ChatGPT ewoluuje. Więcej możliwości, ale też irytująca zmiana

OpenAI, twórcy ChatGPT, ogłosili zestaw zmian. Użytkownicy popularnego chatbota AI dostali funkcję zaufanego kontaktu i nowe modele audio, ale też coraz więcej osób będzie musiało oglądać reklamy.

Reklamy w ChatGPT u kolejnych użytkowników

ChatGPT dostępny jest w bezpłatnej wersji z ograniczeniami i coraz częściej w tym wydaniu można spotkać też reklamy. Nie powinno to dziwić – w końcu usługa musi zarabiać. Ponadto już wcześniej mogliśmy usłyszeć, że reklamy pojawią się w ChatGPT.

Na początku roku w ramach testu reklamy wprowadzono w USA. Następnie, pod koniec marca, program pilotażowy ruszył w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Natomiast teraz został rozszerzony na Wielką Brytanię, Meksyk, Brazylię, Japonię i Koreę Południową.

Treści sponsorowane pojawiają się w oknie czatu, ale – jak podkreśla OpenAI – nie wpływają na odpowiedzi, które udziela ChatGPT. Owszem są one dostosowywane pod konkretnego użytkownika, ale pod uwagę nie są brane tematy drażliwe i treści objęte regulacjami w danym regionie. Warto te wiedzieć, że reklamy są zawsze wyraźnie oznaczone jako sponsorowane i wizualnie oddzielone od odpowiedzi.

Oczywiście z czasem reklamy najpewniej będą wdrożone globalnie u wszystkich użytkowników. Pojawią się w bezpłatnym planie, ale mogą też zawitać do tańszego płatnego planu ChatGPT Go.

Kontakt zaufany w ChatGPT

Nowa, opcjonalna funkcja bezpieczeństwa w ChatGPT pozwala wskazać zaufaną osobę, na przykład znajomego lub członka rodziny. Ta osoba może zostać powiadomiona, gdy systemy chatbota i przeszkoleni weryfikatorzy wykryją, że użytkownik prawdopodobnie prowadził rozmowę o zrobieniu sobie krzywdy w sposób wskazujący na poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

Zadaniem nowej funkcji jest więc zapewnienie dodatkowego poziomu wsparcia dla użytkowników, którzy mogli znaleźć się kryzysowej sytuacji. Należy jeszcze wiedzieć, że zaufanym kontaktem może zostać osoba dorosła, która musi wcześniej zaakceptować taką prośbę.

Rozwiązanie w najbliższym czasie powinno trafić do wszystkich użytkowników na całym świecie. Dokładny harmonogram procesu udostępniania nie jest znany.

Trzy modele audio dostępne w ramach API

OpenAI poinformowało o wprowadzeniu do API trzech modeli audio, które mają zapewnić deweloperom możliwość tworzenia nowej klasy aplikacji głosowych. Natomiast użytkownicy dostaną w założeniach bardziej naturalne doświadczenia oparte na obsłudze głosowej i rozmowie.

Nowe modele to:

GPT‑Realtime‑2 – pierwszy model głosowy z wnioskowaniem klasy GPT‑5, który potrafi obsługiwać trudniejsze żądania i naturalnie prowadzić rozmowę,

GPT‑Realtime‑Translate – nowy model tłumaczenia na żywo, który tłumaczy mowę z ponad 70 języków wejściowych na 13 języków wyjściowych, jednocześnie dotrzymując kroku mówcy,

GPT‑Realtime‑Whisper – nowa funkcja przetwarzania mowy na tekst, która realizowana jest w czasie rzeczywistym.

Wypada jeszcze dodać, że nowe modele są dostępne w interfejsie API Realtime. GPT‑Realtime‑2 kosztuje 32 dolarów za 1 mln tokenów wejściowych audio i 64 dolarów za 1 mln tokenów wyjściowych audio. GPT‑Realtime‑Translate został wyceniony 0,034 dolarów za minutę. Z kolei GPT‑Realtime‑Whisper kosztuje 0,017 dolarów za minutę.