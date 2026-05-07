ChatGPT staje się sprytniejszy. U wszystkich

Pomimo całej swojej niedoskonałości ChatGPT pozostaje jednym z najpopularniejszych narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji. Korzystają z niego miliony osób na całym świecie – powoli mogą się przekonywać o tym, że stał się nieco sprytniejszy. To efekt aktualizacji jednego z jego fundamentów.

ChatGPT ma nowy model domyślny: GPT-5.5 Instant

Firma OpenAI ogłosiła, że nowym modelem domyślnym dla wszystkich użytkowników jest teraz GPT-5.5 Instant, zastępujący w tej roli model GPT-5.3 Instant, wprowadzony w marcu 2026 roku. Efektem tej zmiany mają być bardziej precyzyjne i zwięzłe odpowiedzi, co powinno przypaść do gustu użytkownikom mającym dość wodolejstwa, z jakiego przez lata słynęło to narzędzie.

Twórcy chwalą się, że udało im się zachować komplet informacji, a równocześnie zredukować rozwlekłość i nadmierne formatowanie. Więcej konkretów, a mniej chaosu – taki przyświecał im cel.

GPT-5.5 Instant cechuje się również bardziej naturalnym tonem konwersacji i potrafi lepiej dostosowywać formę do danego użytkownika. Oferuje przy tym spersonalizowany kontekst, bazując na poprzednich rozmowach.

GPT-5.5 Instant (źródło: OpenAI)

Spersonalizowany kontekst i naturalny ton to tylko początek

Jeśli zaś chodzi o praktyczne poprawki, z testów wynika, że w tematach medycznych, prawnych i ekonomicznych GPT-5.5 Instant generuje o 52,5% mniej twierdzeń halucynogennych (czyli niepopartych żadnymi faktami) niż jego poprzednik.

Cechuje się również większą wydajnością podczas analizy obrazów i zadań z gałęzi STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). W wielu popularnych testach sprawdzających rozumowanie logiczne i wizualne GPT-5.5 osiągnął wyraźnie lepsze wyniki niż poprzednik: w CharXiv (81,6% vs 75%), MMMU-Pro (76% vs 69,2%), GPQA (85,6% vs 78,5%) i AIME 2025 (81,2% vs 65,4%).

GPT-5.5 Instant staje się dostępny (i domyślny) dla wszystkich użytkowników

Wszyscy użytkownicy – niezależnie od tego, czy korzystają z czatu za darmo, czy też opłacają któryś z dostępnych abonamentów – albo już zostali, albo wkrótce zostaną przełączeni na model GPT-5.5 Instant. Subskrybenci planów Plus i Pro – jeśli chcą – mogą jeszcze przez trzy miesiące ręcznie aktywować poprzednią wersję.