Polsat uruchamia nowe kanały TV. Ma coś dla fanów Kiepskich i nie tylko

Grupa Polsat Plus wzbogaciła właśnie swoja ofertę o 18 kanałów internetowych typu FAST. W pakiecie znalazły się propozycje dla fanów kultowych seriali i znanych programów, m.in. Świata według Kiepskich. Jak skorzystać z tych programów?

Nowe programy telewizyjne dołączają do pakietów Polsat Box Go

Grupa Polsat Plus ogłosiła uruchomienie aż 18 nowych kanałów internetowych typu FAST. Co to takiego? FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) to bezpłatne kanały, z których można korzystać w sieci. Są finansowane reklamami, dzięki czemu (co do zasady) są darmowe.

Klienci pakietów Start oraz Premium usługi Polsat Box Go mogą od teraz korzystać z kolejnych, 18 nowych programów telewizyjnych (bez konieczności dopłacania). Wśród nich jest 6 kanałów tematycznych: Komedie, Zbrodnie, Życiowe historie, Wielka rozrywka, Wielkie festiwale oraz Kabarety, a także 12 kanałów poświęconych konkretnym produkcjom. Na liście tej znalazły się kultowe seriale, takie jak:

„Świat według Kiepskich”,

„Daleko od noszy”,

„Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny”,

„Policjantki i policjanci”,

„Gliniarze”,

„Trudne sprawy”,

„Dlaczego ja”,

„Chłopaki do wzięcia”,

„Pamiętniki z wakacji”,

„Włatcy Móch”,

„Nasz nowy dom”,

„Ewa gotuje”.

Nowe kanały to sposób na stały dostęp do znanych i kultowych produkcji, bez konieczności poszukiwania i wybierania konkretnych odcinków. Z programów można korzystać w dowolnym miejscu i czasie, również na dowolnie wybranym urządzeniu. Za reklamy odpowiedzialna jest spółka Polsat Media, za zawartość i przygotowanie kanałów TV – Telewizja Polsat, zaś stroną technologiczną i dystrybucją zajmuje się Cyfrowy Polsat.

Nowe kanały typu FAST w ofercie Polsat Box Go (źródło: Grupa Polsat Plus)

Łącznie w serwisie Polsat Box Go jest już dostępnych ponad 170 kanałów, w tym TVP1, TVP2 i 16 kanałów regionalnych TVP3, a także TVN w jakości HD.

Polsat Box Go – pakiety subskrypcyjne w promocyjnych cenach

W ramach usług Polsat Box Go klienci mają do wyboru różne pakiety, w tym Start, Premium oraz Sport. W ramach planu Start użytkownicy mogą oglądać ponad 40 tysięcy godzin popularnych seriali, programów rozrywkowych i informacji po emisji na antenie, a także nowych programów typu FAST. Obecnie pakiet ten można wykupić za 30 złotych dostępu na cały rok, zamiast 60 złotych.

Z kolei pakiet Premium obejmuje treści z pakietu Start oraz ponad 100 kanałów telewizyjnych. Koszt tego planu obecnie wynosi 30 złotych na 30 dni, zamiast 40 złotych za 30 dni.

Polsat Box Go oferuje również pakiet Sport, który obejmuje 20 sportowych kanałów telewizyjnych. Klienci znajdą w pakiecie m.in. Polsat Sport, Eleven Sports czy Eurosport. Koszt wariantu Sport to obecnie 40 złotych na 30 dni (zamiast 50 złotych na 30 dni).