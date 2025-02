Volkswagen zapowiedział nowego elektryka. Tak tanio jeszcze nie było

Jeden z najbardziej znanych na świecie koncernów samochodowych zapowiedział nowy pojazd. Volkswagen już wkrótce pokaże swojego najtańszego elektryka. Na ile go wyceniono?

Oto najtańszy elektryczny Volkswagen w historii

CEO marki Volkswagen Passenger Cars – Thomas Schäfer – zapowiedział nowe plany na przyszłość koncernu. Wśród nich znalazło się miejsce na nowy samochód elektryczny, którego cena ma wynosić około 20 tysięcy euro, co dziś jest równowartością około 84 tysięcy złotych. Model ten wypadnie więc stosunkowo tanio w porównaniu do oferty innych marek, takich jak np. Nissan Leaf wyceniany na około 28 tysięcy dolarów (około 115 tysięcy złotych – w Polsce ceny tego pojazdu startują od około 150 tysięcy złotych).

Na początek marca 2025 roku zaplanowano oficjalną, publiczną prezentację, zaś światowa premiera tego modelu ma odbyć się w 2027 roku. Nowość ta ma być samochodem w pełni elektrycznym z klasy podstawowej. Według przedstawicieli niemieckiego koncernu niskokosztowa mobilność elektryczna będzie jedną z podstaw w przyszłości marki.

Nazwa zapowiedzianego samochodu nie została oficjalnie potwierdzona. Jeden z użytkowników platformy Bluesky, po rozświetleniu zdjęcia udostępnionego przez koncern, dostrzegł jednak na tablicy rejestracyjnej nazwę „ID.ONE”. Można więc gdybać, że właśnie tak będzie nazywał się nowy, tani elektryk Volkswagena.

Plany Volkswagena na kolejne lata

Niemiecki koncern ma w planach rozszerzać swoją rodzinę małych samochodów elektrycznych, opracowywanych przez Brand Group Core w ramach Grupy Volkswagen. Pojazdy te zostaną oparte na napędzie elektrycznym MEB. Pierwszy elektryk ID.2all trafi do salonów w 2026 roku w cenie bazowej poniżej 25 tysięcy euro.

Działalność niemieckiego koncernu intensywnie się rozwija. W ciągu 2024 roku Volkswagenowi udało się sprzedać ponad 383 tysięcy w pełni elektrycznych samochodów. Natomiast od 2019 roku łącznie do sprzedaży trafiło ponad 1,35 mln pojazdów z rodziny ID. Marka ta do 2030 roku chce stać się wiodącym producentem samochodów osobowych na świecie. Do 2027 roku na rynek ma trafić łącznie dziewięć nowych modeli pojazdów elektrycznych.

Jak zauważył The Wall Street Journal, Volkswagen usiłuje ciąć koszty nie tylko na samochodach elektrycznych, ale również na pracownikach. W grudniu 2024 roku ogłoszono likwidację ponad 35 tysięcy miejsc pracy.