Płatności powtarzalne Blik dostępne w kolejnym banku. I nie tylko!

Płatności powtarzalne Blik sukcesywnie dołączają do oferty kolejnych banków w Polsce. Wdraża ją także pierwszy ubezpieczyciel w naszym kraju. Gdzie i w jaki sposób skorzystać z tych płatności cyklicznych?

Płatności powtarzalne Blik – na czym polegają i gdzie można z nich skorzystać?

Abonament na telefon, telewizję czy internet, a także płatności za subskrypcję platform streamingowych i VOD to tzw. opłaty cykliczne. Regularne opłaty mogą „robić się same” m.in. za pośrednictwem Płatności powtarzalnych Blik. Usługa ta została niedawno unowocześniona, a kolejne banki udostępniają ją swoim klientom. Dzięki niej klienci nie muszą udostępniać danych kart płatniczych, a jedynie ograniczają się do wygenerowania 6-cyfrowego kodu i zatwierdzenia płatności w aplikacji swojego banku.

Z takiej opcji można korzystać już w Santander Bank Polska, PKO Banku Polskim, Millennium Banku, SGB-Banku oraz ING Banku Śląskim. Teraz do tej listy dołączają także Nest Bank oraz – jako pierwszy w Polsce ubezpieczyciel – Allianz Polska.

Twoje ubezpieczenie na życie w Allianz opłacisz teraz cyklicznym Blikiem

Allianz Polska daje możliwość skorzystania z Płatności powtarzalnych Blik klientom z sześciu banków: ING Banku Śląskiego, Banku Millennium, Santander Banku, PKO Banku Polskiego, SGB-Banku oraz Nest Banku. Dzięki tej opcji comiesięczne, kwartalne lub coroczne opłaty za ubezpieczenie na życie mogą być pokrywane automatycznie. Usługa jest już dostępna w serwisie Mój Allianz.

Aby skorzystać z Płatności powtarzalnych Blik, należy zalogować się w serwisie Mój Allianz, a następnie w sekcji Płatności wybrać opcję „Płatności powtarzalne Blik”. W następnym kroku konieczne jest wprowadzenie kodu Blik, zatwierdzenie płatności oraz utworzenie nowej opłaty cyklicznej. Po zakończeniu procesu kolejne opłaty zostaną pobrane automatycznie lub po zatwierdzeniu w aplikacji bankowej.

Płatności powtarzalne Blik w Nest Banku

Płatności powtarzalne Blik są teraz dostępne dla klientów Nest Banku. Aby z nich skorzystać, trzeba wybrać tę opcję na stronie sklepu lub usługodawcy, a następnie wprowadzić kod wygenerowany w aplikacji bankowej. W apce banku należy sprawdzić dane dotyczące płatności, a jeśli są właściwe, wystarczy je zatwierdzić i utworzyć Płatność powtarzalną Blik.

Płatności powtarzalne Blik (źródło: Nest Bank)

Kolejne, cykliczne opłaty będą pobierane automatycznie lub też będą wymagały każdorazowego zatwierdzenia przez klienta banku w aplikacji. Usługa jest darmowa i można z niej zrezygnować w dowolnej chwili.

Loteria dla klientów Nest Banku

Nest Bank przygotował też loterię dla klientów, płacących kartą płatniczą Visa – zarówno w wersji tradycyjnej, jak i wirtualnej. Aby wziąć udział w loterii, należy się wpierw w niej zarejestrować do dnia 29 sierpnia 2025 roku. Następnie konieczne jest płacenie kartą Visa przypisaną do konta Nest Bank w złotówkach. Każda płatność na kwotę minimum 30 złotych to jeden los.

Loteria Nest Banku (źródło: Nest Bank)

Ponadto klienci, którzy wykonają co najmniej jedną transakcję i zlecą przelew wynagrodzenia na Nest Konto na kwotę minimum 3250 złotych, mogą liczyć na 100-krotne pomnożenie ich losów zdobytych w ciągu miesiąca. Każdy klient może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę każdego rodzaju.

W loterii można zdobyć:

smartfon iPhone 16 256 GB (9 sztuk; 3 co miesiąc),

ekspres do kawy Siemens (30 sztuk; 10 co miesiąc),

słuchawki bezprzewodowe Sony (465 sztuk; 155 co miesiąc).

Dodatkowo do wygrania jest nagroda główna w postaci wycieczki na Dominikanę (przelot w klasie biznes oraz tygodniowy pobyt z osobą towarzyszącą). Wartość podróży to 35 tysięcy złotych.