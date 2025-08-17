Laptop to podstawowe narzędzie do pracy, nauki, a nierzadko też rozrywki. Czy budżet na poziomie 3000 lub 4000 złotych wystarczy, by kupić dobry sprzęt tego typu? Sprawdź ten ranking, a szybko przekonasz się, że odpowiedź na tak zadane pytanie jest jak najbardziej twierdząca.

Czy warto kupić tani laptop w 2025 roku?

Przenośny komputer za 3000 czy nawet 4000 złotych zdecydowanie pasuje do określenia tani laptop. Fakty są jednak takie, że w 2025 roku często nie potrzeba niczego więcej niż taki podstawowy sprzęt. Większość rzeczy i tak nierzadko ogarnia się na smartfonie, a laptop służy przede wszystkim do tych zadań, które wygodniej realizuje się na większym ekranie lub też do tych, które wymagają większej mocy obliczeniowej (albo fizycznej klawiatury). To świetne urządzenie do nauki czy pracy, ale też np. do oglądania filmów.

Laptop za 3000 czy 4000 złotych w 2025 roku jest w stanie zaoferować wysokiej jakości ekran o rozdzielczości Full HD lub wyższej, wydajny procesor (klasy Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 lub nawet Intel Core i7 / AMD Ryzen 7), do tego 16 GB RAM, dysk SSD o pojemności minimum 512 GB, a czasem i dedykowaną kartę graficzną.

W niniejszym rankingu znajdziesz właśnie urządzenia, które spełniają wyżej podane wymagania. Wybrałem po 3 modele z ekranami 14, 15 i 16 cali oraz jeden większy. W każdym rozmiarze znajdziesz coś tańszego i nieco droższego, a wśród 15- i 16-calowców polecam także po jednym modelu dla graczy. Spójrzmy na zestawienie…

Jaki laptop do 3000 lub 4000 złotych? Ranking 2025:

Myślę, że nie ma się co rozpisywać na temat teorii. Zamiast tego przejdźmy od razu do opisów poszczególnych modeli. Innymi słowy…

Zaczynamy!

HP Envy x360 14 – lekki laptop z dotykowym ekranem 14 cali

Na początek laptop HP Envy x360 14, który aktualnie można kupić za ~3500 złotych, a więc idealnie pasuje do tego zestawienia. Nie jest to może najbardziej uniwersalny sprzęt w tym rankingu, ale bez trudu znajdzie amatorów.

To, co w nim najciekawsze, to zawias 360 stopni, umożliwiający korzystanie z urządzenia zarówno jak z laptopa, jak i w formie tabletu. Ma dotykowy ekran IPS o przekątnej 14 cali, na którym wyświetla obraz o rozdzielczości 1920×1200 pikseli. Jest on, niestety, błyszczący, przez co może się w nim odbijać światło, ale to niewielka wada w obliczu wielu atutów.

HP Envy x360 14 (fot. HP)

Spośród tych ostatnich na pewno warto wymienić czas pracy sięgający blisko 15 godzin na jednym ładowaniu. Nieźle wyglądają też podstawowe podzespoły: 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 8640HS o częstotliwości taktowania dochodzącej do 4,9 GHz oraz 16 GB RAM typu LPDDR5. Na pliki czeka dysk SSD o pojemności 512 GB, a wisienką na torcie są szerokie opcje łączności bezprzewodowej i przewodowej, na czele z Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, HDMI i USB.

Jak na 14-calowca przystało, jest też dość lekki i smukły. Waży mniej niż 1,4 kg i ma niespełna 17 mm grubości. Jego obudowa jest przy tym naprawdę solidna, więc można na tym sprzęcie polegać.

Najważniejsze cechy laptopa HP Envy x360 14-fa0014nw:

wyświetlacz: 14 cali, IPS, 1920×1200 pikseli, 60 Hz, błyszczący, dotykowy,

procesor: AMD Ryzen 5 8640HS (6 rdzeni, 12 wątków) / 3,5-4,9 GHz,

karta graficzna: zintegrowana (AMD Radeon 760M),

pamięć: 16 GB RAM (LPDDR5 / 6400 MHz),

dysk: SSD 512 GB,

akumulator: 59 Wh (do ~15 godzin działania),

łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 1x HDMI, 4x USB, 1x mini jack,

system operacyjny: Windows 11 Home,

podświetlana klawiatura: tak,

czytnik linii papilarnych: nie,

głośniki: stereo,

wymiary: 313,3×218,9×16,9 mm,

waga: 1,39 kg,

cena i dostępność:

Huawei MateBook 14 – wydajny, 14-calowy laptop z ekranem OLED

Jeśli celujesz właśnie w 14 cali, ale niekoniecznie zależy Ci na sprzęcie 2w1, to lepszą opcją dla Ciebie może okazać się Huawei MateBook 14. To wydajny, wygodny i solidny laptop – idealny do nauki, rozrywki i wszelkiego rodzaju codziennych zastosowań.

Dzięki rozdzielczości 2880×1920 pikseli na jego ekranie mieści się naprawdę sporo treści i bez najmniejszego problemu można korzystać z kilku okien naraz. Wydajność też nie będzie tu niczego ograniczać, bo sercem laptopa jest sprzyjający wielozadaniowości, 14-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 5-125H o częstotliwości taktowania dochodzącej do 4,5 GHz.

Huawei MateBook 14 (fot. Huawei)

Procesor ten ma również zintegrowaną jednostkę do lokalnej obsługi sztucznej inteligencji – jest więc doskonale przystosowany do obecnych czasów. Do tego dochodzi 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB, a wszystko spina obudowa o grubości zaledwie 14,5 mm. Z kolei waga wynosi niewiele ponad 1,3 kg.

Na koniec wrócę jeszcze do ekranu. Warto bowiem wspomnieć, że jest to wyświetlacz typu OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Cechuje go też całkiem wysoka jasność (450 nitów), dzięki czemu można liczyć na wygodne korzystanie przy mocniejszym świetle. Po zmroku zaś przyda się podświetlana klawiatura.

Najważniejsze cechy laptopa Huawei MateBook 14 (53014APN):

wyświetlacz: 14,2 cala, OLED, 2880×1920 pikseli, 120 Hz, błyszczący, dotykowy,

procesor: Intel Core Ultra 5-125H (14 rdzeni, 18 wątków) / 1,2-4,5 GHz,

karta graficzna: zintegrowana (Intel Arc),

pamięć: 16 GB RAM (LPDDR5),

dysk: SSD 512 GB,

akumulator: 70 Wh (do ~19 godzin działania),

łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 1x HDMI, 3x USB, 1x mini jack,

system operacyjny: Windows 11 Home,

podświetlana klawiatura: tak,

czytnik linii papilarnych: tak,

głośniki: stereo,

wymiary: 312,6×226,8×14,5 mm,

waga: 1,31 kg,

Asus Vivobook S14 – najlepszy laptop do 3000 złotych

Segment 14-calowców w naszym rankingu zamyka laptop Asus Vivobook S14. Stanowi on ciekawą propozycję dla osób dysponujących nieco mniejszym budżetem, jako że da się go kupić za niecałe 3000 złotych.

Biorąc pod uwagę cenę, jego specyfikacja wygląda naprawdę solidnie. Mamy tu 8-rdzeniowy procesor Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, dysk SSD o pojemności 512 GB oraz całkiem niezły ekran. Jest to konkretnie 14-calowa matryca IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli z matową powłoką, skutecznie redukującą odbicia światła.

Asus Vivobook S14 (fot. Asus)

To laptop, który z powodzeniem można zabierać ze sobą na uczelnię, do biura czy też… gdziekolwiek indziej. Waży niecałe 1,4 kg, oferuje szybką łączność bezprzewodową i wytrzymuje nawet 18 godzin między jednym ładowaniem a drugim. Na metalowej obudowie zaś niewiele codziennych zdarzeń potrafi zrobić wrażenie.

Może i nie ma niczego, co by jakoś szczególnie wyróżniało go na tle konkurencji, ale laptop ten wydaje się idealnie równoważyć wszystkie kluczowe cechy, co czyni go – w mojej opinii – najlepszym wyborem w tej kategorii cenowej.

Najważniejsze cechy laptopa Asus Vivobook S14 (S3407VA-LY002W):

wyświetlacz: 14 cali, IPS, 1920×1200 pikseli, 60 Hz, matowy,

procesor: Intel Core i5-13420H (8 rdzeni, 12 wątków) / 2,1-4,6 GHz,

karta graficzna: zintegrowana (Intel UHD Graphics),

pamięć: 16 GB RAM (DDR5),

dysk: SSD 512 GB,

akumulator: 70 Wh (do ~18 godzin działania),

łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 1x HDMI, 4x USB, 1x mini jack,

system operacyjny: Windows 11 Home,

podświetlana klawiatura: tak,

czytnik linii papilarnych: nie,

głośniki: mono,

wymiary: 315,2×223,4×17,9 mm,

waga: 1,39 kg,

Acer Extensa 15 – dobry i tani laptop 15 cali

Jeśli Twój budżet wynosi właśnie ~3000 złotych, ale marzy Ci się nieco większy ekran, to Acer Extensa 15 wydaje się modelem, na który warto zwrócić uwagę. Niezaprzeczalnie cechuje go jeden z najbardziej atrakcyjnych stosunków ceny do oferowanych możliwości.

Za niecałe 3000 złotych otrzymujemy przenośny komputer z wydajnym procesorem Intel Core i7-13620H, któremu towarzystwa dotrzymuje 16 GB RAM. Dysk SSD o pojemności 512 GB mieści sporo plików, a wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD do większości codziennych zastosowań będzie wystarczający.

Acer Extensa 15 (fot. Acer)

Nieco rozczarowujący może być brak podświetlenia klawiatury i czas pracy sięgający maksymalnie 9 godzin, no ale za te pieniądze nie można mieć przecież wszystkiego. Dla dziecka – do nauki, jak i dla seniora, powinien okazać się strzałem w dziesiątkę.

Swoją drogą, o tym, że jest to dobry laptop do nauki, może także świadczyć fakt, że został wybrany jednym z modeli, które w roku szkolnym 2025/2026 trafią do szkół w ramach programu Wyrównywanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne.

Najważniejsze cechy laptopa Acer Extensa 15 (EX215-57-TCO / NX.EJDEP.001):

wyświetlacz: 15,6 cala, IPS, 1920×1080 pikseli, 60 Hz, matowy,

procesor: Intel Core i7-13620H (10 rdzeni, 16 wątków) / 2,4-4,9 GHz,

karta graficzna: zintegrowana (Intel UHD Graphics),

pamięć: 16 GB RAM (DDR5),

dysk: SSD 512 GB,

akumulator: 53 Wh (do ~9 godzin działania),

łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 1x HDMI, 4x USB, 1x mini jack,

system operacyjny: Windows 11 Home,

podświetlana klawiatura: nie,

czytnik linii papilarnych: nie,

głośniki: stereo,

wymiary: 362,9×237,5×19,9 mm,

waga: 1,8 kg,

MSI Modern 15 H AI – dobry laptop 15 cali do pracy i po pracy

Bardzo ciekawym 15-calowcem jest również MSI Modern 15 H AI wyposażony w procesor Intel Core Ultra 7-155H, 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB oraz matowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD.

Oferuje bardzo dobrą wydajność i umożliwia korzystanie z funkcji sztucznej inteligencji, obsługując te zadania lokalnie. Niestety ma też jeden istotny minus, jakim jest maksymalny czas pracy w okolicach 5 godzin. Jeśli to akurat nie jest dla Ciebie problemem, to prawdopodobnie zadowoli Cię to, co zaproponuje Ci ten model.

MSI Modern 15 H AI (fot. MSI)

Zapewnia bowiem komfortowe warunki do pracy, a i z powodzeniem można z niego korzystać w celach rozrywkowych – ma wygodną klawiaturę z białym podświetleniem, przyjemny dla oczu wyświetlacz oraz niezłe głośniki stereo. Nie brakuje mu też żadnego z podstawowych gniazd.

Waży 1,9 kg, ma 19 mm grubości i choć został wykonany z tworzywa sztucznego, to odznacza się wysoką odpornością na różnorakie sytuacje, do jakich może dochodzić na co dzień. Szkoda tylko, że wraz z nim do torby raczej trzeba spakować zasilacz.

Najważniejsze cechy laptopa MSI Modern 15 H AI (C1MOG-209PL):

wyświetlacz: 15,6 cala, IPS, 1920×1080 pikseli, 60 Hz, matowy,

procesor: Intel Core Ultra 7-155H (16 rdzeni, 22 wątki) / 1,4-4,8 GHz,

karta graficzna: zintegrowana (Intel Arc),

pamięć: 16 GB RAM (DDR5, 4800 MHz),

dysk: SSD 512 GB,

akumulator: 39 Wh (do ~5 godzin działania),

łączność: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1x HDMI, 4x USB, 1x mini jack,

system operacyjny: Windows 11 Home,

podświetlana klawiatura: tak,

czytnik linii papilarnych: nie,

głośniki: stereo,

wymiary: 359×241×19 mm,

waga: 1,9 kg,

Lenovo LOQ 15 – niedrogi laptop 15 cali do gier

W naszym rankingu nadszedł czas na pierwszy laptop gamingowy do 4000 złotych. Lenovo LOQ 15 może i nie pozwoli na superpłynną rozgrywkę na najwyższych ustawieniach w najnowszych tytułach, ale dla niedzielnego (czy też po prostu mniej wymagającego) gracza może być w zupełności wystarczający.

LOQ nie musi się wstydzić swoich wnętrzności. Ma na pokładzie procesor AMD Ryzen 7 7435HS, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4050 oraz 24 GB szybkiej pamięci operacyjnej w formacie DDR5. To naprawdę przyzwoita specyfikacja.

Lenovo LOQ 15 (fot. Lenovo)

W przypadku sprzętu dla graczy nie mniej ważny jest dobry wyświetlacz. W tym przypadku firma Lenovo postawiła na 15,6-calową, matową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Obsługa G-Sync, łączność Wi-Fi 6 i gigabitowy port LAN oraz podświetlana klawiatura to kolejne cechy nie bez znaczenia.

Wybierając ten model warto tylko być świadomym dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że czas pracy sięga jedynie 4 godzin, a w grach może być znacznie krótszy. Po drugie – ze względu na konkretną kartę graficzną jest to już grubasek – ma 23,9 mm wysokości i waży blisko 2,4 kg.

Najważniejsze cechy laptopa Lenovo LOQ 15ARP9 (83JC0061PB):

wyświetlacz: 15,6 cala, IPS, 1920×1080 pikseli, 144 Hz, matowy,

procesor: AMD Ryzen 7 7435HS (8 rdzeni, 16 wątków) / 3,1-4,5 GHz,

karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4050 (6 GB),

pamięć: 24 GB RAM (DDR5, 4800 MHz),

dysk: SSD 512 GB,

akumulator: 60 Wh (do ~4 godzin działania),

łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 1x HDMI, 4x USB, 1x mini jack, 1x LAN,

system operacyjny: Windows 11 Home,

podświetlana klawiatura: tak,

czytnik linii papilarnych: nie,

głośniki: stereo,

wymiary: 359,8×258,7×23,9 mm,

waga: 2,38 kg,

Asus TUF Gaming F16 – gamingowy laptop do 4000 złotych

Kolejną propozycją dla graczy jest Asus TUF Gaming F16 z rocznika 2024. Cechuje go bardzo zbliżona specyfikacja do wspomnianego przed momentem modelu Lenovo, ale oddaje do Twojej dyspozycji trochę więcej miejsca na pliki i ma też nieco większy ekran.

To gamingowy laptop 16 cali, którego matowy wyświetlacz IPS cechuje się rozdzielczością 1920×1200 pikseli, częstotliwością odświeżania 144 Hz i czasem reakcji na poziomie 7 ms. Zapewnia komfortowe warunki do zabawy, podobnie jak wygodna klawiatura z podświetleniem RGB.

Asus TUF Gaming F16 (fot. Asus)

Jeśli chodzi o podstawowe podzespoły, to mamy tu procesor Intel Core 5-210H, 16 GB RAM typu DDR5, kartę graficzną GeForce RTX 4050 oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. Dopełnieniem całości jest akumulator o pojemności 56 Wh, od którego można oczekiwać mniej więcej 3-4 godzin działania z dala od gniazdka.

Oczywiście, nie zabrakło też żadnego z podstawowych gniazd, a wszystko wieńczy obudowa o grubości 26,7 mm. Sporej, no ale to w końcu sprzęt do gier. Stąd też nie dziwi waga wynoszą 2,2 kg.

Najważniejsze cechy laptopa Asus TUF Gaming F16 (FX607VU-I5161W):

wyświetlacz: 15,6 cala, IPS, 1920×1080 pikseli, 144 Hz, matowy,

procesor: Intel Core 5-210H (8 rdzeni, 12 wątków) / 1,6-4,8 GHz,

karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4050 (6 GB),

pamięć: 16 GB RAM (DDR5, 5200 MHz),

dysk: SSD 1 TB,

akumulator: 56 Wh (do ~4 godzin działania),

łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 1x HDMI, 3x USB, 1x Thunderbolt, 1x mini jack, 1x LAN,

system operacyjny: Windows 11 Home,

podświetlana klawiatura: tak,

czytnik linii papilarnych: nie,

głośniki: stereo,

wymiary: 354×251×26,7 mm,

waga: 2,2 kg,

HP Pavilion 16 – 16-calowy laptop do zastosowań wszelakich

Pozostańmy przy laptopach wyposażonych w 16-calowe wyświetlacze, szczególnie że ten rozmiar w ostatnich latach mocno zyskuje na popularności. Odejdźmy już jednak od modeli gamingowych – jeśli interesuje Cię bardziej uniwersalny sprzęt, to rzuć okiem na HP Pavilion 16.

Fundamentem jego specyfikacji jest wydajny, a zarazem energooszczędny procesor AMD Ryzen 7 8840U. Towarzyszą mu: 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB. W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 59 Wh, który jest w stanie zaoferować nawet 15 godzin odtwarzania wideo. Możesz zatem liczyć nie tylko na płynne, ale i długie działanie.

HP Pavilion 16 (fot. HP)

Jest też komplet najważniejszych gniazd, podświetlana klawiatura i matowy wyświetlacz IPS. Wszystko zaś zamyka w sobie smukła, aluminiowa obudowa o grubości 18,6 mm. Waga poniżej 1,8 kg sprawia natomiast, że transport – pomimo teoretycznie dużego rozmiaru – nie stanowi większego kłopotu.

To wszystko razem składa się na naprawdę dobry laptop 16 cali do 3000 złotych. Bo tak – jest to naprawdę tak niedroga propozycja.

Najważniejsze cechy laptopa HP Pavilion 16-ag0019nw:

wyświetlacz: 16 cali, IPS, 1920×1200 pikseli, 60 Hz, matowy,

procesor: AMD Ryzen 7 8840U (8 rdzeni, 16 wątków) / 3,3-5,1 GHz,

karta graficzna: zintegrowana (AMD Radeon 780M),

pamięć: 16 GB RAM (LPDDR5, 6400 MHz),

dysk: SSD 512 GB,

akumulator: 59 Wh (do ~15 godzin działania),

łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 1x HDMI, 4x USB, 1x mini jack,

system operacyjny: Windows 11 Home,

podświetlana klawiatura: tak,

czytnik linii papilarnych: nie,

głośniki: stereo,

wymiary: 357,7×254,8×18,6 mm,

waga: 1,79 kg,

Lenovo IdeaPad Slim 5 16 – najlepszy laptop 16 cali

Oczekujesz bardzo wysokiej wydajności, wszechstronności zastosowań i nienagannej ergonomii? Zatem Lenovo IdeaPad Slim 5 16 to laptop, którym warto się zainteresować. W omawianej kategorii cenowej jest niezaprzeczalnie jednym z najmocniejszych kandydatów do tytułu najlepszego.

Sporo mocy obliczeniowej zapewnia procesor Intel Core i7-13620H, któremu towarzystwa dotrzymują aż 32 GB pamięci operacyjnej. Taki duet pozwala oczekiwać płynnego działania nawet przy wielu uruchomionych programach naraz. Dysk SSD o pojemności 512 GB pomieści zaś niemałą kolekcję plików.

Lenovo IdeaPad Slim 5 (fot. Lenovo)

Matowy, 16-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, jest jak najbardziej poprawny, a podświetlana na biało klawiatura ułatwia pracę w godzinach wieczornych i nocnych. Nie brakuje też żadnego spośród najważniejszych portów.

To też niezwykle mobilna bestia. Ma niespełna 17 mm grubości, waży tylko 1,85 kg, oferuje szybkie Wi-Fi 6, a w swojej aluminiowej obudowie – poza wspomnianymi już podzespołami – skrywa także akumulator o pojemności 60 Wh, pozwalający nawet na 14 godzin pracy między ładowaniami.

Najważniejsze cechy laptopa Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 (83HS004FPB):

wyświetlacz: 16 cali, IPS, 1920×1200 pikseli, 60 Hz, matowy,

procesor: Intel Core i7-13620H (10 rdzeni, 16 wątków) / 2,4-4,9 GHz,

karta graficzna: zintegrowana (Intel UHD Graphics),

pamięć: 32 GB RAM (DDR5, 5600 MHz),

dysk: SSD 512 GB,

akumulator: 60 Wh (do ~14 godzin działania),

łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 1x HDMI, 4x USB, 1x mini jack, 1x microSD,

system operacyjny: Windows 11 Home,

podświetlana klawiatura: tak,

czytnik linii papilarnych: nie,

głośniki: stereo,

wymiary: 356,5×250,6×16,9 mm,

waga: 1,85 kg,

Asus Vivobook 18 – stosunkowo tani laptop z dużym ekranem

Jeśli to nie mobilność jest dla Ciebie priorytetem, lecz to, by laptop mógł zastąpić komputer stacjonarny, to jeszcze lepiej może się sprawdzić ekran o większej przekątnej. Dlatego właśnie niniejszy ranking zamyka Asus Vivobook 18, który – zgodnie z nazwą – wyposażony został w ekran mierzący aż 18,4 cala. Jest to konkretnie matowy panel IPS o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Laptop nie musi się też wstydzić pozostałych podzespołów. Procesor AMD Ryzen 7 260 sparowany z 16 GB RAM zapewnia bezproblemową obsługę wszystkich codziennych zadań. Do tego dochodzi jeszcze dysk SSD o pojemności 512 GB oraz akumulator o pojemności 70 Wh. Ten ostatni po naładowaniu do pełna wystarcza na jakieś 10-11 godzin.

Asus Vivobook 18 (fot. Asus)

Pomimo tak dużego wyświetlacza, Asus Vivobook 18 wcale nie należy do szczególnie grubych i ciężkich laptopów. Ma niespełna 20 mm wysokości i waży 2,6 kg. Trudno byłoby go może nazwać ultramobilnym, ale na pewno nie musi też być na stałe przywiązany do biurka.

Na koniec – należy się też słówko o klawiaturze, która w tym modelu zapewnia wyjątkowo komfortowe warunki do pracy i nauki. Także po zmroku – dzięki białemu podświetleniu.

Najważniejsze cechy laptopa Asus Vivobook 18 (M1807HA-S8026W):

wyświetlacz: 18,4 cala, IPS, 1920×1200 pikseli, 144 Hz, matowy,

procesor: AMD Ryzen 7 260 (8 rdzeni, 16 wątków) / 3,8-5,1 GHz,

karta graficzna: zintegrowana (AMD Radeon 780M),

pamięć: 16 GB RAM (DDR5, 5600 MHz),

dysk: SSD 512 GB,

akumulator: 70 Wh (do ~11 godzin działania),

łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 1x HDMI, 4x USB, 1x mini jack,

system operacyjny: Windows 11 Home,

podświetlana klawiatura: tak,

czytnik linii papilarnych: nie,

głośniki: mono,

wymiary: 402,5×274,5×19,9 mm,

waga: 2,6 kg,

Jeśli nadal nie udało Ci się znaleźć idealnego modelu dla siebie, to mam nadzieję, że wiesz już przynajmniej, czego możesz oczekiwać od laptopa za takie pieniądze. Możesz więc poszukać czegoś samodzielnie albo też dać znać w komentarzu, czego konkretnie oczekujesz, a spróbujemy coś zaradzić. ;)