6500 mAh,

ładowanie do 45 W

(bezprzewodowo: 30 W) Wymiary i waga 162,3 x 77,2 x 7,9 mm;

220 g 162,4 x 77,2 x 7,4 mm;

202 g 162,4 x 77,2 x 7,5 mm;

199 g Odporność IP64 IP64 IP64

Smartfon Infinix Note 60 Ultra zadebiutuje w Malezji, gdzie jego ceny rozpoczną się od 3000 ringgitów (równowartość ~2800 złotych). Z czasem trafi też do innych krajów, ale trudno powiedzieć, czy na liście znajdzie się również Polska.