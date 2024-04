Jaki laptop do 5000 złotych wybrać? Dobry komputer w dobrej cenie

Dobry laptop do 5000 złotych to już pełnoprawny komputer, który może świetnie sprawdzić się zarówno jako narzędzie do pracy, jak i maszynka do gier. Może spełnić nawet wysokie wymagania, ale trzeba oczywiście poświęcić trochę czasu na wybór właściwego dla siebie modelu. Wierzę, że ten ranking pomoże Ci w podjęciu dobrej decyzji.

Jaki laptop do 5000 złotych warto kupić w 2024 roku?

Budżet na poziomie 5000 złotych pozwala kupić naprawdę dobry sprzęt. W Twoim zasięgu znajdują się wydajne laptopy do gier, smukłe i lekkie modele na co dzień, a także niezawodne laptopy do pracy czy też na studia. Oczywiście mówię tu o trzech różnych sprzętach – mając do wydania taką właśnie sumę musisz bowiem pójść na pewne kompromisy, a zatem priorytetem będzie ustalenie, do czego tak naprawdę potrzebujesz komputera.

Tworząc ten ranking starałem się umieścić w nim modele o różnej charakterystyce. Jeśli więc szukasz komputera do gier, znajdziesz tu kilka gamingowych laptopów. Jeśli zaś potrzebujesz sprzętu do pracy lub nauki, zerknij na parę ostatnich modeli w tym zestawieniu. Jest tu też sporo laptopów uniwersalnych (czy też multimedialnych), które dobrze spisują się w zwykłych, codziennych zastosowaniach, takich jak przeglądanie internetu, oglądanie filmów czy korzystanie z podstawowych programów.

Na poniższy ranking składa się 9 modeli w cenach nieprzekraczających 5000 złotych (jeśli szukasz czegoś jeszcze tańszego, to sprawdź też mój ranking laptopów do 3000 złotych).

Najlepszy laptop do 5000 złotych – ranking 2024:

Na co możesz liczyć, dysponując budżetem na poziomie 5000 złotych?

Najlepsze laptopy do 5000 złotych to świetnie wyposażone urządzenia. Zapewniają wszechstronną funkcjonalność dzięki systemowi Windows 11 (lub macOS) i płynne działanie poszczególnych programów, za co z kolei odpowiadają nowoczesne podzespoły, na czele z wielordzeniowymi procesorami z rodziny Intel Core (13. i 14. generacji) czy AMD Ryzen (serii 7000 i 8000). Najczęściej mają też 16 GB pamięci RAM i dyski SSD o pojemności 512 GB.

Poszczególne modele różnią się detalami i – tak jak już wspomniałem – wszystko zależy od tego, jaką reprezentują kategorię. Przykładowo laptopy gamingowe oferują dodatkowo konkretne karty graficzne (z rodziny GeForce RTX 40) i wyświetlacze o wysokiej częstotliwości odświeżania. Modele biznesowe zaś cechują się nieprzeciętną trwałością, niezawodnością i funkcjonalnością często opatrywaną dopiskiem „Pro”.

Wreszcie, laptopy uniwersalne z tej półki cenowej mogą pochwalić się ekranami o bardzo wysokiej rozdzielczości, zapewniającej pierwszorzędną ostrość obrazu. Nierzadko też są wyjątkowo smukłe i lekkie (mówię tu o wadze na poziomie 1-1,5 kg). Standardem są też szerokie opcje łączności (tak przewodowej, jak i bezprzewodowej).

Zresztą, wszystko zaraz się wyjaśni, bo przechodzimy już do omówienia poszczególnych modeli. Innymi słowy: zaczynamy!

Asus Zenbook 14 – uniwersalny laptop 14 cali do 5000 złotych

Zestawienie otwiera zamknięty w aluminiowej obudowie Asus Zenbook 14. To jeden z najsolidniejszych, a zarazem najlepiej wyglądających laptopów na tej półce cenowej. Równocześnie może pochwalić się bardzo wysoką wydajnością (przede wszystkim za sprawą 8-rdzeniowego procesora AMD Ryzen 7 7730U) połączoną z pierwszorzędną mobilnością (ma mniej niż 17 mm grubości i waży zaledwie 1,35 kilograma).

Zenbook to idealny laptop na studia. Bez najmniejszego problemu można go zabrać ze sobą na uczelnię – nie tylko dlatego, że niewiele waży, ale też ze względu na długi czas działania między jednym ładowaniem a drugim. Równocześnie w domu czy w bibliotece stanowi świetną platformę do nauki i… nie tylko.

fot. Asus

Jego 14-calowy wyświetlacz oferuje niezłe kolory i ma wysoką rozdzielczość, czego trudno nie docenić – zarówno podczas nauki, jak i rozrywki. W trakcie oglądania filmów dobrą robotę wykonują także głośniki z systemem Dolby Atmos. Ciekawostką jest również NumberPad 2.0, który w razie potrzeby zamienia touchpada w dotykową klawiaturę numeryczną – mała rzecz, a cieszy!

Najważniejsze cechy laptopa Asus Zenbook 14 (UM3402YA-KP374W):

system operacyjny: Windows 11 Home

procesor: AMD Ryzen 7 7730U (8 rdzeni, do 4,5 GHz)

karta graficzna: zintegrowana (AMD Radeon Graphics)

pamięć RAM: 16 GB (LPDDR4x)

dysk: SSD 512 GB

przekątna i rozdzielczość ekranu: 14 cali, 2560×1600 pikseli

typ wyświetlacza: IPS, matowy

złącza: 2x USB-C, 1x USB-A, 1x HDMI, 1x mini jack

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

wymiary: 314 x 221 x 16,9 mm

waga: 1,35 kg

cena: ~4200 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Media Expert, x-kom

fot. Asus

Acer Swift Go 14 – (stosunkowo) tani laptop z Intel Core Ultra

Ciekawą alternatywą, dla wyżej podanego Asusa w kategorii uniwersalnych laptopów 14-calowych, jest Acer Swift Go 14. To jeden z najtańszych laptopów wyposażonych w procesor ze świeżutkiej rodziny Intel Core Ultra. Konkretnie ma na pokładzie 14-rdzeniowy układ Ultra 5 125H, któremu towarzyszy jeszcze 16 GB pamięci RAM w formacie LPDDR5X.

Mówiąc krótko: pod względem wydajności jest to naprawdę imponująca maszyna. Na tym jednak nie kończą się jej atuty. Poważnym argumentem, zachęcającym do wyboru tego modelu, jest też wyświetlacz typu OLED o wysokiej rozdzielczości, zapewniającej dużą przestrzeń roboczą i nienaganną ostrość podczas oglądania filmów i seriali.

fot. Acer

Dodatkowo laptop cechuje się długim czasem pracy, a uzupełnianie energii odbywa się błyskawicznie, dzięki obsłudze szybkiego ładowania z mocą 100 W. Jeśli więc jesteś jedną z tych osób, którym często zdarza się zapominać o ładowaniu, to Swift wiele Ci wybaczy. Nie brakuje mu też żadnej spośród podstawowych opcji łączności, a za dopełnienie całości można uznać dysk SSD o pojemności 512 GB – powinno na trochę wystarczyć.

Najważniejsze cechy laptopa Acer Swift Go 14 (SFG14-72-569V / NX.KP0EP.003):

system operacyjny: Windows 11 Home

procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 rdzeni, do 4,5 GHz)

karta graficzna: zintegrowana (Intel Arc)

pamięć RAM: 16 GB (LPDDR5X)

dysk: SSD 512 GB

przekątna i rozdzielczość ekranu: 14 cali, 2880×1800 pikseli

typ wyświetlacza: OLED, błyszczący

złącza: 2x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI, 1x mini jack

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

wymiary: 313 x 218 x 15,0 mm

waga: 1,32 kg

cena: ~4600 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, OleOle, RTV EURO AGD

fot. Acer

LG Gram 2023 15 OLED – bardzo lekki laptop do 5000 złotych

Szukasz uniwersalnego laptopa, ale celujesz w nieco większy ekran? W takim przypadku koniecznie rzuć okiem na LG Gram z rocznika 2023, który został wyposażony w 15,6-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD. Oferuje przyzwoitą przestrzeń roboczą i świetne kolory, szczególnie że obsługuje też HDR.

Największe wrażenie robi jednak jego konstrukcja. Pomimo tak dużego ekranu ten laptop ma bowiem zaledwie 12 mm grubości i waży mniej niż kilogram. Firma LG osiągnęła pod tym względem poziom mistrzowski. Jeśli więc Twoim absolutnym priorytetem jest mobilność, ale nie chcesz przy tym rezygnować z wydajności i ergonomii, to sprzęt dla Ciebie.

fot. LG

Skoro już wspomniałem o wydajności, to dodam dla porządku, że i pod tym względem Gram nie ma się czego wstydzić. Jego sercem jest 12-rdzeniowy procesor Intel Core i5 1340P, któremu towarzystwa dotrzymuje 16 GB szybkiej pamięci RAM typu LPDDR5. Standardowo mamy tu też dysk SSD o pojemności 512 GB. Jedynie zestaw złączy jest dość ubogi, ale przy takiej konstrukcji trzeba było iść na jakieś kompromisy.

Najważniejsze cechy laptopa LG Gram 2023 15 OLED (15Z90RT-G.AA55Y):

system operacyjny: Windows 11 Home

procesor: Intel Core i5 1340P (12 rdzeni, do 4,6 GHz)

karta graficzna: zintegrowana (Intel Iris Xe)

pamięć RAM: 16 GB (DDR5)

dysk: SSD 512 GB

przekątna i rozdzielczość ekranu: 15,6 cala, 1920×1080 pikseli

typ wyświetlacza: OLED, błyszczący

złącza: 2x USB-C, 1x mini jack

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

wymiary: 356 x 227 x 12,0 mm

waga: 0,9 kg

cena: ~4500 złotych

gdzie kupić? Allegro, OleOle, RTV EURO AGD

fot. LG

HP Victus 15 – najlepszy laptop do 5000 złotych do gier

HP Victus 15 to kolejny interesujący laptop 15 cali w tym rankingu. Równocześnie jest to moja pierwsza z dwóch propozycji kierowanych konkretnie do graczy. Budżet na poziomie 5000 złotych pozwala już bowiem kupić sprzęt, który zaoferuje komfortowe warunki do oddawania się elektronicznej rozrywce i zapewni płynne działanie także tych nowszych tytułów.

To gamingowy laptop, więc musi mieć na pokładzie konkretną kartę graficzną. Tak też jest – został wyposażony w układ GeForce RTX 4060 z 8 GB pamięci. Współpracuje on z 12-rdzeniowym procesorem Intel Core i5 13500H (który w trybie Turbo rozpędza się do 4,7 GHz) oraz 16 GB RAM-u. Możesz zatem spodziewać się niezłej wydajności w najrozmaitszych grach.

fot. HP

Jeśli chodzi o ekran, to jest to typowy, matowy panel IPS o rozdzielczości Full HD. Nic nadzwyczajnego, ale też wystarczy w zupełności. To samo można powiedzieć o dysku SSD o pojemności 512 GB. Dla miłośników multiplayera ważną informacją może też być ta o obecności gigabitowego portu LAN, a także karty Wi-Fi 6E.

Najważniejsze cechy laptopa HP Victus 15 (fa1332nw / 9E7C9EA):

system operacyjny: Windows 11 Home

procesor: Intel Core i5 13500H (12 rdzeni, do 4,7 GHz)

karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4060

pamięć RAM: 16 GB (DDR4)

dysk: SSD 512 GB

przekątna i rozdzielczość ekranu: 15,6 cala, 1920×1080 pikseli

typ wyświetlacza: IPS, matowy, 144 Hz

złącza: 1x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI, 1x LAN, 1x mini jack

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

wymiary: 357 x 255 x 23,0 mm

waga: 2,29 kg

cena: ~5000 złotych

gdzie kupić? Allegro, OleOle, RTV EURO AGD

fot. HP

MSI Bravo 17 – gamingowy laptop do 5000 złotych 17 cali

Gracze nierzadko skarżą się jednak na to, że typowy, 15-calowy ekran nie zapewnia takiego komfortu rozgrywki, na jaki liczą. Właśnie dla nich lepszą opcją może okazać się MSI Bravo 17, który – tak jak to sugeruje jego nazwa – został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 17 cali (a właściwie 17,3 cala). Jest to matowy panel typu IPS, o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz.

Mając na pokładzie 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 7535HS, 16 GB szybkiej pamięci RAM DDR5 oraz kartę graficzną GeForce RTX 4050, laptop oferuje przyzwoitą wydajność. Może i nie masz co liczyć na wysokie ustawienia graficzne w każdym nowym tytule, ale płynna rozgrywka zdecydowanie znajduje się w Twoim zasięgu.

fot. MSI

Oczywiście większy rozmiar negatywnie wpływa na mobilność tego komputera. I tak jednak nie jest źle, bo Bravo waży 2,7 kilograma i ma niewiele ponad 25 mm grubości, więc nawet jeśli można mówić o jakichś niedogodnościach, to transport nie powinien stanowić większego kłopotu.

Najważniejsze cechy laptopa MSI Bravo 17 (D7VEK-093PL):

system operacyjny: Windows 11 Home

procesor: AMD Ryzen 5 7535HS (6 rdzeni, do 4,55 GHz)

karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4050

pamięć RAM: 16 GB (DDR5)

dysk: SSD 512 GB

przekątna i rozdzielczość ekranu: 17,3 cala, 1920×1080 pikseli

typ wyświetlacza: IPS, matowy, 144 Hz

złącza: 2x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI, 1x LAN, 1x mini jack

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

wymiary: 398 x 273 x 25,2 mm

waga: 2,7 kg

cena: ~5000 złotych

gdzie kupić? Avans, Electro, Media Expert

fot. MSI

Lenovo Yoga 7 14 – laptop do 5000 złotych z dotykowym ekranem

Zmieniamy klimat. Moja kolejna propozycja to dwufunkcyjny laptop z dotykowym ekranem – świetna opcja dla co najmniej kilku grup użytkowników. Jeśli marzy Ci się właśnie taki sprzęt, to trudno o lepszy wybór do 5000 złotych niż Lenovo Yoga 7 14.

Dotykowy wyświetlacz zapewnia intuicyjną obsługę, ale też świetnie sprawdza się podczas rozrywki (rysowania czy grania w gry logiczne), jak również w pracy – na przykład przy prezentacjach czy omawianiu projektów. Robotę robi też 360-stopniowy zawias, umożliwiający zamianę laptopa w tablet, a także postawienie namiotu i komfortowe oglądanie filmów.

fot. Lenovo

Ekran OLED o przekątnej 14 cali, rozdzielczości 1920×1200 pikseli i bardzo wysokim kontraście, niewątpliwie jest wielkim atutem tego laptopa. Nie jest przy tym jedynym. Komputer dysponuje również wydajnym, 8-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen 7 8840HS (gotowym na rewolucję przynoszoną przez sztuczną inteligencję), 16 GB pamięci RAM, dyskiem SSD o pojemności 512 GB oraz kompletem podstawowych opcji łączności. A wszystko to przy wadze niespełna 1,5 kg.

Najważniejsze cechy Lenovo Yoga 7 14 (83DK002TPB):

system operacyjny: Windows 11 Home

procesor: AMD Ryzen 7 8840HS (8 rdzeni, do 5,1 GHz)

karta graficzna: AMD Radeon 780M

pamięć RAM: 16 GB (LPDDR5X)

dysk: SSD 512 GB

przekątna i rozdzielczość ekranu: 14 cali, 1920×1200 pikseli

typ wyświetlacza: OLED, błyszczący

złącza: 2x USB-C, 1x USB-A, 1x HDMI, 1x mini jack

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

wymiary: 318 x 223 x 16,7 mm

waga: 1,49 kg

cena: ~4800 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, x-kom

fot. Lenovo

Dell Latitude 3440 – 14-calowy laptop do pracy i nauki

Laptopy z 14-calowymi ekranami, niekoniecznie dotykowymi, to też dobry wybór dla osób poszukujących przenośnego komputera do pracy lub na studia. Właśnie z myślą o takich zastosowaniach powstał Dell Latitude 3440 – jeden z najnowszych modeli w tej znanej i cenionej rodzinie.

Sercem laptopa jest 10-rdzeniowy procesor Intel Core i7 1355U, dzielący wnętrze z 16 GB pamięci RAM, dyskiem o pojemności 512 GB i pojemnym akumulatorem. Zapewnia dobrą wydajność podczas pracy z popularnym oprogramowaniem i nieźle radzi sobie także z wielozadaniowością. Pozytywnie na komfort użytkowania wpływa również wygodna wyspowa klawiatura z podświetleniem, no i nie bez znaczenia w tym kontekście jest też matowy panel IPS o rozdzielczości Full HD.

fot. Dell

Jak na biznesowego laptopa przystało Latitude ma zainstalowany system Windows 11 Pro. Umożliwia także uzyskanie dostępu do szybkiego internetu (zarówno przez Wi-Fi, jak i po kablu), a o bezpieczeństwo dba czytnik linii papilarnych.

Najważniejsze cechy laptopa Dell Latitude 3440 (N031L344014EMEA_VP):

system operacyjny: Windows 11 Pro

procesor: Intel Core i7 1355U (10 rdzeni, do 5,0 GHz)

karta graficzna: zintegrowana, Intel Iris Xe

pamięć RAM: 16 GB (DDR4)

dysk: SSD 512 GB

przekątna i rozdzielczość ekranu: 14 cali, 1920×1080 pikseli

typ wyświetlacza: IPS, matowy

złącza: 1x USB-C, 3x USB-A, 1x HDMI, 1x LAN, 1x mini jack

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

wymiary: 322 x 219 x 19 mm

waga: 1,54 kg

cena: ~4900 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Dell

Lenovo ThinkBook 16 G6 – dobry laptop biznesowy do 5000 złotych

O ile 14-calowe laptopy cechują się świetną mobilnością, to dla niektórych osób (szczególnie tych, które spędzają przed ekranem kilka albo i kilkanaście godzin w ciągu dnia) ich wyświetlacze są po prostu za małe. Większy komfort pod tym względem zaoferować może 16-calowy laptop Lenovo ThinkBook 16 G6.

Model ten oddaje do dyspozycji użytkowników matowy panel IPS o rozdzielczości nieco większej niż Full HD i jasności 300 nitów. Cechuje się przy tym niezłą wydajnością, za którą odpowiadają takie elementy jak 14-rdzeniowy procesor Intel Core i7 13700H i 16 GB pamięci RAM typu DDR5. Specyfikację uzupełniają jeszcze: dysk SSD o pojemności 512 GB oraz bardzo pojemny akumulator zapewniający długi czas działania na jednym ładowaniu.

fot. Lenovo

Z internetem ThinkBook może łączyć się albo przez gigabitowy port LAN, albo za pośrednictwem Wi-Fi 6. Producent zadbał też o komplet pozostałych portów, a dopełnieniem całości jest zintegrowany czytnik linii papilarnych.

Najważniejsze cechy laptopa Lenovo ThinkBook 16 G6 (21KH0077PB):

system operacyjny: Windows 11 Pro

procesor: Intel Core i7 13700H (14 rdzeni, do 5,0 GHz)

karta graficzna: zintegrowana, Intel Iris Xe

pamięć RAM: 16 GB (DDR5)

dysk: SSD 512 GB

przekątna i rozdzielczość ekranu: 16 cali, 1920×1200 pikseli

typ wyświetlacza: IPS, matowy

złącza: 2x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI, 1x LAN, 1x mini jack

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

wymiary: 356 x 253 x 17 mm

waga: 1,7 kg

cena: ~4500 złotych

gdzie kupić? Komputronik, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Lenovo

Apple MacBook Air 13 M2 – najlepszy MacBook do 5000 złotych

Mając do wydania 5000 złotych, możesz też kupić MacBooka, czyli laptopa firmy Apple. Sucha specyfikacja tego modelu może nie robić wrażenia, ale urządzenia z tej serii rządzą się swoimi prawami i nie da się ich w prosty sposób porównać z komputerami działającymi pod kontrolą systemu Windows 11.

Mieszczący się w założonym budżecie MacBook Air bazuje na autorskim, 8-rdzeniowym układzie Apple M2, z którym dobrze współpracuje 8 GB pamięci RAM. O płynności działania czy szeroko rozumianej wydajności nie można powiedzieć niczego złego – nawet jeśli zamierzasz wykorzystywać laptopa do wielu zadań w pracy czy na uczelni.

fot. Apple

Ten laptop jest smukły i lekki, a przy tym jego konstrukcja należy do wyjątkowo solidnych. Wyśmienity jest też jego wyświetlacz Retina oferujący wysoką rozdzielczość, pierwszorzędną jasność i dobrą głębię kolorów. Możesz też liczyć na kilkanaście godzin pracy z dala od gniazdka, głośniki z technologią dźwięku przestrzennego, szybkie Wi-Fi i zintegrowany czytnik linii papilarnych.

Najważniejsze cechy laptopa Apple MacBook Air 13 M2 (MLY33ZE/A):

system operacyjny: macOS

procesor: Apple M2 (8 rdzeni)

karta graficzna: zintegrowana, M2

pamięć RAM: 8 GB

dysk: SSD 256 GB

przekątna i rozdzielczość ekranu: 13,6 cala, 2560×1644 piksele

typ wyświetlacza: Retina, błyszczący

złącza: 2x Thunderbolt, 1x mini jack

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth

wymiary: 304 x 215 x 11 mm

waga: 1,24 kg

cena: ~4500 złotych

gdzie kupić? Allegro, Electro, Komputronik, Media Expert, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Apple

Słowem podsumowania…

Poszczególne laptopy w tym rankingu mogą dość wyraźnie różnić się pomiędzy sobą. Wszystkie jednak łączy wysoka wydajność i bardzo dobra jakość wykonania. Dlatego właśnie jestem przekonany, że niezależnie od tego, na który model się zdecydujesz, będzie to dobry wybór. Jeśli jednak ta decyzja nadal sprawia Ci kłopot, to śmiało – dopytaj, o co tylko chcesz, w sekcji komentarzy.

