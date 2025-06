Chętnie wymieniłbym swojego Pixela na ten smartfon

Od pół roku jestem posiadaczem Google Pixel 8 Pro i w ostatnim czasie kilkukrotnie przeszła mi przez głowę myśl, żeby zmienić go na inny model, ponieważ mam coraz więcej powodów do narzekania na niego. Smartfon, który dziś zadebiutował, mógłby zająć miejsce Pixela w moich rękach.

Smartfon Vivo T4 Ultra to atrakcyjna propozycja dla mnie (i na pewno nie tylko)

Gdy zobaczyłem, jakie zdjęcia robi Vivo X200 Pro, byłem zachwycony. Do oferty chińskiego producenta dołączył właśnie kolejny model, który również wziąłbym pod uwagę, jeśli w końcu zdecydowałbym się pozbyć swojego Pixela 8 Pro. Smartfon Vivo T4 Ultra łączy bowiem atrakcyjny (w mojej opinii) design ze świetną specyfikacją techniczną.

Vivo T4 Ultra (źródło: Vivo)

Jego sercem jest bardzo wydajny procesor MediaTek Dimensity 9300+, z którym współpracuje – w zależności od wersji – 8 lub 12 GB RAM typu LPDDR5. Pamięć wewnętrzna – typu UFS 3.1 – ma z kolei pojemność od 256 do 512 GB. Nie da się jej rozszerzyć za pomocą karty microSD, ale dla mnie akurat to żaden problem, ponieważ nie korzystam z nich od lat.

Smartfon Vivo T4 Ultra może też pochwalić się obiecującym wiele zapleczem fotograficznym. Na jego tyle umieszczono 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.88 i optyczną stabilizacją oraz również 50 Mpix teleobiektyw z OIS i 3x zoomem optycznym. Towarzyszy im jeszcze 8 Mpix aparat z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym. Na przodzie zastosowano z kolei 32 Mpix aparat z f/2.45.

Vivo T4 Ultra (źródło: Vivo)

Na froncie znajduje się też wyświetlacz AMOLED, cechujący się przekątną 6,67 cala i rozdzielczością 2800×1260 pikseli (460 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz i osiąga jasność do nawet 5000 nitów (1600 HBM). Ponadto zapewnia wsparcie dla palety DCI-P3 i 1,07 mld kolorów.

Nieco mniej „spektakularnie” na liście parametrów prezentuje się akumulator o pojemności 5500 mAh, który co prawda spokojnie zapewni więcej niż jeden dzień pracy, ale na rynku jest coraz więcej modeli z bateriami, które mają ponad 6000, a nawet 7000 mAh. Bezapelacyjnie mocną stroną jest natomiast obsługa ładowania przewodowego o mocy 90 W przez port USB-C (USB 2.0) – do 100% w 48 minut.

Ponadto smartfon Vivo T4 Ultra oferuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, ekranowy czytnik linii papilarnych (optyczny), dual SIM, preinstalowany system Android 15 z nakładką Funtouch OS 15 oraz odporność na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP64. Całe urządzenie ma zaś wymiary 160,5×75,02×7,43-7,45 mm i waży 192 lub 193 gramy (wersja szara jest smuklejsza i lżejsza, a złota minimalnie grubsza i cięższa).

Ile kosztuje smartfon Vivo T4 Ultra? Cena

Najnowsza propozycja marki będzie sprzedawana w Indiach w trzech konfiguracjach:

8/256 GB za 37999 rupii (równowartość około 1655 złotych),

12/256 GB za 39999 rupii (~1740 złotych),

12/512 GB za 41999 rupii (~1830 złotych).

Niestety na tę chwilę nie wiadomo nic na temat dostępności tego modelu w innych krajach. W Polsce do sprzedaży ostatnio trafił smartfon Vivo V50 5G, który również oferuje atrakcyjną specyfikację w ładnym „opakowaniu” i na dodatek do 29 czerwca 2025 roku można go kupić w ramach bogatej oferty premierowej.