Twój smartfon z Androidem zyska nowe funkcje. Nic nie zapłacisz

Google po raz kolejny zaanonsowało paczkę nowych funkcji, które wkrótce staną się dostępne dla użytkowników smartfonów z Androidem i nie tylko.

Google udostępnia nowe funkcje Androida

Amerykańskie przedsiębiorstwo informuje, że posiadacze urządzeń z Androidem będą mogli wkrótce spersonalizować swoje czaty grupowe w aplikacji Wiadomości. Mowa tu przykładowo o możliwości ustawienia własnej ikony dla grupy w czacie RCS oraz nadania jej unikalnej nazwy. Ponadto użytkownicy będą mogli zobaczyć, którzy członkowie grupy korzystają z RCS i wyciszyć powiadomienia w konkretnych grupach na wybrany czas.

Właściciele urządzeń z Androidem zyskają też nowe możliwości edycji zdjęć w aplikacji Zdjęcia Google. Według zapewnień Amerykanów ma to być „prostsze niż kiedykolwiek” dzięki przeprojektowanemu edytorowi obrazów, który zostanie udostępniony „wkrótce”.

Wystarczy, że użytkownik wybierze opcję edycji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a następnie dotknie lub zakreśli obiekt, który chce edytować – wówczas będzie mógł go na przykład usunąć, przesunąć albo wyostrzyć. Dostępna ma być też opcja Reimagine, która zrobi to, co zostanie opisane przez posiadacza urządzenia. Z kolei funkcja Auto frame pozwoli rozszerzyć lub „uzyskać idealny” kadr.

Google informuje również, że wkrótce użytkownicy będą mogli też szybciej znaleźć urządzenia z kategorii smart home i nimi zarządzać dzięki stworzeniu dedykowanych konkretnym sprzętom skrótów w Ulubionych w aplikacji Google Home. Przykładowo będzie można przypiąć kamery bezpieczeństwa do Google TV, głośnik kuchenny do smartfona z Androidem, a termostat do smartwatcha z Wear OS.

A skoro wspomnieliśmy już o smartwatchach z Wear OS, to Google zdecydowało się również ułatwić podróżowanie komunikacją miejską. Użytkownicy mogą płacić za przejazd nawet wtedy, gdy aplikacja Portfel Google nie jest uruchomiona. W przypadku płatności kartą debetową lub kredytową wymagane jest aktywowanie tej funkcji w ustawieniach.

Uruchamianie Portfela Google nie jest konieczne również w przypadku korzystania z biletu okresowego albo płacenia za przejazd kartą komunikacji miejskiej. Nie trzeba aktywować tej funkcji – zostanie ona włączona automatycznie, aczkolwiek wymagane jest odblokowanie zegarka chociaż raz w ciągu ostatnich 24 godzin.

Właściciele urządzeń z Androidem będą też bezpieczniejsi

Naturalnie firma z Mountain View równocześnie nie pominęła kwestii bezpieczeństwa. Amerykanie zdecydowali się wprowadzić nowy mechanizm w funkcji Safety Check. W jej ramach użytkownik może wskazać – na przykład – godzinę powrotu do domu po spacerze czy treningu. Jeśli do wskazanej godziny się nie zamelduje, automatycznie zostaje udostępniona jego lokalizacja wybranym kontaktom alarmowym.

Od teraz ustaloną wcześniej godzinę meldunku będzie można zmienić – zarówno za pomocą smartfona, jak i smartwatcha, zamiast anulować ustalony harmonogram i tworzyć nowy. Może się to przydać przykładowo w sytuacji, gdy użytkownik utknie w korku lub postanowi zahaczyć o sklep, żeby zrobić zakupy.