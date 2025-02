Wyszukiwarka ChatGPT gotowa do walki z Google. Twórcy ogłosili ważną zmianę

ChatGPT Search, czyli wyszukiwarka stworzona przez OpenAI, może spróbować walki z Google o zwykłych użytkowników. Twórcy ogłosili bowiem wyczekiwaną zmianę w dostępności.

ChatGPT Search teraz jest naprawdę dla wszystkich

Debiut ChatGPT Search odbył się w listopadzie 2024 roku. Następnie, nieco ponad miesiąc później, wyszukiwarka OpenAI została oddana w ręce wszystkich użytkowników za darmo. Dlaczego więc dopiero teraz jest ona naprawdę dostępna dla każdego zainteresowanego? Otóż wreszcie możemy z niej korzystać bez zakładania konta.

Owszem, założenie konta nie jest procesem w jakimkolwiek stopniu skomplikowanym. Trzeba jednak to konto założyć, co może zniechęcać niemało osób, które chcą tylko kilkukrotnie wypróbować nową wyszukiwarkę. Warto podkreślić, że wyszukiwarkę, o której tylko słyszeli, nie interesując się zbytnio całym tematem. W końcu nie każdy jest geekiem sprawdzającym niemal każdy produkt w świecie nowych technologii.

Wyszukiwarka, które chce konkurować z Google, musi być równie łatwa w użyciu. Po prostu wchodzimy pod odpowiedni adres, wpisujemy to, co chcemy znaleźć w internecie i zatwierdzamy. Dotychczas nie było to możliwe w przypadku ChatGPT Search, ale właśnie się to zmienia.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Firma OpenAI ogłosiła, że wreszcie logowanie się czy posiadanie konta nie jest wymagane, aby sprawdzić możliwości wyszukiwarki. Każdy zainteresowany może więc wejść na stronę internetową, wpisać dowolną frazę, zaznaczyć opcję „Wyszukaj” i kliknąć Enter, aby sprawdzić alternatywę dla Google.

Oczywiście ChatGPT Search obsługuje język polski, więc wszystkim osobom, które nie posiadają konta OpenAI, pozostaje mi życzyć dobrej zabawy z nową wyszukiwarką – znajdziecie ją pod tym linkiem. Ciekawe, czy sprawi ona, że rzadziej będziecie zaglądać do Google. Zapraszam też do porównania wyszukiwarek Google, ChatGPT Search i Perplexity przygotowanego przez Macieja.

Co jeszcze słychać w świecie AI?

Chyba nie muszę wyraźnie zaznaczać, że dzieje się naprawdę sporo. Najwięksi gracze rywalizują ze sobą, a od niedawna również z chińskim DeepSeek. Zadebiutował model Gemini 2.0 Pro, Copilot oferuje za darmo model wnioskowania o1, a OpenAI wypuściło o3-mini.

Wszystko wskazuje, że ten rok w kwestii rozwoju AI będzie naprawdę ekscytujący i czeka nas dużo premier nowych funkcji, jeszcze lepszych modeli i bardziej sprytnych chatbotów AI.