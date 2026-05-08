Śpieszcie się, Nintendo Switch 2 drożeje

Nintendo Switch 2 miał sporo szczęścia, że pojawił się na rynku przed wszystkimi zawirowaniami związanymi z cenami komponentów. Niestety, wygląda na to, że nawet Japończycy muszą ugiąć się pod presją rynkową. O dziwo oberwie się nie tylko konsoli.

Wszyscy podnoszą ceny

Powoli przestaje mieć sens obserwowanie, kto podniósł ceny, a kto się wstrzymuje – po prostu wszyscy w związku z rosnącymi cenami komponentów wykorzystywanych w elektronice podejmują decyzję o podwyżkach. Gracze dawno pogodzili się, że koszt zakupu kości RAM prędko nie wróci do poziomu sprzed października 2025 roku, a złożenie nowego komputera stało się luksusem, na który nie pozwoli sobie każdy.

W świecie konsol też nie jest zbyt różowo – najpierw w październiku 2025 roku Sony obniżyło pojemność dysku w swoich konsolach, a następnie w marcu 2026 roku zapowiedziało podwyżki każdego modelu – od PlayStation 5 Digital Edition po PS5 Pro.

Nintendo Switch 2 podrożeje

Nowa konsola japońskiego giganta miała swoją premierę w czerwcu 2025 roku. Pomimo podwyżek i zawirowań na rynku Nintendo podtrzymywało pierwotną cenę, jednak coraz więcej ludzi przestało zadawać pytanie „czy Switch 2 będzie droższy” tylko „kiedy to nastąpi” i jak bardzo dotkliwa będzie ta zmiana.

Cóż, wygląda na to, że możemy przestać przejmować się tą kwestią. Z oficjalnej notki udostępnionej przez Nintendo wiemy, jakie podwyżki planują Japończycy i ile będą kosztować.

Co ciekawe, najbardziej bolesne zmiany czekają mieszkańców ojczyzny Nintendo. Tam nadchodzące podwyżki dotkną nie tylko Switcha 2, ale także poprzedni model – i to we wszystkich trzech wersjach, czyli podstawowej, Lite oraz OLED. Co więcej, zmiany wejdą w życie już niedługo, bo 25 maja 2026 roku.

Nowy cennik Nintendo Switch 2 (Źródło: Nintendo)

W przypadku Europy Nintendo poczeka z podniesieniem ceny konsoli aż do 1 września 2026 roku. W przypadku rynku europejskiego, cena za Switch 2 podskoczy z 469,99 euro do 499,99 euro. Gdyby spróbować przełożyć to na realia z dnia premiery konsoli w Polsce, to za kilka miesięcy bazowa edycja sprzętu powinna kosztować tyle, ile wariant z grą Mario Kart World, czyli 2399 złotych.

Pozwolę sobie skomentować całość parafrazą: „Spieszmy się kochać przystępne cenowo konsole, tak szybko odchodzą”.