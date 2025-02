Samsung znów na tronie. Ponad 66 mld dolarów i duży wzrost

Imponujący wzrost rok do roku i powrót na pierwszą pozycję. Samsung zdecydowanie ma powody do świętowania.

Samsung wyprzedził Intela i znów jest numerem jeden

Samsung jest ogromną korporacją, która nie ogranicza się tylko do własnych telewizorów, smartfonów, tabletów czy innego sprzętu. Bez Koreańczyków wiele urządzeń, także tych mających logo nadgryzionego jabłka, byłoby odczuwalnie gorszych. Producent mocno działa przykładowo na rynku półprzewodników.

Jak wynika z raportu dostarczonego przez firmę analityczną Gartner, Samsung w 2024 roku odzyskał pierwszą pozycję na liście największych dostawców półprzewodników na świecie (biorąc pod uwagę przychody). Firma wyprzedziła Intela, który w 2023 roku zdobył koronę w tym rankingu. Przychody Koreańczyków wyniosły 66,5 mld dolarów, co przekłada się na wzrost o 62,5% r/r i zgarnięcie 10,6% całego rynku.

Owszem, Intel nie zaliczył sporego spadku, a nawet pojawił się malutki wzrost o 0,1% r/r. To jednak nie wystarczyło, aby pokonać Samsunga. Wśród przyczyn wymienia się niewystarczającą sprzedaż komputerów AI i chipsetów Core Ultra. Przychody wyniosły 49,1 mld dolarów i Intel wziął 7,9% rynku.

Naprawdę dobrze poradziła sobie Nvidia, a dokładniej jej biznes AI. Firma zwiększyła przychody z półprzewodników o 83,6% w 2024 roku. Przełożyło się to na przychody na poziomie 45,9 mld dolarów i 7,3% rynku. Warto zauważyć, że Nvidia wyraźnie zbliżyła się do Intela, ciekawe co będzie dalej.

Przychody ze światowego rynku półprzewodników w 2024 roku wyniosły łącznie 625,9 mld dolarów, co stanowi wzrost o 18,1% w porównaniu z 2023 rokiem. Wygląda to naprawdę dobrze dla tych firm, które radzą sobie w półprzewodnikach. Co więcej, obecny rok ma okazać się jeszcze lepszy – szacuje się, że przychody wzrosną do 705 mld dolarów.

Świetne wyniki w przychodach z pamięci

Gartner w raporcie dodaje, że przychody z pamięci wzrosły o 71,8% w 2024 roku. Ponadto udział pamięci jako procent całkowitej sprzedaży półprzewodników wzrósł do 25,2%. Przychody z DRAM zwiększyły się o 75,4%, a z NAND o 75,7%. Dowiedzieliśmy się również, że produkcja pamięci o dużej przepustowości (HBM) w sporym stopniu przyczyniła się do przychodów dostawców DRAM.

Niedaleka przyszłość dla producentów HBM może okazać się naprawdę dobra. Otóż szacuje się, że przychody z tego typu pamięci mają wzrosnąć o 66,3% w 2025 roku, osiągając 19,8 mld dolarów.